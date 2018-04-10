Сотрудники МЧС повторно обследуют район падения Ан-148 в Подмосковье

Родственница одной из жертв катастрофы утверждает, что на месте крушения самолета остались обломки лайнера и фрагменты тел.

Зону падения воздушного судна снова обследуют спасатели. На место крушения также выехал губернатор Оренбургской области. Поиски возобновились лишь после того, как местная жительница, которая потеряла в авиакатастрофе маму, приехала в Раменский район, чтобы возложить цветы и обнаружила страшную находку. По словам Юлии Синициной в зоне падения до сих пор остается большое количество фрагментов самолета, личных вещей, а также человеческих тел. При этом место крушения даже не было оцеплено. В свою очередь власти поспешили сообщить, что поиски и не прекращались, а всего лишь приостанавливались из-за погодных условий – это сказал глава Оренбургской области Юрий Берг.

Семьи погибших требуют ускорить генетическую экспертизу останков – они до сих пор не могут похоронить своих родственников. В худшем случае им придется ждать окончания исследований около года.

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами крушения стали 71 человек.