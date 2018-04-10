Россияне уже летом могут столкнуться с дефицитом продуктов
Россияне уже летом могут столкнуться с дефицитом продуктов: крупнейшие розничные сети предупредили о возможных перебоях в поставках.
Около половины из почти 1500 поставщиков продукции животного происхождения не готовы работать по новым правилам, — пишут «Ведомости». Производители и переработчики мяса, молока, сыров, рыбы и других продуктов с 1 июля обязаны будут подключиться к системе «Меркурий» — она предусматривает электронный документооборот и онлайн-оформление ветеринарных сопроводительных документов. По сути, это аналог системы алкогольного регулирования ЕГАИС. О неготовности работать с «Меркурием» производители заявили крупнейшему российскому ритейлеру — Х5. Он объединяет бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Такие же тревожные данные приводит и основной конкурент Х5, краснодарский магнит. Лишь половина его поставщиков зарегистрирована в новой системе. Против обязательного введения «Меркурия» ранее выступали крупные производители молочных продуктов. В их числе — транснациональные компании, такие как Danone и PepsiCo. Они указывали на несовершенство системы и отсутствие ветеринарных рисков в готовой продукции.
Изначально обязательную регистрацию в системе «Меркурий» должны были ввести с 1 января, позже этот срок сдвинули на полгода.
Комментарии21
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kinnlade 10 апреля 2018 | 13:12
Всех паникеров к стенке!
mbh_vor_n1 10 апреля 2018 | 13:20
Мясо - вредно.
Нация только поздоровеет, если уменьшит долю мясных продуктов и увеличит в рационе растительную составляющую.
Факт.
e_mae 10 апреля 2018 | 13:23
mbh_vor_n1: Крапива, брюква, лебеда?
haldey 10 апреля 2018 | 13:26
e_mae: Кому хамона не хватает, для того это очень серьезная информация!
t_l_v 10 апреля 2018 | 13:26
mbh_vor_n1:
Чушь несете, уважаемый.
Растительные продукты ещё менее доступны подавляющему числу россиян, чем мясные. Если Вы, конечно, не лебеду и крапивУ имеете в виду.
Посадить народ на картоху-свеклу - не самая хорошая идея.
goshan31 10 апреля 2018 | 13:12
Это нормально для мордора...
rolar 10 апреля 2018 | 13:19
goshan31: Не нравится в России , так мотай отсель. Воздух чище будет. Кто ж Вас держит евродерьмократов
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 13:21
rolar: Владимир Ильич! Вернитесь в саркофаг. Людей пугаете, ей богу!
rolar 10 апреля 2018 | 13:26
platonnekafrin: Дрожи трус и помни это ваше постоянное состояние.
moskalito 10 апреля 2018 | 13:26
rolar: Боюсь, что после перехода с мяса на горох воздух в мордоре чище не станет. Да еще и портянки ваши подванивают.
gregor 10 апреля 2018 | 13:14
Россияне уже летом могут столкнуться с дефицитом продуктов
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Не надо ссорится с Израилем , он накормит .... .
Вот взглянул на карту и ..... на менталитет , уверен ,Израиль сможет накормить и Россию .
scullll 10 апреля 2018 | 13:18
gregor: Идиот, тут проблема не в отсутствии продуктов, в системе " Меркурий", новость то хоть прочти, чем сразу блеять про свой Израиль.
jetsam 10 апреля 2018 | 13:14
платон шагает по стране.
широко шагает. как бы штаны не порвал...
dr_nemos 10 апреля 2018 | 13:16
А сейчас что?...выбор сузился до минимума.........жрать-то есть, а вот покушать уже нет
rolar 10 апреля 2018 | 13:17
А если нет. Можно на ЭМ в суд подать за лживую информацию???
bakero 10 апреля 2018 | 13:18
Передайте Путину, мы потерпим!
https://m.youtube.com/watch?v=0zZY24dlltg
kemyul 10 апреля 2018 | 13:20
тот же отъем денег что и с онлайн кассами.
oppicruss 10 апреля 2018 | 13:21
Нам на это нас*ать и растереть. Кому что-то не нравиться-пошли вон с российского рынка. А все остальные будут делать так, как положено, и никакая мразота типа оппозиционеров-террористов им не поможет!
nikto_nikak 10 апреля 2018 | 13:21
Асад нам союзнически поможет, пришлет копченой козлятины....
oleg_andreevich 10 апреля 2018 | 13:22
Фактически, это акциз на кефир и пельмени.
zhrv 10 апреля 2018 | 13:23
Это к ЧМ то "голодные очереди"?
Ну здравствуй, друг Мадуро!