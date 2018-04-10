Российский рубль уже второй день продолжает терять позиции

Это вызвано новыми санкциями США против людей из близкого круга президента Путина. Между тем руководство Центробанка пока не намерено принимать меры по поддержанию рубля.

Вслед за чёрным понедельником для российского рубля начался не менее чёрный вторник. Курс евро впервые за 2 года на пике перевалил за 78 рублей. При этом стоимость европейской валюты на московской бирже меньше чем за час выросла более чем на 3 рубля, отмечает РБК. Доллар также растёт. И стоит уже больше 63х рублей. К концу первого часа торгов резкий рост курсов доллара и евро приостановился, часть потерь рублю удалось отыграть. Но уже через несколько минут ситуация вернулась в прежнее русло. Причина финансовой лихорадки всё та же: санкции США против крупных бизнесменов и чиновников из близкого круга президента Путина. Бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, которые не только попали под санкции, но ограничительные меры ввели и против их крупнейших активов, продолжают терпеть убытки. На Гонконгской бирже стоимость акций Русала за сегодня снизилась почти на 9 процентов. На Московской — ценные бумаги алюминиевого гиганта в начале торгов снизились на 3 с половиной процента. Вчера же акции компании Дерипаски потеряли половину своей стоимости. Теряет серьёзно деньги Вексельберг и другие крупные бизнесмены. Рисков для финансовой стабильности сейчас нет, утверждает на этом фоне глава Центробанка. По словам Эльвиры Набиуллиной регулятору нет необходимости принимать меры.

Потери индексов Московской биржи и РТС накануне составили от 8 до 11 процентов. Это максимальное падение российского рынка акций с марта 14 года. Обвал на торгах в понедельник не стал неожиданностью для московской биржи, движение было сильным, но не катастрофичным, приводит РИА слова руководителя биржи Александра Афанасьева.

Российские власти хотят создать два оффшора для помощи попавшим под санкции. Бизнес сможет без налога вернуть капитал и жить по особым правилам, пишет газета «Ведомости».

Экономическая повестка постоянно присутствует в рабочем графике президента, он координирует действия с правительством в режиме онлайн, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «что делает лично Путин для того, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию».

Новые санкции в отношении России оказались очень чувствительными для российской экономике, такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал директор института Стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Он отметил, что новые санкции являются «качественно другими и более тяжелыми, потому что российские компании ограничивают с точки зрения рынков сбыта». «Мы видим реакцию торговых домов, и в результате такое падение рубля. Плюс когда глобальные компании попадают в сферу этих санкций, то тут уже как круги по воде от брошенного камня последствия распространяются по всей экономике и затрагивают курс национальной валюты. Тем более рубль в России был переукреплен искусственно за счет спекулятивных технологий», — уточнил Николаев.

По мнению эксперта, российские власти не ожидали именно такой реакции США и не допускали, что такие санкции будут в принципе, однако паника вскоре схлынет. «Будут какие-то отскоки, экономика попытается адаптироваться, хотя у нее для этого мало возможностей. Но рынок оценивает и анонсированные новые санкции. Поэтому здесь уже как снежный ком, и нас ждет незавидное будущее — в целом прогноз неблагоприятный», — заключил Николаев.

Компенсировать потери от введенных санкций российская власть будет через дополнительные сборы с населения, считает политолог Глеб Павловский.

«Санкции в их нынешнем варианте — это уже не вполне санкции, а экономические атаки. Пока они имеют локальный, но очень чувствительный характер, как с Дерипаской. Я уверен, что компенсироваться это будет в значительной степени за счет бюджета, прежде всего, незащищенных статей. Речь идет об усилении прессинга штрафами и различных косвенных взысканиях с населения», — сказал эксперт.

Как пояснил Павловский, «российская экономика устроена так, что она не способна к маневру, потому что любой маневр требует создания реальных зон экономической свободы».

Что касается политического ответа, по словам эксперта, «несомненно, Кремль его обдумывает». «Тут надо быть очень осторожным. Из-за ошибок, которые были совершены Россией ранее, очень легко влезть в капкан, продолжая отвечать симметричными мерами», — сказал Павловский.

С его точки зрения, подобный ответ фактически является «признанием того, что российская внешняя политика имеет внешнее управление». «Получается, что тот, кто может бросать нам такого рода вызовы, в частности США, фактически управляет нашими действиями, поскольку знает, как мы ответим. Хотелось бы, чтобы ответы не были такими вульгарно-примитивными, как раньше, и не вредили самой России, как это было на начальном этапе введения санкций», — отметил Павловский.