Дочь бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля Юлию выписали из больницы после отравления нервнопаралитическим веществом
Дочь бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля Юлию выписали из больницы после отравления нервнопаралитическим веществом, сообщает СкайНьюс. Как заявила главврач больницы Кристин Бланшар, и Юлия, и Сергей Скрипали очень хорошо реагировали на лечение, но Юлия поправлялась немного быстрее. Выписка не означает, что лечение закончено, но говорит о значительном прогрессе. Бланшар отметила, что Юлия Скрипаль не хочет, чтобы ее беспокоила пресса и попросила уважать ее частную жизнь.
В Скотланд-Ярде отказались отвечать на вопрос, обеспечивает ли полиция Лондона безопасность Юлии Скрипаль. При этом в полиции сослались на интересы пострадавших.
Комментарии10
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kinnlade 10 апреля 2018 | 13:39
а было ли отравление?
plank1957 10 апреля 2018 | 13:42
kinnlade:
Не, она просто впала в летаргию.
zemljanka 10 апреля 2018 | 13:57
Главная забота, чтобы не дотравили Юлию и отца.
Бог в помощь.
ukov 10 апреля 2018 | 14:00
plank1957:
после отравления нервнопаралитическим веществом
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вот что демократия животворящая с человеком делает!
plank1957 10 апреля 2018 | 14:24
ukov:
Правильно, это подлые бритты проголосовали за то, чтобы отравить Скрипаля и его дочь.
lion64___3 10 апреля 2018 | 13:39
А тут как раз из Кыива пришлют сало и пыво, что изъяли в квартире хироини. Не всё Надюхе их поедать.
pit_heap 10 апреля 2018 | 13:39
А было ли отравление? Специалисты пишут что миллиграмма Новичка достаточно для смертельной дозы.
Оказывается в скафандрах что показывали англичане на месте преступления ездит обычная английская скорая помощь.)
10 апреля 2018 | 13:47
Не надо жрать местную кухню.
post_v 10 апреля 2018 | 13:48
Кто в Британии является информатором племянницы Виктории?
- посол Яковенко?
- министр Борис Джонсон?
- премьер Тереза Мэй?
- королева Елизавета II ?
10 апреля 2018 | 13:56
Уже есть сведения. что отравление было постановочным по заказу американцев и если это выльется наружу то будет большой мировой скандал, а это будет обязательно, пусть с опозданием но будет. Американцы плюс англичане самые подлые в этом отношении страны, достигающие своих целей криминальными методами.