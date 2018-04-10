Дочь бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля Юлию выписали из больницы после отравления нервнопаралитическим веществом, сообщает СкайНьюс. Как заявила главврач больницы Кристин Бланшар, и Юлия, и Сергей Скрипали очень хорошо реагировали на лечение, но Юлия поправлялась немного быстрее. Выписка не означает, что лечение закончено, но говорит о значительном прогрессе. Бланшар отметила, что Юлия Скрипаль не хочет, чтобы ее беспокоила пресса и попросила уважать ее частную жизнь.

В Скотланд-Ярде отказались отвечать на вопрос, обеспечивает ли полиция Лондона безопасность Юлии Скрипаль. При этом в полиции сослались на интересы пострадавших.