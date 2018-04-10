Немецкая бригада арбитров будет обслуживать ответный матч четвертьфинала Футбольной Лиги Европы между ЦСКА и Арсеналом
Немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером будет обслуживать ответный матч четвертьфинала Футбольной Лиги Европы между Московским ЦСКА и Лондонским Арсеналом. Матч пройдет в Москве 12 апреля, первую встречу в Лондоне армейцы проиграли со счетом 1-4, ЦСКА остается единственным представителем России в Еврокубках в нынешнем сезоне.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт