В школьную программу можно ввести посещение театра, считает замминистра культуры Александр Журавский
По его словам, спектакли по классическим произведениям стоит посещать не реже трех раз в год. Чиновник уверен, что это особенно важно для регионов – дети смогут посмотреть спектакли и в кино.
Комментарии14
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lenin3 10 апреля 2018 | 12:38
В советское время раз в четверть точно в театр мы,школьники,ходили-родительский комитет брал билеты.Ничего нового...
sensei54 10 апреля 2018 | 12:59
lenin3: А нас вообще за 50км в Питер возили. Один раз мать меня отпрашивала у учительницы от такой поездки, не помню уже по какому поводу. Школьную программу я, само собой, не знал, но то,что это была обязаловка - точно.
book_publisher 10 апреля 2018 | 13:11
В школьную программу можно ввести посещение театра...
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... а также борделя, городской свалки и ближайшей тюряги.
pusto1 10 апреля 2018 | 13:13
sensei54: я бы согласился с этим, но ведь начнут в цирк возить. Надо ли это рассматривать как коррупцию :)
elimry 10 апреля 2018 | 12:38
оставьте детей в покое
gvs 10 апреля 2018 | 12:39
Никита потирает руки в предвкушении казенного бабла )))
val_9 10 апреля 2018 | 12:39
Дучше посещение СИЗО. В гости к Малобродскомую
val_9 10 апреля 2018 | 12:42
val_9: Все, ухожу, Клава посыпалась))
vasilevich58 10 апреля 2018 | 12:39
Театры - как-то скучновато!
Вот если бы по достижении 16-летнего возраста в бордели водить, это бы оживило интерес школьников к познанию окружающего мира!
inqu 10 апреля 2018 | 13:05
vasilevich58: икарийские игры с вокалом?!
для разбавления классики
синтетический номер :---)))
kara 10 апреля 2018 | 12:41
а почему нет? люди в живую развлекают два часа с антрактом, а цена билета как в кино сходить.
andy66 10 апреля 2018 | 12:52
Весь вопрос - на какой спектакль водить детей?
bakero 10 апреля 2018 | 13:06
Посещение театра Машонка?
shmuel63 10 апреля 2018 | 13:24
Классика тоже бывает разнфя. Увидят дети, скажем, "Горе от ума" в постановке Г.Волчек и что хорошего? Ведь Путин в 2009 году ясно ей указал " Вот смотрите. Он у вас плачет с самого начала, а зачем? Чего он сопли разжевывает? Сразу складывается о нем впечатление как о слабом человеке."