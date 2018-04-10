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13:31, 10 апреля 2018

Крупные торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов этим летом

В сообщении Х5-РитейлГрупп говорится, что это связано с внедрением информационной системы «Меркурий». С июля все производители животноводческой продукции должны перейти на электронный документооборот. В электронной системе будут оформляться ветеринарные сертификаты. При этом около половины поставщиков, которые сотрудничают с Х5-РитейлГрупп не подтвердили готовность работать в системе «Меркурий» или вообще не внедрили ее. Речь идет не только о региональных, но и о крупных федеральных поставщиках.
Такая же ситуация и у конкурента Х5 компании Магнит. Только половина его поставщиков зарегистрирована в системе, об этом пишет газета «Ведомости».

Комментарии

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calorad 10 апреля 2018 | 13:37

Отказ от участия в российском автошоу подтвердили представители компаний Audi, BMW, Mini, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Smart, Land Rover, Jaguar, Skoda, Nissan, Datsun, Infiniti, Cadillac, Chevrolet, Ravon, Subaru, Suzuki, Chery, Peugeot, Citroёn, Porsche, Honda, Geely, Changan, SsangYong, Hawtai, Haima.

calorad 10 апреля 2018 | 13:48

calorad: У раиссян скоро будут задачи не машину купить а половчей поймать такого же раиссянина и сварить его чтоб поесть самому и жену с детишками накормить!! Автокомпании это понимают и не делают пустые траты!

astet 10 апреля 2018 | 13:55

calorad: 18 марта россияне выбрали будущее!
И оно оказалось прекраснее,
чем они представляли.
Так что не надо нас пугать отсутствием продуктов
и, следовательно, ростом цен на них!
У нас есть Путин!
И это - главное.
Всё остальное - мелочь.

10 апреля 2018 | 13:56

calorad: Не бздите мы то прорвемся.

sokal123 10 апреля 2018 | 14:02

Затянем потуже пояса и вперед в прекрасную добрую Россию будущего.

annacrimea 10 апреля 2018 | 14:36

sokal123: Как говорил еще лет и лет назад М,М, Жванецкий: мы так часто затягивали пояс, что он превратился в петлю на шее.

calorad 10 апреля 2018 | 14:08

: Могут только штаны от усилий сзади порваться, какие там прорвемся, если все окна в Европу усиленно заколачиваете.

(комментарий скрыт)

vezdehod 10 апреля 2018 | 14:04

Холопам не привыкать к этому - главное. чтобы у царя батюшки Осетровая икра на столе не испортилась - помереть могут.

zapadnay 10 апреля 2018 | 14:08

Обвал по всему периметру.

niknik 10 апреля 2018 | 14:12

calorad: В осажденной крепости машины не треба! Ездить некуда и будет и незачем! Вон на телегу запрыгнул и айда в поля, за сеном! Тем и будем жить!)))

nik1225 10 апреля 2018 | 14:25

calorad: Мне плевать на автошоу как и многим россиянам которым не до него, в России и так шоу предостаточно к сожалению с горьким привкусом!

alexx2101 10 апреля 2018 | 14:30

calorad: А зачем вам машины, если дорог нет? (с)

nanaryfive 10 апреля 2018 | 13:39

Фсё пропало. В прошлый раз от отсутствия хамона подохло половина хомяков на Йехе. Теперь подохнут остальные в истерике шо конец пора валить.

encopresis 10 апреля 2018 | 13:41

nanaryfive: Смотри сам не подохни из-за отсутствия перловки. На одних семках с водярой долго не протянешь

nanaryfive 10 апреля 2018 | 13:43

encopresis: Перловка это для бахатых. У нас овёс и лебеда. семачки ваще для самых бахатых расеян.

dr_nemos 10 апреля 2018 | 13:45

nanaryfive: так вы портянки и можете продаваться подороже...на все хватит

g__e__e__p 10 апреля 2018 | 13:41

nanaryfive: Да похрен на сетевые магазины, у них мясо покупать себя не уважать. Рынок для этого есть,

kottigr1 10 апреля 2018 | 13:46

g__e__e__p: Нет причин переживать.. В крайнем случае голодные россияне будут кушать откормленных и розовощеких путинистов...

g__e__e__p 10 апреля 2018 | 14:00

kottigr1: Ты читатьт умеешь? Речь идёт не о нехватке продуктов, а о неготовности магазинов к нововведениям. Но барыги не любят деньги терять, переобуются быстро!
Можно сказать на лету.

rampa 10 апреля 2018 | 14:24

g__e__e__p: представляю цены на этом рынке в отсутствии конкурентов. А кому-то и на рынок похрен, им рыбку прямо из моря самолетом поставляют

kottigr1 10 апреля 2018 | 13:40

После обвала рубля, в российских магазинах всё будет в дефиците.. Ведь РФ сама практически ничего не производит и зависит напрямую от импорта на 70%.

luger_max_otto 10 апреля 2018 | 13:41

Весело живем, все карточек ждем!

noxepy666 10 апреля 2018 | 13:42

kottigr1: Про ежей будет шутка?

testmeter 10 апреля 2018 | 13:44

noxepy666:
А ты уже ежами жопу подтираешь вместо дефицитной туалетной бумаги?

lion64___3 10 апреля 2018 | 13:59

testmeter: это ты наждачной бумагой пользуешься, с крупным зерном. А там и до рашпиля недалеко.

noxepy666 10 апреля 2018 | 14:10

testmeter: Не знаешь фирменной хомячьей шутки? Новичок?

g__e__e__p 10 апреля 2018 | 14:04

kottigr1: Ведь РФ сама практически ничего не производит и зависит напрямую от импорта на 70%.

