Рубль дешевеет на торгах Московской биржи
Евро сегодня стоит более 78 рублей, а доллар – более 63. Вчера обвалился Российский фондовый рынок, а рубль упал по отношению к доллару и евро после введения новых американских санкций.
Сегодня банки увеличили разницу курсов покупки и продажи валюты, у некоторых эта разница достигает почти восьми рублей, как в кризисном 2014 году, отмечает газета «Ведомости».
Комментарии31
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meteor1908 10 апреля 2018 | 12:35
Только не надо паники! Мы все когда-нибудь умрём.
kindman_a 10 апреля 2018 | 12:36
Всё нормаз.
Прощай Кипр и Турция.
Тереза и Ашот из Адлера - мы твои!! :-))
patrik05 10 апреля 2018 | 12:38
Евро сегодня стоит более 78 рублей, а доллар – более 63...
Перед началом сезона отпусков, это хорошая новость для сочинских и крымских курортов, а для всяких "турций", "тайландов", "египтов" и "бали" - плохо.
ostapbey 10 апреля 2018 | 12:42
patrik05: а вот если перекрыть газ. То Миллеру будет плохо, а русскому народу будет ХОРОШО??
Про нефть не спрашиваю..
Даже..
navsegda 10 апреля 2018 | 12:42
patrik05: для египтов и турций хорошо , избавятся от быдла - Тагил !
dr_nemos 10 апреля 2018 | 12:50
patrik05: точно, для г..на - г..но
nf5096004 10 апреля 2018 | 12:54
patrik05:а для граждан России? Вы сравнивает сервис зарубежных курортов с российскими? Спасибо, отдыхали. И дороже, и обслуживание мерзкое.
nelibermot17 10 апреля 2018 | 13:02
Эх, не повезло хохлам и таджикам перед самым строительным сезоном, не повезло
"для египтов и турций хорошо , избавятся от быдла"
Дурачок, а тебе не приходило в голову, что когда хотят "избавиться от быдла", то цены на въездные визы увеличивают, а не наоборот их отменяют?
lenin3 10 апреля 2018 | 12:47
kindman_a: А мы июньский Вьетнам проплатили ещё в феврале.Всё-таки есть польза от раннего бронирования...)))
dr_nemos 10 апреля 2018 | 12:54
lenin3: не факт...проверьтесь еще...в 1998 уже такое было
kindman_a 10 апреля 2018 | 12:55
lenin3:
Даа-а, одна надежда на сентябрь-октябрь, если все успокоится малясь...
vezdehod 10 апреля 2018 | 13:03
Это называется - привет семье и - танки наши быстры. Думаю. что к инаугурации царя батюшки он подрастёт и до стольника
lenin3 10 апреля 2018 | 12:41
И это ещё инаугурации не было...
noxepy666 10 апреля 2018 | 12:37
Дооооо! Экономика порвана в клочья, и лежит в лохмотьях!
pusin_patriot 10 апреля 2018 | 12:48
noxepy666: нет. Просто пригожинские повертели в фэйсбуках, покрутили политической рекламкой, попытались что-то там проделать с ними на их выборах - заплатили все россияне +5 рублей к курсу доллара и прибавка к ценнику на все товары. Это то что сразу. Отложенный эффект ещё впереди ,что там со всеми работающими в ныне санкционных, сокращения, уровень доходов.
Т.е. им и курс с ценами сразу в гору, плюс с работы пинком под зад, плюс урезание социалок всяких с медицинок и населению.
Буквально пригожинские выкинули клоунаду - все россияне заплатили прямо из своих карманов за их прямые провалы с попадосами.
dorin1987 10 апреля 2018 | 12:56
___: /Экономика порвана в клочья, и лежит в лохмотьях!/ - Т.е. Вы желаете заявить, что так ведет себя экономика великой скрепной православнутой ымперии РФ, вставшей с колен?
kara 10 апреля 2018 | 12:38
выступили из Центробанка-продолжают покупать валюту!патриоты! чем дороже валюта,тем больше рублей!
plidurok Андрей Филимонов 10 апреля 2018 | 12:42
kara: Помню одного дурачка, который работал грузчиком в продуктовом. Он недовольно морщился, когда получал з/плату крупными купюрами и радостно мычал, когда - мелкими. Ему сейчас нашлось бы место в нашем правительстве.
serg2010 10 апреля 2018 | 12:39
Рубль опять начал искать дно.
navsegda 10 апреля 2018 | 12:39
И это из-за какой то одной бумажки подписанной Трампом , и цены на нефть не падали , и SWIFT никто не отключал пока
pergamsky Георгий Пичугин 10 апреля 2018 | 12:42
Доллар и евро "не где - то там"... На них живут наши зарубежные пенсионеры (их там бросили ловкие ребята типа Кудрина, Грефа, Медведева, Набиуллиной и пр...). Поэтому повышение курса инвалюты даже на одну единицу - это для них трагедия (поход к мусорным бакам, свалкам и т.д).. Пора бы. Набиуллиной. знать - как и где живут россияне - когда-то призванные "поднимать" окраины империи...
vvs7651 10 апреля 2018 | 12:42
Заработал план помочи обедневшей олигархии...
qwerty44444 10 апреля 2018 | 12:43
Вот что санкции животворящие делают!
vladbor 10 апреля 2018 | 12:44
весело пятая ходка начинается.....
vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 12:51
Главное, чтобы водочку вовремя завозили... с водочкой - оно абсолютно по фиг: дорожает, дешевеет, ттаакое...же....
boda 10 апреля 2018 | 12:52
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник (пока 63р.), будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду." Салтыков-Щедрин.
silver1972 10 апреля 2018 | 12:54
Сейчас зеленый немного понизился - где-то 62,4 стоит на бирже. Спекулянты в очередной раз на новостях получат свои миллионы и доллар вернется к 59 где-то. Нефть-то дорожает и вообщем-то ни чего ужасного не произошло - пару олигархов потрогали за вымя и все.
shmuel63 10 апреля 2018 | 13:15
silver1972: Не совсем так. Прекратился экспорт алюминия Дерипаски в США. Это значит, что он перестанет платить налоги с экспортной выручки, то есть, казна не досчитается солидной суммы в вадюте. Компенсировать это будут, скажем, ростом акциза на бензин внутри страны, что, в свою очередь, удорожит производство и доставку множества бытовых товарови услуг - продовольствия, транспорта и т.д.
ed10075 10 апреля 2018 | 13:03
Падение рубля давно было спрогнозировано сразу после выборов.
А тут как раз санкции подоспели. Теперь на америкосов все будут списывать.
pensioner25 10 апреля 2018 | 13:06
Вот то время, когда надо было выбирать президента. Оно обнажило суть политики, проводимой правящим режимом. Столько процентов за Путина уже не накрутили бы - устали бы шельмовать. А был бы второй тур - высшие чины сразу бы поумнели и уже вряд ли бы совершали такие действия, как на Украине или в Сирии. От такой власти в стране - одни убытки всему населению.
sim202_ 10 апреля 2018 | 13:10
Рубль перекатывался через доллар
и падал вниз стремительным домкратом...