Российский рубль уже второй день продолжает терять позиции
Это вызвано новыми санкциями США против людей из близкого круга президента Путина. Между тем руководство Центробанка пока не намерено принимать меры по поддержанию рубля.
Вслед за чёрным понедельником для российского рубля начался не менее чёрный вторник. Курс евро впервые за 2 года на пике перевалил за 78 рублей. При этом стоимость европейской валюты на московской бирже меньше чем за час выросла более чем на 3 рубля, отмечает РБК. Доллар также растёт. И стоит уже больше 63х рублей. К концу первого часа торгов резкий рост курсов доллара и евро приостановился, часть потерь рублю удалось отыграть. Но уже через несколько минут ситуация вернулась в прежнее русло. Причина финансовой лихорадки всё та же: санкции США против крупных бизнесменов и чиновников из близкого круга президента Путина. Бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, которые не только попали под санкции, но ограничительные меры ввели и против их крупнейших активов, продолжают терпеть убытки. На Гонконгской бирже стоимость акций Русала за сегодня снизилась почти на 9 процентов. На Московской — ценные бумаги алюминиевого гиганта в начале торгов снизились на 3 с половиной процента. Вчера же акции компании Дерипаски потеряли половину своей стоимости. Теряет серьёзно деньги Вексельберг и другие крупные бизнесмены. Рисков для финансовой стабильности сейчас нет, утверждает на этом фоне глава Центробанка. По словам Эльвиры Набиуллиной регулятору нет необходимости принимать меры.
Потери индексов Московской биржи и РТС накануне составили от 8 до 11 процентов. Это максимальное падение российского рынка акций с марта 14 года. Обвал на торгах в понедельник не стал неожиданностью для московской биржи, движение было сильным, но не катастрофичным, приводит РИА слова руководителя биржи Александра Афанасьева.
Российские власти хотят создать два оффшора для помощи попавшим под санкции. Бизнес сможет без налога вернуть капитал и жить по особым правилам, пишет газета «Ведомости».
Экономическая повестка постоянно присутствует в рабочем графике президента, он координирует действия с правительством в режиме онлайн, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «что делает лично Путин для того, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию».
Новые санкции в отношении России оказались очень чувствительными для российской экономике, такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал директор института Стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Он отметил, что новые санкции являются «качественно другими и более тяжелыми, потому что российские компании ограничивают с точки зрения рынков сбыта». «Мы видим реакцию торговых домов, и в результате такое падение рубля. Плюс когда глобальные компании попадают в сферу этих санкций, то тут уже как круги по воде от брошенного камня последствия распространяются по всей экономике и затрагивают курс национальной валюты. Тем более рубль в России был переукреплен искусственно за счет спекулятивных технологий», — уточнил Николаев.
По мнению эксперта, российские власти не ожидали именно такой реакции США и не допускали, что такие санкции будут в принципе, однако паника вскоре схлынет. «Будут какие-то отскоки, экономика попытается адаптироваться, хотя у нее для этого мало возможностей. Но рынок оценивает и анонсированные новые санкции. Поэтому здесь уже как снежный ком, и нас ждет незавидное будущее — в целом прогноз неблагоприятный», — заключил Николаев.
Компенсировать потери от введенных санкций российская власть будет через дополнительные сборы с населения, считает политолог Глеб Павловский.
«Санкции в их нынешнем варианте — это уже не вполне санкции, а экономические атаки. Пока они имеют локальный, но очень чувствительный характер, как с Дерипаской. Я уверен, что компенсироваться это будет в значительной степени за счет бюджета, прежде всего, незащищенных статей. Речь идет об усилении прессинга штрафами и различных косвенных взысканиях с населения», — сказал эксперт.
Как пояснил Павловский, «российская экономика устроена так, что она не способна к маневру, потому что любой маневр требует создания реальных зон экономической свободы».
Что касается политического ответа, по словам эксперта, «несомненно, Кремль его обдумывает». «Тут надо быть очень осторожным. Из-за ошибок, которые были совершены Россией ранее, очень легко влезть в капкан, продолжая отвечать симметричными мерами», — сказал Павловский.
С его точки зрения, подобный ответ фактически является «признанием того, что российская внешняя политика имеет внешнее управление». «Получается, что тот, кто может бросать нам такого рода вызовы, в частности США, фактически управляет нашими действиями, поскольку знает, как мы ответим. Хотелось бы, чтобы ответы не были такими вульгарно-примитивными, как раньше, и не вредили самой России, как это было на начальном этапе введения санкций», — отметил Павловский.
Комментарии35
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doorin 10 апреля 2018 | 14:12
USA прогнозируют наступление голода
в РФ к 1 мая текущего года, если USA
в России закроют все макданальдсы.