Зачем ты брешешь как собака? Лучше напиши что РФ зависит на 100 процентов от импорта бананов, лайки тебе обеспечены!

kottigr1 10 апреля 2018 | 14:12

g__e__e__p: Вы вот сейчас свою глупость написали на российском компьютере, с российским софтом, ОС и процессором ?

plank1957 10 апреля 2018 | 13:40

Начался крах путиномики.

odobryam_s 10 апреля 2018 | 13:53

plank1957: Но ему-то пох. Успел опять на трон взгромоздиться, теперь хоть трава не расти.... 6 лет.

plank1957 10 апреля 2018 | 14:27

odobryam_s:
Только с деньгами у него как-то не очень, а власть без денег - шут на троне короля.

ugas 10 апреля 2018 | 14:36

plank1957: "Россию ждет блестящее будущее!" И ведь придурки орали "Да!"

plank1957 10 апреля 2018 | 14:39

ugas:
Ну, кое у кого из придурков уже есть блестящее настоящее. Правда таких очень мало.

ihtamnet 10 апреля 2018 | 13:50

Мы готовы есть хлеб и воду, если нужно и камни погрызём...

puli2_4 10 апреля 2018 | 13:52

ihtamnet: Верно , главное побольше крымов.

ihtamnet 10 апреля 2018 | 14:06

puli2_4: Одного достаточно!

svirepyi_gary 10 апреля 2018 | 13:51

Срочно....наисрочнейше надо ввести продуктовые карточки.. как в блокадном Ленинграде..
Это возвысит нас, россиян, в собственных глазах
и взлетит вверх непокобелимый рейтинг нацыанал лидера В.В.Путина (слава ему!!!).

odobryam_s 10 апреля 2018 | 13:55

Меркурий, друг Платона....

(комментарий скрыт)

alena01 10 апреля 2018 | 13:57

Россия находится на передовых рубежах информатизации...
Не хватит продуктов - введет электронные карточки на продукты...
Карточная система распределения продуктов будет венцом стабильности и суверенности...

(комментарий скрыт)

niknik 10 апреля 2018 | 14:10

Летом? А что тогда ждать зимой?

grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 14:10

Ну фуйли - рашковане спокойно будут питаться мясоподобными продуктами или мясонапоминающими. С сыром же это прокатило. Есть же еще остатки не бывалого урожая зерновых - ну не все еще продали за рубеж и не все еще сопрело в буртах.
Скоро май - одуванчики и лебеда !!! А там глядишь к осени все и накроется ;))

dekadik 10 апреля 2018 | 14:13

если разрешат вылавливать рыбу и краба и охотится на медведя и кабана тогда выживем.

grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 14:16

Вот если честно - водяры в стране навалом или не хватает ? Бояры, стекломоя и прочей спиртосодержащей хрени на душу населения достаточно ? Значит опыт с внедрением системы ЕГАИС удался. Вот когда начнут внедрять систему по учету пальмового масла и сои - вот тогда рашковане вам точно пипец ;))

nik1225 10 апреля 2018 | 14:22

Не знаю что это за сертификаты и для чего они нужны но для меня главное как для потребителя, в конце концов в России будет реальный и жесткий контроль за качеством продуктов в магазинах и контролем цен, потому что то что сейчас продается в магазинах это голимое дерьмо да еще и по таким ценам которые постоянно растут!?

sharukin 10 апреля 2018 | 14:31

Чиновники взвалили на себя функции рынка. Беда, беда.

nichirin 10 апреля 2018 | 14:32

Название не подходящее у эл. системы. Следовало бы назвать "Уранус".

annacrimea 10 апреля 2018 | 14:33

В переводе на бытовой язык: дорожает и будет дорожать, и 86% будут меньше жрать дабы поддержать "НАШЕВСЁ".

bakero 10 апреля 2018 | 14:33

Люди холопского звания сущие псы иногда - чем тяжелей наказание, тем им милей господа
Н.А.Некрасов

mihaillalalalaevich 10 апреля 2018 | 14:41

Не знаю от куда пошло название мохшане наверное племя с голодухи любило собирать мох вот хотели как деды Пожалуйста .

ly4_sveta 10 апреля 2018 | 14:42

Какая информационная система? Что за чушь? А мелкие
торговые точки? А рынки? Санкции и запреты, которых
так упорно добивались российские бездарные чиновники,
вступают в новую фазу, развиваются и накрывают всех и вся.

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