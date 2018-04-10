Двадцать семь членов Международного Олимпийского Комитета подозреваются в получении взяток
Попавшие в список функционеры поддержали кандидатуру Пхенчхана на право провести Зимние олимпийские Игры 2018 года. Предполагается, что сделали они это не просто так, а за преимущества при заключении маркетинговых и рекламных контрактов. Об этом сообщает портал Инсайд зе Геймз со ссылкой на один из корейских телеканалов. Это побочная ветвь в расследовании коррупционного дела бывшего главы Южной Кореи Ли Мён Бака, при котором страна и получила недавнюю Олимпиаду. Сообщается, что замешанной оказалась и компания Самсунг, предлагавшая участником голосования различные дивиденты за правильный выбор. Портал указывает, что 12 из 27 попавших в список представляют африканские страны.
Официальной реакции МОК на эту информацию пока не последовало.
Комментарии5
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perestarok 10 апреля 2018 | 14:21
"Двадцать семь членов Международного Олимпийского Комитета подозреваются в получении взяток"
Ну это, конечно, вина Путина и России.
eniro 10 апреля 2018 | 14:38
perestarok: Вы, Ибн, будете удивлены, но и Ваш падишах в разврате участвовал. Система не один год строилась. Это не волоски из бороденки дергать.
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 14:22
Прямо бакинские комиссары: 26 казнили, а хитрый Анастас Микоян, двадцать седьмой- удрал.
kindman_a 10 апреля 2018 | 14:23
Быть у колодца и водицы не испить - это ведь так по нашему, да? :-)))
max3446 10 апреля 2018 | 14:33
гнать такую организацию надо. устроили из олимпийских игр частную коммерческую коррупционную лавочку. надо отдать все функции МОК Олимпийскому комитету России чтобы он он один решать где соревнования проводить, кого на них приглашать и тд