\ The Washington Post \
nelibermot17 10 апреля 2018 | 14:15
Просто освежу в памяти, если вдруг кто забыл
https://banki24.by/currencies/cbrf/eur/2016-01-22
dorin1987 10 апреля 2018 | 14:19
___: Вы гордитесь этим что ли? Тем, что валюта великой ымперии, вставшей с колен обваливалась и больше? или что в прошлый раз Вы это все успешно оплатили? В общем, к чему ссылочка?
danko_swinja 10 апреля 2018 | 14:20
dorin1987: вешайся коклотролль.
severnaj 10 апреля 2018 | 14:24
danko_swinja: Твой трусливый президент не спешит "встречаться с теряющими миллиарды бизнесменами". Он боялся встречаться с женами погибших моряков, с родственниками погибших кемеровчан , но даже со своими кошельками он теперь боится остаться с глазу на глаз.
danko_swinja 10 апреля 2018 | 14:27
severnaj: а твой трусливый президент спешит? А прош-ка, жена погибшего моряка от спиртного и от баб? Ты своим кошельком и дранной пелоткой даже пшивого матроса не интересуешь. Иди к Юлии на ленинградку. Она просила тебе сообщить.
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 14:36
А это понятно. Личные охранники могут изображать из себя рыбаков, пострадавших на пожаре (даже переодеться не успевают), да много кого.
А вот изобразить из себя Дерипаску или Вексельберга не получается.
"Бормоча ругательства и проклятия, вельможа приказал одному из доверенных стражников переодеться муллой, то есть в белый халат и белую же чалму, и в таком виде идти к пешаверцам.
Новоявленный мулла, подойдя к ним с притворным благочестием на лице, хотел возгласить подобающее молитвенное обращение, но уста его, по многолетней привычке, для самого стражника неожиданно, вдруг изрыгнули сквернословие"
nelibermot17 10 апреля 2018 | 14:29
"великой ымперии, вставшей с колен "
Ты уныл и не интересен, кастрюля. А ссылочка к тому, что есть ещё куда падать. И да, чем твоя-то радость вызаана? Тем, что миллионы твоих соотечественников перед самым строительным сезоном либо получат меньше (гривен и долларов после конвертации из рублей), либо вообще останутся без работы? Вот скопил россиянин 150 000 рублей, допустим, и готов их отдать за оплату работы (ремонт в небольшой квартирке). Ты что думаешь, он станет поднимать эту цифру из-за курса? Неа. Он либо ремонт отложит, либо станет его делать своими силами.
kottigr1 10 апреля 2018 | 14:36
nelibermot17: Россиянам вообще поперло ! Теперь им даже валежник разрешили собирать бесплатно !
dorin1987 10 апреля 2018 | 14:44
____: /Ты уныл и не интересен, кастрюля./ - Награда.
/И да, чем твоя-то радость вызаана?/ - Тем, что режим царька РФ весь в нечистотах, но головку продолжает держать ровно руками ваших коллег за 11,8. А платить за это пенсионерам и вашим деткам :) Прямо как совок в последние его годы. Надеюсь, конец режима царька РФ навсегда выбьет из населения РФ ымперский комплекс неполноценности.
Остальное Ваше нагревание воздуха даже не читал.
realtor_igor 10 апреля 2018 | 14:23
nelibermot17: Ну, тогда сразу в параллель ставьте цену на нефть на эту дату.
danko_swinja 10 апреля 2018 | 14:24
realtor_igor: параллель за параллель игорь Макаров. Вставим.
zapadnay 10 апреля 2018 | 14:31
Пусть население не «ноет». Выбрали Путина снова, будьте готовы ко всему. К тому же, если вместо головы - тыква, наполненная ненавистью из зомбоящика.
mbh_vor_n1 10 апреля 2018 | 14:17
Курс доллара не имеет значение. Доллар - ФЕЙК. Никому он не нужен.
Доллары сейчас крайне выгодно продать.
dr_nemos 10 апреля 2018 | 14:26
mbh_vor_n1: родной, какой процент занимает путинская рашка в мировой торговле, где единицей измерения считается (и есть) доллар. Это путинская рашка никому не нужна.
tvitov66 10 апреля 2018 | 14:27
mbh_vor_n1: ты это нашему нацЛидеру расскажи, а то он с дуру все доходы тратит на покупку американских долговых расписок
navsegda 10 апреля 2018 | 14:18
doorin: Русские сами их закроют , как ответная мера , запретят кока и пепси колу , и запретят изучать английский в школах как вариант
pro_hanov 10 апреля 2018 | 14:19
doorin: Трамп - акула бизнеса. Его логика понятна - для получения наилучшей позиции перед переговорами нужно чморить контрагента пока есть возможность. Путин - гопник, блефует, ему нельзя идти на уступки (а соглашение подразумевает уступки с двух сторон). Если Путин пойдёт на уступки, то потеряет ореол мачо и нагибателя Америки. У Трампа пока есть пространство для давления. Так что хорошего ждать не стоит.
kottigr1 10 апреля 2018 | 14:19
doorin: Растет благосостояние россиян и теперь они могут себе позволить покупать ещё дороже, то что покупали до этого.. !
