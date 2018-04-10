Руководство страны пристально следит за ситуацией на рынках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
В Кремле негативную тенденцию на бирже объясняют эмоциональными последствиями санкций.
В конце прошлой недели США объявили санкции против нескольких российских бизнесменов и их компаний, а также некоторых высокопоставленных российских чиновников. Вчера обрушился Российский фондовый рынок, сегодня продолжилось падение рубля. Центробанк установил официальные курсы на завтра: доллар – 62,37 рубля, евро – 76,85 рублей.
Комментарии26
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mumaras 10 апреля 2018 | 13:12
Ну тогда ладно...
snamor 10 апреля 2018 | 13:13
mumaras: Да всё будет ок.
hunterhead 10 апреля 2018 | 13:21
snamor: "Да всё будет ок."
Еще больше ok? А может не надо? :-D
zapadnay 10 апреля 2018 | 13:14
Да что толку-то?!
mbh_vor_n1 10 апреля 2018 | 13:18
Всё в порядке. Небольшое колебание рынков очень скоро сойдет на нет.
Спешим покупать рублёвые активы и сбрасывать валюту.
Кто не успел - тот опоздал.
hunterhead 10 апреля 2018 | 13:27
mbh_vor_n1: "Спешим покупать рублёвые активы и сбрасывать валюту."
И при этом шапку с ослиными ушами не забудьте надеть ...:-D
zor 10 апреля 2018 | 13:20
mumaras: Великая Россия....
США только чихнули в ее сторону,так зашаталась.
А если США плюнут ? Страшно даже представить себе, что с Матушкой.Р. будет.
dorin1987 10 апреля 2018 | 13:13
/В Кремле негативную тенденцию на бирже объясняют / - Это оттуда же в прошлый раз слышались фразы типа "больше рублей будет в бюджете" и "санкции - на пользу экономике РФ"?
snamor 10 апреля 2018 | 13:20
dorin1987: Так и есть, на пользу.
dorin1987 10 апреля 2018 | 13:22
___: /на пользу./ - Ой, а расскажите на примерах, м? И, желательно, с точными цифрами. А то Ваш коллега один сегодня обделался в ответ на просьбу пояснить.
Внимательно жду.
v1nc 10 апреля 2018 | 13:13
"руководство страны", этот гопник самозванец лучше бы следил за нищетой, беззаконием и социальным неравенством, в которые это "руководство страны" утопило всю Россию и её граждан!
sokal123 10 апреля 2018 | 13:22
v1nc: Гопник из бункера следит за скверной ситуацией ,которую сам и создал . Не воюй ! Не трави ! оставь людей в покое ! Не будет тогда "ситуации".
dr_nemos 10 апреля 2018 | 13:13
Если эти муд.....чудачи считают эмоции основой падения рубля, то они не чудаки, а му..ки
bakero 10 апреля 2018 | 13:14
А нужно было всего лишь создавать рабочие места и думать о зарплатах россиян! Но пристально следили только за карманами друзей из Team...
vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 13:16
Другими словами, Сом опять какую-то "пургу гонит?"
Маню Захарову - в пресс-секретари!
Кстати, её гиперзвуковая метла "Rogozilla" уже прилетела из ремонта...
ivar1964 10 апреля 2018 | 13:16
А что оно, руководство, может, кроме как следить?
greeg1 10 апреля 2018 | 13:16
В Кремле негативную тенденцию на бирже объясняют эмоциональными последствиями санкций.
О как. Песков совсем сбрендил. А когда кушать хочется или голова болит это тоже эмоции?
gregor 10 апреля 2018 | 13:17
Руководство страны пристально следит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
aleks12 10 апреля 2018 | 13:17
Руководство страны пристально следит за ситуацией на рынках
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ну все,пипл может спать спокойно
jetsam 10 апреля 2018 | 13:17
доллар стой, раз-два...
крууугооом. раз-два.
отставить панику, путриатизьм вперед, раз-два...
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 13:18
Народа полный зал, а им кино не крутят! Эсминцы наши где? Где баржи с золотом? В туманном Альбионе?! Нет, лучше мне скажи, где главный киньщик?! В прострации?!
wuwer 10 апреля 2018 | 13:18
После эмоций возникает острое чувство брезгливости
world_nail 10 апреля 2018 | 13:20
"И только индийская обезьяна сидела на вершине холма и молча наблюдала за борьбой русского медведя, американского грифа, китайской анаконда и английского ежика."
zhrv 10 апреля 2018 | 13:20
- "пристально следит за ситуацией на рынках"
Довели до этого, и остается только и делать, что следить?
Мы все следим... А грамотное руководство должно делать!
grishakras 10 апреля 2018 | 13:21
Все хорошо, - прекрасная маркиза.......
salut__521 10 апреля 2018 | 13:26
//Рууководство страны пристально следит за...//
В бинокль, небось - эт тебе, быдло, эт опять тебе, эт всё время тебе...