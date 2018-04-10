Курс евро впервые с весны прошлого года преодолел отметку в 78 рублей

Меньше, чем через час после начала торгов, стоимость евро выросла больше чем на 3 рубля. Доллар поднялся выше 63 рублей впервые с декабря прошлого года. Быстрый рост курсов основных валют к рублю начался накануне на фоне введения Минфином США санкций против ряда российских компаний и крупных бизнесменов.