Базовый новый Hyundai Solaris 2013 года стоил 445 000 рублей.
Базовый новый Hyundai Solaris 2018 года стоит 624 900 рублей.
danko_swinja 10 апреля 2018 | 14:22
kottigr1: 5 детских садиков, 3 котингеров, 1 сорярис, 2 х 445,900 руб.
tvitov66 10 апреля 2018 | 14:25
doorin: теперь в каждом их долларе, фунте и евро будет больше наших полновесных рублей! #такпобедим
forcedima 10 апреля 2018 | 14:14
для олигархов офшоры а для людей повышение подоходного налога. Радуйтесь портянки.
vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 14:14
Родина в опасности, поэтому пенсионеры, врачи и учителя не должны быть такими эгоистичными.
Да.
kara 10 апреля 2018 | 14:15
да у рыб нет шерсти,а вот если бы была шерсть, то в ней водились бы блохи, а вот блохи....(старый анекдот)
новостная лента на Эхе напомнила
fr_perren 10 апреля 2018 | 14:16
А вот когда закончится легкая нефть, а от технологий нас отрезали,.. вот тогда случится настоящая жопа.
student_ru_ru 10 апреля 2018 | 14:18
«Получается, что тот, кто может бросать нам такого рода вызовы, в частности США, фактически управляет нашими действиями, поскольку знает, как мы ответим.
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож, —
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь!
plidurok Андрей Филимонов 10 апреля 2018 | 14:18
И все это не смотря на то, что Путина многие называют "умным и дальновидным политиком", а особо продвинутые - "мудрым". Как-то в этом месте ёжик с мотоциклом не соединяется.
skeptic 10 апреля 2018 | 14:25
" Рисков для финансовой стабильности сейчас нет, утверждает на этом фоне глава Центробанка. По словам Эльвиры Набиуллиной регулятору нет необходимости принимать меры."
"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: — Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю. Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар."
vvs7651 10 апреля 2018 | 14:29
Шутки превращаются в реальность
Телеграм-канал "Сталингулаг":
Спикер Госдумы заявил, что бизнесменов, попавших под санкции, нужно поддержать.
Когда вскрылся скандал с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой на яхте, кто-то не очень смешно пошутил про то, что Дерипаску подставил проклятый госдеп и, чтобы поддержать патриота, необходимо запустить сбор средств.
А зря. В России шутить нужно осторожно, особенно не смешно, здесь шутки превращаются в реальность: спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российских бизнесменов, попавших под санкции США, нужно поддержать.
То есть, натурально предлагает пенсионерам оплатить шлюх для Дерипаски и других олигархов, которые оказались в санкционном списке. Сплотимся вокруг олигархов, – говорит председатель думы (организации, поддерживающей сексуальные домогательства на территории России).
Так и вижу счастливые русские лица, отдающие миллиардерам добрую половину собранных в лесу сухих веток, которые им заботливо недавно разрешили собирать депутаты.
Большая просьба ко всем: перестаньте шутить, нет слёз больше смеяться.
sergirusso 10 апреля 2018 | 14:33
Ребя, по- любасу Крым придется отдать, из Лугандона уйти, Януковича выдать...
edward_1960 10 апреля 2018 | 14:34
А так ли уж виноваты американские санкции в катастрофическом падении рубля? Или это только предлог? Чиновники и из российского минфина, и центробанка уже года два говорят о "слишком дорогом рубле". А тут такой удобный случай. Как им не воспользоваться? Нефть на подъеме, золотовалютные резервы у Набиуленной на пике - а рубль падает! Может так и надо верхушке нашей? А санкции это только предлог?
sergirusso 10 апреля 2018 | 14:36
edward_1960: Нефть на подъеме, золотовалютные резервы у Набиуленной на пике... А бюджет дефицитный...
edward_1960 10 апреля 2018 | 14:41
sergirusso: Ну так вот и резко подешевевший рубль и исправит положение - сделает бюджет бездефицитным. Всем в очередной раз предложат "затянуть пояса". А виноваты конечно гады американцы! Путин и его банда не при чем!
putin_itogy 10 апреля 2018 | 14:37
Чем хуже - тем лучше.
Быть добру!
Богородица, забери путина!
vladimirgornitsky 10 апреля 2018 | 14:40
Вопрос: "Что делает лично Путин для того, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию?
Ответ:: "Он координирует действия с правительством в режиме онлайн".
Если бы было дозволенозадатьвопрос "А какие именно действия?",
в овет, вероятно, последовал о бы: "Те, которые координирует".
Ничего внятного Песков сказать не может.
Ни у Путина, ни у правительства, с которым он"координирует действия", и в "мирное" время никакойэкономической программы не было. А уж в экстренной-то ситуации - тем более.
Жулики и воры умеют хапать, воровать. Но решать экономические проблемы они не умеют. Шпана из подворотни может бить слабейшего и издалека хамить сильному. Но договариваться и строить нормальные отношения она не умеет. Понимает только силу. Которую ей нынче и демонстрируют.