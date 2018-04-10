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14:09, 10 апреля 2018

США готовятся нанести удар по Сирии в ответ на бомбардировку города Дума

США готовятся нанести удар по Сирии в ответ на бомбардировку города Дума, осуществленную предположительно с использованием химического оружия.

Как ранее сообщало агентство Рейтер, ответные действия США ожидались еще в конце вчерашнего дня. На совещании с военными Дональд Трамп назвал атаку на сирийских граждан «отвратительной», добавив, что решение будет принято быстро. На вопрос журналистов на состоявшейся после совещания пресс-конференции о том, есть ли у него сомнения насчет виновных в нападении, президент США ответил, что «лично у него нет». Если за применением химоружия стоит Россия, уточнил Трамп, цитата, Владимиру Путину «придется тяжело» и «он заплатит за это».
Эксперты Файнэншл таймс отмечают, что республиканцы в Конгрессе сильно давят на Дональда Трампа в этом вопросе, ожидая от президента выполнения его более ранних угроз режиму Башара Асада. Один из сенаторов заявил прессе, что если Трамп примет мягкое решение, он будет выглядеть, цитата, «слабаком» в глазах России и Ирана.

По данным международных неправительственных организаций, в результате химической атаки недалеко от Дамаска погибли 70 человек.

Комментарии

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doorin 10 апреля 2018 | 14:16

Президент европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
и генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд только что
объявили о решении навсегда исключить русских
из Совета Европы и ПАСЕ, в связи с нападением
русских террористов в Солсбери и химической
атакой в Сирии.

\ Die Welt \

zapadnay 10 апреля 2018 | 14:21

doorin:
Уже столько раз выводили, столько раз побеждали, а люди продолжают гибнуть.

niknik 10 апреля 2018 | 14:16

Устраивать большую войну из-за какой-то Сирии глупо, но все прям так и рвутся к ней. Каждый хочет испытать свои боевые возможности. Но для всх всё завершится плачевно. А Асад - дурак, который своей смертью точно не умрёт.

vbgolub 10 апреля 2018 | 14:24

niknik: Нам тем более нечего делать в Сирии. Надо обустраивать свои торговые центры, чтобы в них люди не горели. И людей кормить и лечить.

sg80g 10 апреля 2018 | 14:25

niknik:
Из за какой то Украины, из за какой то Сирии, потом из за какой то Беларусии.. А что дальше? Агрессора не остановишь закрыванием глаз на его преступления. Проходили уже. Из за какой то Чехословакии не стали воевать. "Я привез вам мир" - все помнят? Через год этот мир взорвался..
Россия уже раз пыталась дружить с заокеанскими агрессорами. Что долько не делали чтобы задобрить. Уничтожить новейшее оружие - как скажете, подписать грабительское СРП - да как угодно. Оружейный уран отдать за так, акваторию северных морей подарить, разрушить свою пищевую промышленность, впусти ваше говно - только скажите... Что имели за это? Расширение НАТО на восток в середине 90-х и бомбежке братской Сербии..
Короче, хоть что делай, все равно будут давить. Может попробовать дать сдачи. пока есть чем? Кто хочет сдаться - вон граница с Укариной открыта...

azt 10 апреля 2018 | 14:36

sg80g: Пожалуй лучше и не скажешь, все в точку!

kara 10 апреля 2018 | 14:17

а мне выступление Трампа напомнило фильм День Выборов, когда кандидат, упавший с кровати, рассказывал про успешно отбитое нападение.

plidurok Андрей Филимонов 10 апреля 2018 | 14:21

Слегка переиначивая Геббельса: "При слове "дума" моя рука тянется к кнопке бомбосбрасывателя."

nanaryfive 10 апреля 2018 | 14:22

На совещании с военными Дональд Трамп назвал атаку на сирийских граждан «отвратительной»,
=====================================
Сирийские граждане очень страдают. Поэтому будем их немножко бомбить.

kinnlade 10 апреля 2018 | 14:22

давайте уж ! чего зря языком молоть

perestarok 10 апреля 2018 | 14:24

"США готовятся нанести удар по Сирии"

США - главный террорист мира.

cukker 10 апреля 2018 | 14:25

вот для чего Скрипалей англичане отравили. Что бы прошла провокация в Сирии. Россия победила ИГИЛ, но американцы щас вздумали выгнать Россию из Сирии и убить Асада. Хотят на готовенького. Но готовенькими будут только американские гробы

realtor_igor 10 апреля 2018 | 14:28

Хорош тянуть уже, ждём - не дождемся никак.

ha12raz 10 апреля 2018 | 14:29

Да нанесите уже .

vsehporvem 10 апреля 2018 | 14:31

Сцыт трампуша, ох сцыт!

kuznetsov5lavik 10 апреля 2018 | 14:36

Железная логика. Типа жалея граждан Сирии которых травит типа газом Асад обстрелять ракетами. У амеров ракеты наверное умные. Выбирают граждан сирийских по каким то признакам?

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