Россияне уже летом могут столкнуться с дефицитом продуктов: крупнейшие розничные сети предупредили о возможных перебоях в поставках.

Около половины из почти 1500 поставщиков продукции животного происхождения не готовы работать по новым правилам, — пишут «Ведомости». Производители и переработчики мяса, молока, сыров, рыбы и других продуктов с 1 июля обязаны будут подключиться к системе «Меркурий» — она предусматривает электронный документооборот и онлайн-оформление ветеринарных сопроводительных документов. По сути, это аналог системы алкогольного регулирования ЕГАИС. О неготовности работать с «Меркурием» производители заявили крупнейшему российскому ритейлеру — Х5. Он объединяет бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Такие же тревожные данные приводит и основной конкурент Х5, краснодарский магнит. Лишь половина его поставщиков зарегистрирована в новой системе. Против обязательного введения «Меркурия» ранее выступали крупные производители молочных продуктов. В их числе — транснациональные компании, такие как Danone и PepsiCo. Они указывали на несовершенство системы и отсутствие ветеринарных рисков в готовой продукции.

Изначально обязательную регистрацию в системе «Меркурий» должны были ввести с 1 января, позже этот срок сдвинули на полгода.