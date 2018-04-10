Сегодня в Германии бастуют работники сферы обслуживания и государственных учреждений
Забастовка распространилась на транспортные компании, а также сотрудников наземных служб в аэропортах. Как ожидается, будут отменены половина рейсов авиакомпании Люфтганза.
Комментарии5
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patrik05 10 апреля 2018 | 12:46
Сегодня в Германии бастуют работники сферы обслуживания и государственных учреждений...
Алёшка Навальный уже там?
drillerthriller 10 апреля 2018 | 13:00
patrik05: Завидуешь сисяну? А тебе и бельгийской визы не досталось.
bakero 10 апреля 2018 | 12:56
Посмотрите ролик Юра Папу Почему Финны Бастуют и поймете почему так живут россияне
netot_ 10 апреля 2018 | 13:07
bakero: Они все равно ничего не поймут. Пусть смотрят зомбоящик....
aleks12 10 апреля 2018 | 13:22
велик имеется в наличии