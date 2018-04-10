Судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко ушла в отставку
Как сообщили в пресс-службе суда, Васюченко уволилась еще 15 марта по собственному желанию. В то же время информированный источник ТАСС связывает это с тем, что Васюченко отказали в назначении председательствующей в Кунцевском районном суде.
Татьяна Васюченко приговорила к 8 годам колонии бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, она также вела процесс по делу Оборонсервиса, в рамках которого была осуждена бывшая руководитель департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева.
Комментарии25
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hodak47 10 апреля 2018 | 12:35
туда ей и дорога..
andrey_nikoiaev 10 апреля 2018 | 12:36
hodak47: туда ей и дорога..
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... в никуда
patrik05 10 апреля 2018 | 12:41
Судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко ушла в отставку...
Как Аман Тулеев?
hodak47 10 апреля 2018 | 12:47
andrey_nikoiaev: Не про падёт как и Тулеев...
zapadnay 10 апреля 2018 | 13:02
И над судьями бывает суд.
klukvik 10 апреля 2018 | 13:04
zapadnay: Бывает. Линча.
pusto1 10 апреля 2018 | 13:07
Никто не забыт, пока не зарыт
jetsam 10 апреля 2018 | 12:36
с хлебного места сама?
да не смешите искандеры....
или хапнула выше крыши, но с кого, неужто с васильевой???
gvs 10 апреля 2018 | 12:37
Служить бы рад, прислуживаться - тоже
И даже пресмыкаться, если что...
(из КВНа) (с) ))))
nikto_nikak 10 апреля 2018 | 12:37
Просто так судьи не уходят. Неужто Васильева аукнулась? Аль может какие бандиты с олигархами?))))
post_v 10 апреля 2018 | 12:51
nikto_nikak:
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олигархов у нас нет
а судья будет скромно жить на пенсию в 100 000 рублей
allexsib 10 апреля 2018 | 12:37
Для того ,чтобы претендовать на место,которое обломилось,надо было Никите вкатать-12 лет,а Васильеву-оправдать,вчистую.Тогда,может быть и назначили....
dr_nemos 10 апреля 2018 | 12:40
а чего...деньги получила....некоторое время обеспечена, а потеря чести и достоинства глаза не колет...основная скрепа путинизма
teleo 10 апреля 2018 | 12:44
"Куда уходит детство,
Куда спешит оно?"
Да, не волнуйтесь вы так за судью, покинувшей свой пост. Судьи уходят незаметными юристконсулами в МО и садятся на решение земельных вопросов этого МО.
И работы меньше, и приварок жирнее.
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 12:47
Я плачу ;)) Следаки, судейские и прокурорские, так же и адвокаты - просто так в ни куда не уходят :)) Что по собственному, что по статье ;))
oldgrey 10 апреля 2018 | 12:52
Если отказали-то недолизала.
vvs7651 10 апреля 2018 | 12:52
Побежала спасать накопленное непосильным трудом..
budweiser23 10 апреля 2018 | 12:54
Продажная судья так старалась, а её не оценили по заслугам, теперь она пойдёт, что будет логично, в криминал... не пропадать же опыту!
aybolit66 10 апреля 2018 | 12:55
Странные они все: думают, что посадили кого-нибудь по звонку и перед ними все дороги открыты. Но забывают, что таких как они, готовых лизать сапоги начальника, там пруд пруди. Конкуренция, однако. Еще и обижаются: я так хорошо лизала, а меня кинули. Странные...
ts 10 апреля 2018 | 12:57
Это её за Васильеву ушли! Должна была её полностью оправдать, а она приговорила к комариному укусу...
oksana63 10 апреля 2018 | 12:59
На заслуженный отдых?
ed10075 10 апреля 2018 | 13:00
На совести этой "вашей чести" столько поломанных жизней и судеб...
Пусть ей всю ее долгую пенсию снятся казненные ею люди.
plank1957 10 апреля 2018 | 13:00
Вместо одного винтика найдут другой, возможно более ржавый.
razval74 10 апреля 2018 | 13:02
На безбедную оставшуюся жизнь заработала, можно и отдохнуть.
greeg1 10 апреля 2018 | 13:11
Кремль начинает припоминать что такое мыло и туалетная бумага. Это похвально.