Руководство страны пристально следит за ситуацией на рынках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

В Кремле негативную тенденцию на бирже объясняют эмоциональными последствиями санкций.

В конце прошлой недели США объявили санкции против нескольких российских бизнесменов и их компаний, а также некоторых высокопоставленных российских чиновников. Вчера обрушился Российский фондовый рынок, сегодня продолжилось падение рубля. Центробанк установил официальные курсы на завтра: доллар – 62,37 рубля, евро – 76,85 рублей.