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13:04, 10 апреля 2018

Нападающий клуба Даллас Старз Александр Радулов не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею в Дании

О том, что Радулов не собирается ехать в сборную страны написал в своем твиттере один из осведомленных заокеанских журналистов Шон Шапиро. Впрочем, это можно было предположить без всякого инсайда. Радулов не выступает за сборную с 2014 года и вряд ли вернется, пока командой руководит Олег Знарок, с которым у него случился конфликт. Из тех, кто уже освободился, не попав в Кубко Стенли сборную России могли бы пополнить Вячеслав Наместников и Павел Бучневич из Нью-Йорк Рейнджерз, Артем Анисимов из Чикаго и Евгений Дадонов из Флориды. Между тем, канадскую команду сегодня возглавил тренер Каролины Билл Питерс. Под его началом канадцы выиграли московский чемпионат мира. Уже известно, что за команду сыграет Лучший бомбардир регулярного чемпионата Коннор МакДэвид. Возможен приезд олимпийского чемпиона Джона Тавареса, а вот Джонатан Тейвз не приедет в Данию.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.

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