Рубль дешевеет на торгах Московской биржи

Евро сегодня стоит более 78 рублей, а доллар – более 63. Вчера обвалился Российский фондовый рынок, а рубль упал по отношению к доллару и евро после введения новых американских санкций.



Сегодня банки увеличили разницу курсов покупки и продажи валюты, у некоторых эта разница достигает почти восьми рублей, как в кризисном 2014 году, отмечает газета «Ведомости».