Юлия Скрипаль выписана из больницы, но ее лечение пока не закончено, сообщила директор госпиталя в Солсбери Кристин Бланшард. По ее словам, Сергей Скрипаль тоже идет на поправку, но медленнее, чем дочь.

Ранее Би-Би-Си сообщила, что Юлия Скрипаль находится в «безопасном месте». В этой связи посольство России в Лондоне потребовало от британских властей предъявить доказательства того, что Юлия Скрипаль действует по своей воле.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись воздействию нервнопаралитического вещества «Новичок». Лондон считает, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Москва все отрицает.

«Пока мы не имеем достаточно информации, чтобы сделать профессиональные выводы о ситуации с отравлением Скрипалей веществом типа «Новичок», — сказал «Эху Москвы» эксперт по химическому оружию Антон Уткин.

Ранее британские СМИ сообщали, что после выздоровления Скрипали могут изменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых попыток покушения на убийство.