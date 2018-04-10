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12:32, 10 апреля 2018

В школьную программу можно ввести посещение театра, считает замминистра культуры Александр Журавский

По его словам, спектакли по классическим произведениям стоит посещать не реже трех раз в год. Чиновник уверен, что это особенно важно для регионов – дети смогут посмотреть спектакли и в кино.

Комментарии

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lenin3 10 апреля 2018 | 12:38

В советское время раз в четверть точно в театр мы,школьники,ходили-родительский комитет брал билеты.Ничего нового...

sensei54 10 апреля 2018 | 12:59

lenin3: А нас вообще за 50км в Питер возили. Один раз мать меня отпрашивала у учительницы от такой поездки, не помню уже по какому поводу. Школьную программу я, само собой, не знал, но то,что это была обязаловка - точно.

book_publisher 10 апреля 2018 | 13:11

В школьную программу можно ввести посещение театра...
--------------
... а также борделя, городской свалки и ближайшей тюряги.

pusto1 10 апреля 2018 | 13:13

sensei54: я бы согласился с этим, но ведь начнут в цирк возить. Надо ли это рассматривать как коррупцию :)

elimry 10 апреля 2018 | 12:38

оставьте детей в покое

gvs 10 апреля 2018 | 12:39

Никита потирает руки в предвкушении казенного бабла )))

val_9 10 апреля 2018 | 12:39

Дучше посещение СИЗО. В гости к Малобродскомую

val_9 10 апреля 2018 | 12:42

val_9: Все, ухожу, Клава посыпалась))

vasilevich58 10 апреля 2018 | 12:39

Театры - как-то скучновато!
Вот если бы по достижении 16-летнего возраста в бордели водить, это бы оживило интерес школьников к познанию окружающего мира!

inqu 10 апреля 2018 | 13:05

vasilevich58: икарийские игры с вокалом?!
для разбавления классики
синтетический номер :---)))

kara 10 апреля 2018 | 12:41

а почему нет? люди в живую развлекают два часа с антрактом, а цена билета как в кино сходить.

andy66 10 апреля 2018 | 12:52

Весь вопрос - на какой спектакль водить детей?

bakero 10 апреля 2018 | 13:06

Посещение театра Машонка?

(комментарий скрыт)

shmuel63 10 апреля 2018 | 13:24

Классика тоже бывает разнфя. Увидят дети, скажем, "Горе от ума" в постановке Г.Волчек и что хорошего? Ведь Путин в 2009 году ясно ей указал " Вот смотрите. Он у вас плачет с самого начала, а зачем? Чего он сопли разжевывает? Сразу складывается о нем впечатление как о слабом человеке."

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