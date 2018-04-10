Курс евро впервые с весны прошлого года преодолел отметку в 78 рублей
Меньше, чем через час после начала торгов, стоимость евро выросла больше чем на 3 рубля. Доллар поднялся выше 63 рублей впервые с декабря прошлого года. Быстрый рост курсов основных валют к рублю начался накануне на фоне введения Минфином США санкций против ряда российских компаний и крупных бизнесменов.
Комментарии24
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calorad 10 апреля 2018 | 13:35
Отказ от участия в российском автошоу подтвердили представители компаний Audi, BMW, Mini, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Smart, Land Rover, Jaguar, Skoda, Nissan, Datsun, Infiniti, Cadillac, Chevrolet, Ravon, Subaru, Suzuki, Chery, Peugeot, Citroёn, Porsche, Honda, Geely, Changan, SsangYong, Hawtai, Haima.
doorin 10 апреля 2018 | 13:41
Breaking news !
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Только что передали - в 13-23 атакованы три корабля USA
в Средиземном море.
Кто, чем и как атаковал, а также какова судьба кораблей
и экипажей пока неизвестно.
Также сообщается, что недалеко от Сицилии на
воздушной базе USA тоже произошел крупный
военный инцидент, а ву Израиле объявлена
воздушная тревога.
О чень вероятно русские нанесли упреждающий
удар, но пока нет точных данных этому
предположению западной прессы.
Более подробная информация последует чуть позднее.
\ New York Post \
calorad 10 апреля 2018 | 13:52
doorin: Белая горячка у еще одного, не выдержал моск. Нет чтобы болезненному зайти самому на сайт НьюЙорк Поста и попробовать найти эту новость, он спешит выложить продукт воспаленного мозга сюда.
doorin 10 апреля 2018 | 13:57
CNN cообщает, что для поражения американских
кораблей было применено тактическое ядерное
оружие. Информация пока предварительная, но
CNN же не станет врать ?
\ CNN \
calorad 10 апреля 2018 | 14:00
doorin: Ссылку дурик дай на СНН... Ничего там такого нет, больное животное...
sokal123 10 апреля 2018 | 14:00
Пустые прилавки ,соль ,брюква и вождь. Война и терроризм - вот оно наше все .
ostanovka 10 апреля 2018 | 14:38
doorin: значит, Рашке тем более кранты пришли.
Беги, скачи, радуйся - твой фюлерок для тебя начал ядерную войну, в которой ты сдохнешь.
Америкосы, только очень прошу тапера лексей лексеича Венедиктова не бомбить, и эхо Москвы пусть вещает, тут курилка занятная.
ostanovka 10 апреля 2018 | 14:36
doorin: ну что ж, Москву немного жаль, но москвичи сами этого хотели.
В принципе, русские могут попытаться защититься своей петляющей ракетой. Если успеют.
calorad 10 апреля 2018 | 13:42
calorad: У раиссян скоро будут задачи не машину купить а половчей поймать такого же раиссянина и сварить его чтоб поесть самому и жену с детишками накормить!! Автокомпании это понимают и не делают пустые траты!
bosen48 10 апреля 2018 | 14:03
calorad: Бойся и не появляйся здесь! А то эти жуткие полу-люди, полу-медведи того и гляди что-нибудь у тебя оттяпают.
calorad 10 апреля 2018 | 14:05
bosen48: Я не ты, у меня скальп не оттяпают.
jetsam 10 апреля 2018 | 13:45
calorad: главное - тазики как и ранее - вне конкуренции...
и уазик (ручку доклеят только, чтоб не отрывалась)...
еще народный авто - одноколесная огородная двуручная с алюминиевым(!) дном....
bosen48 10 апреля 2018 | 14:00
calorad: Лишь бы ляпнуть.
Свое участие в ММАС-2018 подтвердили компании Lada, Hyundai, Renault, Kia, УАЗ, Lifan, Haval, Volkswagen.
В компаниях Ford, Mitsubishi, FCA (концерн Fiat Chrysler), Dongfeng, Zotye, Genesis, Foton, FAW, Brilliance еще не приняли решение об участии.
Прошлый автосалон «ММАС-2016» прошел с участием 11 автокомпаний: «АвтоВАЗ», УАЗ, Hyundai, Mercedes-Benz, Smart, Dongfeng, Changan, Geely, FAW, Ravon, IKCO (Iran Khodro).
Среди причин отказа участия от ММАС-2018: неэффективное расходование рекламного бюджета; высокие цены на арендные площади в выставочном центре «Крокус-Экспо» (принимает автосалон с 2006 года); доставка из-за рубежа собственного оборудования и соответственно рабочих для его обслуживания.
jetsam 10 апреля 2018 | 13:36
как там кисельТВ уже распятую девочку нашел?
карлос 2.0? БАБ 3.0?
чем послевкусие сшибать будут?
dorin1987 10 апреля 2018 | 13:56
jetsam: А зачем? Царек РФ еще при прошлом обвале мантру прочитало - "чем выше курс - тем больше рублей" и что "санкции только на пользу". В чем польза - ни один пропагандон не скажет, но если повторить тысячу раз - вполне сойдет.
kottigr1 10 апреля 2018 | 13:37
Непоколебимой гранитной глыбой стоит рубль, пока над ним в бушующем море экономики штормит..
vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 13:38
Курсам бездуховных иностранных валют нужно вручить "Золотой Значок ГТО" и грамоту "Почётный Стахановец".
Верной дорогой идём, товарищи, от Победы к Победе!
nikitin43 10 апреля 2018 | 13:38
грош цена путиномике но пару миллиардеров и сотня генералов в расеи добавится .
bosen48 10 апреля 2018 | 14:07
nikitin43: Балбес пара миллиардеров уже сидит, несколько запаниковало (60 воров требуют у Британии вернуть и судить), а 11 генералов отправили в отставку.
greeg1 10 апреля 2018 | 13:40
Передайте Ильичу - нам и двести по плечу.
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 13:47
Земляки, не вздумайте топиться! На днях и в ваших процентах, может, будет праздник - Рубль как окрепнет, а евро как откатится копейки так на три.
chubuk 10 апреля 2018 | 13:49
А где наш "духовный воин"? Демоны, куда спрятали, чем опоили? Нам так не хватает его: "... в бюджете будет больше рублей...".
svirepyi_gary 10 апреля 2018 | 13:53
Эшак Чурбанбаранов, депутат от маленкий, но горный рэспублык
Заплотим... клянусь аллахом заплотим, и по 78 рублэй и по 200,
лишь бы Путин-джан биль сыт, обут, одэт, сидэл в Кремле и бэспрерывно думал об нас.
dekadik 10 апреля 2018 | 14:07
прорвёмся сказали шулера....