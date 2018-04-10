Крупные торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов этим летом

В сообщении Х5-РитейлГрупп говорится, что это связано с внедрением информационной системы «Меркурий». С июля все производители животноводческой продукции должны перейти на электронный документооборот. В электронной системе будут оформляться ветеринарные сертификаты. При этом около половины поставщиков, которые сотрудничают с Х5-РитейлГрупп не подтвердили готовность работать в системе «Меркурий» или вообще не внедрили ее. Речь идет не только о региональных, но и о крупных федеральных поставщиках.

Такая же ситуация и у конкурента Х5 компании Магнит. Только половина его поставщиков зарегистрирована в системе, об этом пишет газета «Ведомости».