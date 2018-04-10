Крупные торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов этим летом
В сообщении Х5-РитейлГрупп говорится, что это связано с внедрением информационной системы «Меркурий». С июля все производители животноводческой продукции должны перейти на электронный документооборот. В электронной системе будут оформляться ветеринарные сертификаты. При этом около половины поставщиков, которые сотрудничают с Х5-РитейлГрупп не подтвердили готовность работать в системе «Меркурий» или вообще не внедрили ее. Речь идет не только о региональных, но и о крупных федеральных поставщиках.
Такая же ситуация и у конкурента Х5 компании Магнит. Только половина его поставщиков зарегистрирована в системе, об этом пишет газета «Ведомости».
Комментарии50
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calorad 10 апреля 2018 | 13:37
Отказ от участия в российском автошоу подтвердили представители компаний Audi, BMW, Mini, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Smart, Land Rover, Jaguar, Skoda, Nissan, Datsun, Infiniti, Cadillac, Chevrolet, Ravon, Subaru, Suzuki, Chery, Peugeot, Citroёn, Porsche, Honda, Geely, Changan, SsangYong, Hawtai, Haima.
calorad 10 апреля 2018 | 13:48
calorad: У раиссян скоро будут задачи не машину купить а половчей поймать такого же раиссянина и сварить его чтоб поесть самому и жену с детишками накормить!! Автокомпании это понимают и не делают пустые траты!
astet 10 апреля 2018 | 13:55
calorad: 18 марта россияне выбрали будущее!
И оно оказалось прекраснее,
чем они представляли.
Так что не надо нас пугать отсутствием продуктов
и, следовательно, ростом цен на них!
У нас есть Путин!
И это - главное.
Всё остальное - мелочь.
10 апреля 2018 | 13:56
calorad: Не бздите мы то прорвемся.
sokal123 10 апреля 2018 | 14:02
Затянем потуже пояса и вперед в прекрасную добрую Россию будущего.
annacrimea 10 апреля 2018 | 14:36
sokal123: Как говорил еще лет и лет назад М,М, Жванецкий: мы так часто затягивали пояс, что он превратился в петлю на шее.
calorad 10 апреля 2018 | 14:08
: Могут только штаны от усилий сзади порваться, какие там прорвемся, если все окна в Европу усиленно заколачиваете.
vezdehod 10 апреля 2018 | 14:04
Холопам не привыкать к этому - главное. чтобы у царя батюшки Осетровая икра на столе не испортилась - помереть могут.
zapadnay 10 апреля 2018 | 14:08
Обвал по всему периметру.
niknik 10 апреля 2018 | 14:12
calorad: В осажденной крепости машины не треба! Ездить некуда и будет и незачем! Вон на телегу запрыгнул и айда в поля, за сеном! Тем и будем жить!)))
nik1225 10 апреля 2018 | 14:25
calorad: Мне плевать на автошоу как и многим россиянам которым не до него, в России и так шоу предостаточно к сожалению с горьким привкусом!
alexx2101 10 апреля 2018 | 14:30
calorad: А зачем вам машины, если дорог нет? (с)
nanaryfive 10 апреля 2018 | 13:39
Фсё пропало. В прошлый раз от отсутствия хамона подохло половина хомяков на Йехе. Теперь подохнут остальные в истерике шо конец пора валить.
encopresis 10 апреля 2018 | 13:41
nanaryfive: Смотри сам не подохни из-за отсутствия перловки. На одних семках с водярой долго не протянешь
nanaryfive 10 апреля 2018 | 13:43
encopresis: Перловка это для бахатых. У нас овёс и лебеда. семачки ваще для самых бахатых расеян.
dr_nemos 10 апреля 2018 | 13:45
nanaryfive: так вы портянки и можете продаваться подороже...на все хватит
g__e__e__p 10 апреля 2018 | 13:41
nanaryfive: Да похрен на сетевые магазины, у них мясо покупать себя не уважать. Рынок для этого есть,
kottigr1 10 апреля 2018 | 13:46
g__e__e__p: Нет причин переживать.. В крайнем случае голодные россияне будут кушать откормленных и розовощеких путинистов...
g__e__e__p 10 апреля 2018 | 14:00
kottigr1: Ты читатьт умеешь? Речь идёт не о нехватке продуктов, а о неготовности магазинов к нововведениям. Но барыги не любят деньги терять, переобуются быстро!
Можно сказать на лету.
rampa 10 апреля 2018 | 14:24
g__e__e__p: представляю цены на этом рынке в отсутствии конкурентов. А кому-то и на рынок похрен, им рыбку прямо из моря самолетом поставляют
kottigr1 10 апреля 2018 | 13:40
После обвала рубля, в российских магазинах всё будет в дефиците.. Ведь РФ сама практически ничего не производит и зависит напрямую от импорта на 70%.
