Следователи возбудили уголовное дело после отравления десяти детей в бассейне «Олимпиец» Кемеровской области
Установлено, что концентрация хлора в воздухе была токсичной, — сообщает Следственный комитет.
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Установлено, что концентрация хлора в воздухе была токсичной, — сообщает Следственный комитет.
Комментарии3
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wuwer 10 апреля 2018 | 13:21
Если в воздухе запахло серой, хлором и атмосфера токсичная...
значит где-то рядом Едро ураганит и несёт пургу
benin_papa__ 10 апреля 2018 | 13:22
Не страшно. Перейдут в категорию параолимпийцев))
salut__521 10 апреля 2018 | 13:22
Что за воспитание? Чужих травют, своих травют, кемеровских ещё и жгут на всякий пожарный...