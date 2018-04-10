Выписанная из больницы после отравления Юлия Скрипаль намерена попросить политическое убежище
Выписанная из больницы после отравления Юлия Скрипаль намерена попросить политическое убежище, об этом, как передает «Интерфакс», заявила племянница Сергея Скрипаля Виктория. По ее словам, скоро будет пресс-конференция, на которой Юлия сделает заявление. При этом родственница Скрипалей не знает, в какой именно стране Юлия Скрипаль хочет попросить убежища. Ранее сообщалось, что после выздоровления Скрипали могут изменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых попыток покушения на убийство.
Комментарии6
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post_v 10 апреля 2018 | 14:36
кто в Британии является информатором племянницы Виктории?
- посол Яковенко?
- министр Борис Джонсон?
- премьер Тереза Мэй?
- королева Елизавета II ?
kottigr1 10 апреля 2018 | 14:40
post_v: Зря Юлия Скрипаль бросает Отчизну... Россияне только-только зажили, им разрешили бесплатно собирать хворост...
book_publisher 10 апреля 2018 | 14:41
...родственница Скрипалей не знает, в какой именно стране Юлия Скрипаль хочет попросить убежища.
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Конечно же, в России.
Тут ее смогут достать ни отравители из ЦРУ, ни из МИ-6...
patrik05 10 апреля 2018 | 14:41
Выписанная из больницы после отравления Юлия Скрипаль намерена попросить политическое убежище...
Наверное ради этого "убежища", Юлия и Сергей Скрипали согласились с предложением Терезы Мэй и Бориса Джонсона, участвовать в провокационной русофобской операции "Воскрешение святого Лазаря из Солсбери".
johio 10 апреля 2018 | 14:43
patrik05: Я всегда говорил, эта предательская сволочь специально грибов наелась, чтобы родину предавать предавать и предавать. Таких на кусочки разрывать надо, как финских партизан при батюшке Сталине. уж по крайней мере отловить и живьем содрать кожу.
vvs7651 10 апреля 2018 | 14:41
И кто такая "племянница Виктория"? С какого такого бодуна на нее ссылается Интерфакс?