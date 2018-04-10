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12:30, 10 апреля 2018

Рубль дешевеет на торгах Московской биржи

Евро сегодня стоит более 78 рублей, а доллар – более 63. Вчера обвалился Российский фондовый рынок, а рубль упал по отношению к доллару и евро после введения новых американских санкций.

Сегодня банки увеличили разницу курсов покупки и продажи валюты, у некоторых эта разница достигает почти восьми рублей, как в кризисном 2014 году, отмечает газета «Ведомости».

Комментарии

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meteor1908 10 апреля 2018 | 12:35

Только не надо паники! Мы все когда-нибудь умрём.

kindman_a 10 апреля 2018 | 12:36

Всё нормаз.
Прощай Кипр и Турция.
Тереза и Ашот из Адлера - мы твои!! :-))

patrik05 10 апреля 2018 | 12:38

Евро сегодня стоит более 78 рублей, а доллар – более 63...

Перед началом сезона отпусков, это хорошая новость для сочинских и крымских курортов, а для всяких "турций", "тайландов", "египтов" и "бали" - плохо.

ostapbey 10 апреля 2018 | 12:42

patrik05: а вот если перекрыть газ. То Миллеру будет плохо, а русскому народу будет ХОРОШО??
Про нефть не спрашиваю..
Даже..

navsegda 10 апреля 2018 | 12:42

patrik05: для египтов и турций хорошо , избавятся от быдла - Тагил !

dr_nemos 10 апреля 2018 | 12:50

patrik05: точно, для г..на - г..но

nf5096004 10 апреля 2018 | 12:54

patrik05:а для граждан России? Вы сравнивает сервис зарубежных курортов с российскими? Спасибо, отдыхали. И дороже, и обслуживание мерзкое.

nelibermot17 10 апреля 2018 | 13:02

Эх, не повезло хохлам и таджикам перед самым строительным сезоном, не повезло

"для египтов и турций хорошо , избавятся от быдла"

Дурачок, а тебе не приходило в голову, что когда хотят "избавиться от быдла", то цены на въездные визы увеличивают, а не наоборот их отменяют?

lenin3 10 апреля 2018 | 12:47

kindman_a: А мы июньский Вьетнам проплатили ещё в феврале.Всё-таки есть польза от раннего бронирования...)))

dr_nemos 10 апреля 2018 | 12:54

lenin3: не факт...проверьтесь еще...в 1998 уже такое было

kindman_a 10 апреля 2018 | 12:55

lenin3:

Даа-а, одна надежда на сентябрь-октябрь, если все успокоится малясь...

vezdehod 10 апреля 2018 | 13:03

Это называется - привет семье и - танки наши быстры. Думаю. что к инаугурации царя батюшки он подрастёт и до стольника

lenin3 10 апреля 2018 | 12:41

И это ещё инаугурации не было...

noxepy666 10 апреля 2018 | 12:37

Дооооо! Экономика порвана в клочья, и лежит в лохмотьях!

pusin_patriot 10 апреля 2018 | 12:48

noxepy666: нет. Просто пригожинские повертели в фэйсбуках, покрутили политической рекламкой, попытались что-то там проделать с ними на их выборах - заплатили все россияне +5 рублей к курсу доллара и прибавка к ценнику на все товары. Это то что сразу. Отложенный эффект ещё впереди ,что там со всеми работающими в ныне санкционных, сокращения, уровень доходов.
Т.е. им и курс с ценами сразу в гору, плюс с работы пинком под зад, плюс урезание социалок всяких с медицинок и населению.

Буквально пригожинские выкинули клоунаду - все россияне заплатили прямо из своих карманов за их прямые провалы с попадосами.

dorin1987 10 апреля 2018 | 12:56

___: /Экономика порвана в клочья, и лежит в лохмотьях!/ - Т.е. Вы желаете заявить, что так ведет себя экономика великой скрепной православнутой ымперии РФ, вставшей с колен?

(комментарий скрыт)

kara 10 апреля 2018 | 12:38

выступили из Центробанка-продолжают покупать валюту!патриоты! чем дороже валюта,тем больше рублей!

plidurok Андрей Филимонов 10 апреля 2018 | 12:42

kara: Помню одного дурачка, который работал грузчиком в продуктовом. Он недовольно морщился, когда получал з/плату крупными купюрами и радостно мычал, когда - мелкими. Ему сейчас нашлось бы место в нашем правительстве.

serg2010 10 апреля 2018 | 12:39

Рубль опять начал искать дно.

navsegda 10 апреля 2018 | 12:39

И это из-за какой то одной бумажки подписанной Трампом , и цены на нефть не падали , и SWIFT никто не отключал пока

pergamsky Георгий Пичугин 10 апреля 2018 | 12:42

Доллар и евро "не где - то там"... На них живут наши зарубежные пенсионеры (их там бросили ловкие ребята типа Кудрина, Грефа, Медведева, Набиуллиной и пр...). Поэтому повышение курса инвалюты даже на одну единицу - это для них трагедия (поход к мусорным бакам, свалкам и т.д).. Пора бы. Набиуллиной. знать - как и где живут россияне - когда-то призванные "поднимать" окраины империи...

vvs7651 10 апреля 2018 | 12:42

Заработал план помочи обедневшей олигархии...

qwerty44444 10 апреля 2018 | 12:43

Вот что санкции животворящие делают!

vladbor 10 апреля 2018 | 12:44

весело пятая ходка начинается.....

(комментарий скрыт)

vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 12:51

Главное, чтобы водочку вовремя завозили... с водочкой - оно абсолютно по фиг: дорожает, дешевеет, ттаакое...же....

boda 10 апреля 2018 | 12:52

"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник (пока 63р.), будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду." Салтыков-Щедрин.

silver1972 10 апреля 2018 | 12:54

Сейчас зеленый немного понизился - где-то 62,4 стоит на бирже. Спекулянты в очередной раз на новостях получат свои миллионы и доллар вернется к 59 где-то. Нефть-то дорожает и вообщем-то ни чего ужасного не произошло - пару олигархов потрогали за вымя и все.

shmuel63 10 апреля 2018 | 13:15

silver1972: Не совсем так. Прекратился экспорт алюминия Дерипаски в США. Это значит, что он перестанет платить налоги с экспортной выручки, то есть, казна не досчитается солидной суммы в вадюте. Компенсировать это будут, скажем, ростом акциза на бензин внутри страны, что, в свою очередь, удорожит производство и доставку множества бытовых товарови услуг - продовольствия, транспорта и т.д.

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ed10075 10 апреля 2018 | 13:03

Падение рубля давно было спрогнозировано сразу после выборов.
А тут как раз санкции подоспели. Теперь на америкосов все будут списывать.

pensioner25 10 апреля 2018 | 13:06

Вот то время, когда надо было выбирать президента. Оно обнажило суть политики, проводимой правящим режимом. Столько процентов за Путина уже не накрутили бы - устали бы шельмовать. А был бы второй тур - высшие чины сразу бы поумнели и уже вряд ли бы совершали такие действия, как на Украине или в Сирии. От такой власти в стране - одни убытки всему населению.

sim202_ 10 апреля 2018 | 13:10

Рубль перекатывался через доллар
и падал вниз стремительным домкратом...

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