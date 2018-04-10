США готовятся нанести удар по Сирии в ответ на бомбардировку города Дума, осуществленную предположительно с использованием химического оружия.

Как ранее сообщало агентство Рейтер, ответные действия США ожидались еще в конце вчерашнего дня. На совещании с военными Дональд Трамп назвал атаку на сирийских граждан «отвратительной», добавив, что решение будет принято быстро. На вопрос журналистов на состоявшейся после совещания пресс-конференции о том, есть ли у него сомнения насчет виновных в нападении, президент США ответил, что «лично у него нет». Если за применением химоружия стоит Россия, уточнил Трамп, цитата, Владимиру Путину «придется тяжело» и «он заплатит за это».

Эксперты Файнэншл таймс отмечают, что республиканцы в Конгрессе сильно давят на Дональда Трампа в этом вопросе, ожидая от президента выполнения его более ранних угроз режиму Башара Асада. Один из сенаторов заявил прессе, что если Трамп примет мягкое решение, он будет выглядеть, цитата, «слабаком» в глазах России и Ирана.

По данным международных неправительственных организаций, в результате химической атаки недалеко от Дамаска погибли 70 человек.