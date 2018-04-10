Совет депутатов Волоколамска предлагает провести референдум по вопросу работы мусорного полигона «Ядрово»

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Решение о проведении референдума Совет депутатов Волоколамска принял единогласно. Вопрос обсуждали на внеочередном заседании, передает «Интерфакс». Для подготовки голосования жителей создана рабочая группа, в нее вошли местные депутаты, сотрудники администрации города и ряд активистов, которые сформулируют вопросы. Ситуация вокруг мусорного полигона «Ядрово» серьезно обострилась в конце марта, когда после очередного выброса свалочного газа десятки школьников попали в больницу. Дети жаловались на головокружение, тошноту и сильную слабость. Жители Волоколамска неоднократно сообщали о плохом самочувствии и проблемах с дыханием. На стихийном митинге 21 марта родные и близкие пострадавших детей напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и закидали снежками губернатора Андрея Воробьева. Позднее Гаврилова отправили в отставку, а глава региона пообещал до 15 июня завершить работы по борьбе с неприятным запахом от полигона.

30 марта после очередного митинга местным жителям начали выдавать респираторы и маски, однако хватило их далеко не всем.