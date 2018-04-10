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13:30, 10 апреля 2018

Курс евро впервые с весны прошлого года преодолел отметку в 78 рублей

Меньше, чем через час после начала торгов, стоимость евро выросла больше чем на 3 рубля. Доллар поднялся выше 63 рублей впервые с декабря прошлого года. Быстрый рост курсов основных валют к рублю начался накануне на фоне введения Минфином США санкций против ряда российских компаний и крупных бизнесменов.

Комментарии

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calorad 10 апреля 2018 | 13:35

Отказ от участия в российском автошоу подтвердили представители компаний Audi, BMW, Mini, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Smart, Land Rover, Jaguar, Skoda, Nissan, Datsun, Infiniti, Cadillac, Chevrolet, Ravon, Subaru, Suzuki, Chery, Peugeot, Citroёn, Porsche, Honda, Geely, Changan, SsangYong, Hawtai, Haima.

doorin 10 апреля 2018 | 13:41

Breaking news !
=================

Только что передали - в 13-23 атакованы три корабля USA
в Средиземном море.

Кто, чем и как атаковал, а также какова судьба кораблей
и экипажей пока неизвестно.

Также сообщается, что недалеко от Сицилии на
воздушной базе USA тоже произошел крупный
военный инцидент, а ву Израиле объявлена
воздушная тревога.

О чень вероятно русские нанесли упреждающий
удар, но пока нет точных данных этому
предположению западной прессы.

Более подробная информация последует чуть позднее.

\ New York Post \

calorad 10 апреля 2018 | 13:52

doorin: Белая горячка у еще одного, не выдержал моск. Нет чтобы болезненному зайти самому на сайт НьюЙорк Поста и попробовать найти эту новость, он спешит выложить продукт воспаленного мозга сюда.

doorin 10 апреля 2018 | 13:57

CNN cообщает, что для поражения американских
кораблей было применено тактическое ядерное
оружие. Информация пока предварительная, но
CNN же не станет врать ?

\ CNN \

calorad 10 апреля 2018 | 14:00

doorin: Ссылку дурик дай на СНН... Ничего там такого нет, больное животное...

sokal123 10 апреля 2018 | 14:00

Пустые прилавки ,соль ,брюква и вождь. Война и терроризм - вот оно наше все .

ostanovka 10 апреля 2018 | 14:38

doorin: значит, Рашке тем более кранты пришли.
Беги, скачи, радуйся - твой фюлерок для тебя начал ядерную войну, в которой ты сдохнешь.
Америкосы, только очень прошу тапера лексей лексеича Венедиктова не бомбить, и эхо Москвы пусть вещает, тут курилка занятная.

(комментарий скрыт)

ostanovka 10 апреля 2018 | 14:36

doorin: ну что ж, Москву немного жаль, но москвичи сами этого хотели.
В принципе, русские могут попытаться защититься своей петляющей ракетой. Если успеют.

calorad 10 апреля 2018 | 13:42

calorad: У раиссян скоро будут задачи не машину купить а половчей поймать такого же раиссянина и сварить его чтоб поесть самому и жену с детишками накормить!! Автокомпании это понимают и не делают пустые траты!

bosen48 10 апреля 2018 | 14:03

calorad: Бойся и не появляйся здесь! А то эти жуткие полу-люди, полу-медведи того и гляди что-нибудь у тебя оттяпают.

calorad 10 апреля 2018 | 14:05

bosen48: Я не ты, у меня скальп не оттяпают.

jetsam 10 апреля 2018 | 13:45

calorad: главное - тазики как и ранее - вне конкуренции...
и уазик (ручку доклеят только, чтоб не отрывалась)...
еще народный авто - одноколесная огородная двуручная с алюминиевым(!) дном....

bosen48 10 апреля 2018 | 14:00

calorad: Лишь бы ляпнуть.
Свое участие в ММАС-2018 подтвердили компании Lada, Hyundai, Renault, Kia, УАЗ, Lifan, Haval, Volkswagen.
В компаниях Ford, Mitsubishi, FCA (концерн Fiat Chrysler), Dongfeng, Zotye, Genesis, Foton, FAW, Brilliance еще не приняли решение об участии.
Прошлый автосалон «ММАС-2016» прошел с участием 11 автокомпаний: «АвтоВАЗ», УАЗ, Hyundai, Mercedes-Benz, Smart, Dongfeng, Changan, Geely, FAW, Ravon, IKCO (Iran Khodro).
Среди причин отказа участия от ММАС-2018: неэффективное расходование рекламного бюджета; высокие цены на арендные площади в выставочном центре «Крокус-Экспо» (принимает автосалон с 2006 года); доставка из-за рубежа собственного оборудования и соответственно рабочих для его обслуживания.

(комментарий скрыт)

jetsam 10 апреля 2018 | 13:36

как там кисельТВ уже распятую девочку нашел?
карлос 2.0? БАБ 3.0?
чем послевкусие сшибать будут?

dorin1987 10 апреля 2018 | 13:56

jetsam: А зачем? Царек РФ еще при прошлом обвале мантру прочитало - "чем выше курс - тем больше рублей" и что "санкции только на пользу". В чем польза - ни один пропагандон не скажет, но если повторить тысячу раз - вполне сойдет.

kottigr1 10 апреля 2018 | 13:37

Непоколебимой гранитной глыбой стоит рубль, пока над ним в бушующем море экономики штормит..

vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 13:38

Курсам бездуховных иностранных валют нужно вручить "Золотой Значок ГТО" и грамоту "Почётный Стахановец".
Верной дорогой идём, товарищи, от Победы к Победе!

nikitin43 10 апреля 2018 | 13:38

грош цена путиномике но пару миллиардеров и сотня генералов в расеи добавится .

bosen48 10 апреля 2018 | 14:07

nikitin43: Балбес пара миллиардеров уже сидит, несколько запаниковало (60 воров требуют у Британии вернуть и судить), а 11 генералов отправили в отставку.

greeg1 10 апреля 2018 | 13:40

Передайте Ильичу - нам и двести по плечу.

platonnekafrin 10 апреля 2018 | 13:47

Земляки, не вздумайте топиться! На днях и в ваших процентах, может, будет праздник - Рубль как окрепнет, а евро как откатится копейки так на три.

chubuk 10 апреля 2018 | 13:49

А где наш "духовный воин"? Демоны, куда спрятали, чем опоили? Нам так не хватает его: "... в бюджете будет больше рублей...".

svirepyi_gary 10 апреля 2018 | 13:53

Эшак Чурбанбаранов, депутат от маленкий, но горный рэспублык

Заплотим... клянусь аллахом заплотим, и по 78 рублэй и по 200,
лишь бы Путин-джан биль сыт, обут, одэт, сидэл в Кремле и бэспрерывно думал об нас.

dekadik 10 апреля 2018 | 14:07

прорвёмся сказали шулера....

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