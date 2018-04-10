Ушла в отставку судья столичного Пресненского суда Татьяна Васюченко, которая рассматривала дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, Васюченко уволилась по собственному желанию еще 15 марта. Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сообщил, что решение об увольнении судья приняла после того, как ее отказались назначить на должность председателя Кунцевского районного суда Москвы.