Ушла в отставку судья столичного Пресненского суда Татьяна Васюченко
Ушла в отставку судья столичного Пресненского суда Татьяна Васюченко, которая рассматривала дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, Васюченко уволилась по собственному желанию еще 15 марта. Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сообщил, что решение об увольнении судья приняла после того, как ее отказались назначить на должность председателя Кунцевского районного суда Москвы.
Комментарии13
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aau777 10 апреля 2018 | 13:42
rolar: rolar: так не раскидывай свое говнецо и мух не будет
weshliwyj 10 апреля 2018 | 13:57
rolar: "будите"
Для начала - пиши грамотно.
varangian2011 10 апреля 2018 | 13:45
rolar: А чего тут мусолить, диагноз российской судебной системы давно известен не только либерастам, но и ватникам. Точнее, диагноз не "российской судебной системе", а той пародии на судебную систему, которая у нас существует под верховенством бессменнного со времен СССР глубокого старика Лебедева.
evgeniz 10 апреля 2018 | 13:44
Где кончается правосудие там начинается возмездие. Вопрос времени.
post_v 10 апреля 2018 | 13:51
в 48 лет в отставку....
нервы расшатаны....
будет скромно жить на пенсию в 100 000 рублей и на трудовые сбережения....
sadda 10 апреля 2018 | 14:05
post_v: Какие 100 тыс. рублей?! У меня родственница работала в районном суде Курской области, получает пенсию 160 тыс. рублей. Путя для нужных людей бабла не жалеет.
post_v 10 апреля 2018 | 14:32
sadda:
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согласен
с учетом всех надбавок выйдет около 200 000
sokal123 10 апреля 2018 | 14:08
post_v: будет скромно жить на пенсию в 100 000 рубле Не только . Взятки составят сто миллионов .На жизнь в Дубаи вполне хватит . Нечего ей судить людей в холодной и мерзкой стране .Хочет в тепло и к морю. Судить там некого.
sadda 10 апреля 2018 | 13:54
Без проблем осудила Белых по сфабрикованному делу и удалилась на заслуженный отдых с пенсией 200 тыс. рублей.
Вот такое у нас коррупционное, продажное правосудие. Это признают даже ватники, те кто с судом сталкивались.
leoch 10 апреля 2018 | 14:01
"добро пожаловать в ад"
сотворенный в том числе и такими "судьями" как Васюченко
ludvig14 10 апреля 2018 | 14:02
решение об увольнении судья приняла после того, как ее отказались назначить на должность председателя Кунцевского районного суда
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...не хочу быть больше столбовой дворянкой! Хочу быть владычицей морскою...
ha12raz 10 апреля 2018 | 14:31
Теперь в Лондон поедет........обиженная и неудовлетворенная.
И вложит там свои полмиллионна евро., честно заработанные за шкурничество.
kvadrat48 10 апреля 2018 | 14:33
Как говорится:"Помер Максим - и хрен с ним",