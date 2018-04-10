Сотрудники ФБР пришли с обыском в офис личного юриста Дональда Трампа

Они изъяли ряд бумаг, среди которых — переписка с клиентами.

В манхэттенский офис адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна оперативные сотрудники Федерального бюро расследований пришли, предъявив ордер от прокуратуры Нью-Йорка. Документ сотрудники ФБР получили после обращения к ним спецпрокурора Роберта Мюллера. По словам адвоката, в кабинете которого прошли следственные действия, напрямую обыск не был связан с делом о связях окружения Трампа с Кремлем и предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы. Как рассказал сам юрист Майкл Коэн газете The New York Times, сотрудники ФБР изъяли из офиса его переписку с американским президентом, а также документы, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс. Она утверждает, что за молчание о близких отношениях с Трампом тот заплатил ей 130 тысяч долларов. Сам он это отрицает, а обыски у своего личного адвоката глава Белого дома назвал «позором» и «охотой на ведьм».

Часть изъятых ФБР во время обысков документов, — утверждает личный юрист Трампа, — относились к «защищенным адвокатской тайной сообщениям».