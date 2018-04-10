Судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко ушла в отставку...

Как сообщили в пресс-службе суда, Васюченко уволилась еще 15 марта по собственному желанию. В то же время информированный источник ТАСС связывает это с тем, что Васюченко отказали в назначении председательствующей в Кунцевском районном суде.

Татьяна Васюченко приговорила к 8 годам колонии бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, она также вела процесс по делу Оборонсервиса, в рамках которого была осуждена бывшая руководитель департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева.