Московские армейцы потерпели поражение от Динамо в заключительном матче 25 тура чемпионата России по футболу

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оставил в запасе Александра Головина и Василия Березуцкого, решившись на небольшую ротацию даже с учетом проблем в составе. Головин вышел на поле уже при счете 0-2. За первый и начало второго тайма Динамо провело две стремительные контратаки, которые точными ударами завершил Ташаев. Ликвидировать преимущество в два мяча ЦСКА не удалось, но один гол армейцы все же забили. Свой первый мяч в сезоне провел молодой нападающий Федор Чалов. Потеряв три очка, клуб приобрел конфликт между тренером и нападающим Ахмедом Мусой, который остался недоволен заменой и отказался пожимать руку тренеру. Виктор Гончаренко прямо на скамейке запасных устроил ему обструкцию. ЦСКА проиграл 1-2 и теперь отстает на шесть очков от Спартака и на восемь от Локомотива.

Свой следующий матч в чемпионате России армейцы сыграют в воскресенье против Уфы.