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 13:41
Весело живем, все карточек ждем!
noxepy666 10 апреля 2018 | 13:42
kottigr1: Про ежей будет шутка?
testmeter 10 апреля 2018 | 13:44
noxepy666:
А ты уже ежами жопу подтираешь вместо дефицитной туалетной бумаги?
lion64___3 10 апреля 2018 | 13:59
testmeter: это ты наждачной бумагой пользуешься, с крупным зерном. А там и до рашпиля недалеко.
noxepy666 10 апреля 2018 | 14:10
testmeter: Не знаешь фирменной хомячьей шутки? Новичок?
g__e__e__p 10 апреля 2018 | 14:04
kottigr1: Ведь РФ сама практически ничего не производит и зависит напрямую от импорта на 70%.
Зачем ты брешешь как собака? Лучше напиши что РФ зависит на 100 процентов от импорта бананов, лайки тебе обеспечены!
kottigr1 10 апреля 2018 | 14:12
g__e__e__p: Вы вот сейчас свою глупость написали на российском компьютере, с российским софтом, ОС и процессором ?
plank1957 10 апреля 2018 | 13:40
Начался крах путиномики.
odobryam_s 10 апреля 2018 | 13:53
plank1957: Но ему-то пох. Успел опять на трон взгромоздиться, теперь хоть трава не расти.... 6 лет.
plank1957 10 апреля 2018 | 14:27
odobryam_s:
Только с деньгами у него как-то не очень, а власть без денег - шут на троне короля.
ugas 10 апреля 2018 | 14:36
plank1957: "Россию ждет блестящее будущее!" И ведь придурки орали "Да!"
plank1957 10 апреля 2018 | 14:39
ugas:
Ну, кое у кого из придурков уже есть блестящее настоящее. Правда таких очень мало.
ihtamnet 10 апреля 2018 | 13:50
Мы готовы есть хлеб и воду, если нужно и камни погрызём...
puli2_4 10 апреля 2018 | 13:52
ihtamnet: Верно , главное побольше крымов.
ihtamnet 10 апреля 2018 | 14:06
puli2_4: Одного достаточно!
svirepyi_gary 10 апреля 2018 | 13:51
Срочно....наисрочнейше надо ввести продуктовые карточки.. как в блокадном Ленинграде..
Это возвысит нас, россиян, в собственных глазах
и взлетит вверх непокобелимый рейтинг нацыанал лидера В.В.Путина (слава ему!!!).
odobryam_s 10 апреля 2018 | 13:55
Меркурий, друг Платона....
alena01 10 апреля 2018 | 13:57
Россия находится на передовых рубежах информатизации...
Не хватит продуктов - введет электронные карточки на продукты...
Карточная система распределения продуктов будет венцом стабильности и суверенности...
niknik 10 апреля 2018 | 14:10
Летом? А что тогда ждать зимой?
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 14:10
Ну фуйли - рашковане спокойно будут питаться мясоподобными продуктами или мясонапоминающими. С сыром же это прокатило. Есть же еще остатки не бывалого урожая зерновых - ну не все еще продали за рубеж и не все еще сопрело в буртах.
Скоро май - одуванчики и лебеда !!! А там глядишь к осени все и накроется ;))
dekadik 10 апреля 2018 | 14:13
если разрешат вылавливать рыбу и краба и охотится на медведя и кабана тогда выживем.
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 14:16
Вот если честно - водяры в стране навалом или не хватает ? Бояры, стекломоя и прочей спиртосодержащей хрени на душу населения достаточно ? Значит опыт с внедрением системы ЕГАИС удался. Вот когда начнут внедрять систему по учету пальмового масла и сои - вот тогда рашковане вам точно пипец ;))
nik1225 10 апреля 2018 | 14:22
Не знаю что это за сертификаты и для чего они нужны но для меня главное как для потребителя, в конце концов в России будет реальный и жесткий контроль за качеством продуктов в магазинах и контролем цен, потому что то что сейчас продается в магазинах это голимое дерьмо да еще и по таким ценам которые постоянно растут!?
sharukin 10 апреля 2018 | 14:31
Чиновники взвалили на себя функции рынка. Беда, беда.
nichirin 10 апреля 2018 | 14:32
Название не подходящее у эл. системы. Следовало бы назвать "Уранус".
annacrimea 10 апреля 2018 | 14:33
В переводе на бытовой язык: дорожает и будет дорожать, и 86% будут меньше жрать дабы поддержать "НАШЕВСЁ".
bakero 10 апреля 2018 | 14:33
Люди холопского звания сущие псы иногда - чем тяжелей наказание, тем им милей господа
Н.А.Некрасов
mihaillalalalaevich 10 апреля 2018 | 14:41
Не знаю от куда пошло название мохшане наверное племя с голодухи любило собирать мох вот хотели как деды Пожалуйста .
ly4_sveta 10 апреля 2018 | 14:42
Какая информационная система? Что за чушь? А мелкие
торговые точки? А рынки? Санкции и запреты, которых
так упорно добивались российские бездарные чиновники,
вступают в новую фазу, развиваются и накрывают всех и вся.