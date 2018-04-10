"Двадцать семь членов Международного Олимпийского Комитета подозреваются в получении взяток"

Попавшие в список функционеры поддержали кандидатуру Пхенчхана на право провести Зимние олимпийские Игры 2018 года. Предполагается, что сделали они это не просто так, а за преимущества при заключении маркетинговых и рекламных контрактов. Об этом сообщает портал Инсайд зе Геймз со ссылкой на один из корейских телеканалов. Это побочная ветвь в расследовании коррупционного дела бывшего главы Южной Кореи Ли Мён Бака, при котором страна и получила недавнюю Олимпиаду. Сообщается, что замешанной оказалась и компания Самсунг, предлагавшая участником голосования различные дивиденты за правильный выбор. Портал указывает, что 12 из 27 попавших в список представляют африканские страны.

Официальной реакции МОК на эту информацию пока не последовало.