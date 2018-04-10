США направили к Сирии эсминец, оснащённый крылатыми ракетами
Он, по сообщениям ряда западных СМИ, находится в ста километрах от российской базы в Тартусе. Этому предшествовали обещания президента США Трампа ответить на новую химатаку в Сирии, в которой он обвиняет Дамаск.
Пентагон уже подготовил для президента Трампа серию военных мер, пишет Wall Street Journal. И отправка ракетного эсминца к берегам Сирии вероятно одна из них, не исключает издание. На борту Дональда Кука 56 крылатых ракет Томагавк с дальностью действия более полутора тысяч километров. Эсминец в Средиземном море, в ста километрах от Тартуса, где расположена российская военно-морская база. Боевой корабль по данным турецкой газеты Хюрриет несколько раз облетали российские самолёты. В ближайшее время к эсминцу присоединится ещё один ракетный корабль США Портер. Дональд Трамп вчера заявил, что намерен в течение суток-двух принять решение о возможном ударе по Сирии в ответ на химатаку в городе Дума. По данным медиков и правозащитников самолёт, предположительно сирийский, сбросил над городом бомбу с хлором. Погибло не менее 60ти человек, больше тысячи пострадали. Хозяин Белого дома назвал инцидент варварским и ужасным нападением. До этого Трамп в твиттере обвинил президента Путина, Россию, а также Иран в поддержке режима Башара Асада, назвав его «животным».
В Кремле заявили, что США заняли неконструктивную позицию по ситуации с химатакой под Дамаском.
Комментарии61
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mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 12:12
Асадушка бегает по своему бункеру, напевая совковую детскую песенку:
Крыла-а-атые ракеты-ы-ы
летят, летят, летят...
kottigr1 10 апреля 2018 | 12:14
mikhail_spb_: Ничего страшного.. Российские зенитчики и дальше продолжат цепким взглядом фиксировать пролетающие над их головами "Томагавки" используя явное стратегическое преимущество в виде "кривизны земли"..
book_publisher 10 апреля 2018 | 12:55
Пипец эсминцу...
dorin1987 10 апреля 2018 | 13:17
____: /Пипец эсминцу.../ - Точно так же, как "ихтамнетам"? Или как самолетам, которые на "кузю" садились?
nanaryfive 10 апреля 2018 | 12:15
mikhail_spb_: Ха...ха...какой остраумный какло-тролль. сцуко умеют же шутить..
hunterhead 10 апреля 2018 | 13:04
nanaryfive: "Ха...ха...какой остраумный какло-тролль. сцуко умеют же шутить.."
Портянки, как вам Трамп-ваш? Хорош? :-D
nanaryfive 10 апреля 2018 | 12:19
mikhail_spb_: Каклы тоже солидарны. Послали на подмоху ГЭтмана Сагайдачного. Хлавный авио-космический-вертолётый крэйсер НЭзалЭжной.
navsegda 10 апреля 2018 | 12:32
nanaryfive: У тебя что нибудь на этом свете обходится без хохлов ?
dusia08 10 апреля 2018 | 13:00
navsegda: Он сам "хахол" ,судя по лексике.
hunterhead 10 апреля 2018 | 13:01
navsegda: "У тебя что нибудь на этом свете обходится без хохлов ?"
Не смейтесь над больным, у него болезнь такая - "хохломания" называется...:-D
rolar 10 апреля 2018 | 12:38
mikhail_spb_: Бегаете Вы. С песней " ох досталося то мне аж во всю ....."
sergo13 10 апреля 2018 | 12:46
mikhail_spb_: А "Кузя" уже уголь засыпает?
nitsahon 10 апреля 2018 | 12:13
как там в старой советской песне поется:"взлетая выше ели не ведая преград крылатые РАКЕТЫ летят? летят! летят!..."
вот и посмотрим, чьи ракеты (российские или американские) окажутся более качественными и точными(приментиельно к сирийским целям)..
sensei54 10 апреля 2018 | 12:13
Мое мнение – если что-то произойдет, то это будет комбинированный удар. А эти эсминцы, вполне вероятно, стрелять не будут, а будут ставить помехи и решать задачи ПВО. Хотя, могут буром попереть и стрельнуть – это если заранее Вову предупредят.
gvs 10 апреля 2018 | 12:14
Кого Трамп все таки назвал животным? Асада, Иран или все таки Путина? ))) Из текста не осень понятно )))
protiv777 10 апреля 2018 | 12:23
gvs: А кого Трамп назвал глупыми людьми на встрече с прибалтами?
scullll 10 апреля 2018 | 12:14
Приплыть то приплыл. Теперь вопрос самый главный хватит ли ума у американцев стрелять и хватит ли воли у Путина потопить эти 2 консервных банки.
oleg_andreevich 10 апреля 2018 | 12:21
scullll: у вас память такая короткая или вы прикидыааетесь?
scullll 10 апреля 2018 | 12:25
oleg_andreevich: Тогда США не угрожали уничтожить их технику, выпустившую ракеты.
Начнётся перестрелка, начнется война. Все сдохнем. Или ты думаешь прикрыться от ЯО распечатками своих антироссийских высеров на Эхе. Поэтому не понятна радость либерастни и хохлов. Мдохнем то все вместе.
oleg_andreevich 10 апреля 2018 | 12:58
scullll: понятно, память у вас короткая.
tarxan 10 апреля 2018 | 13:05
scullll:
Не надо позволять Асаду бомбить свой народ ХО. Самолетов у оппозиции нет.
scullll 10 апреля 2018 | 13:10
tarxan: это тебе белые каски сказали, которые вчера по зоне заражения без химзащиты бегали и днтей лечили поливая их водой?))) Ну ну. Лижи амерам задницу дальше.
jetsam 10 апреля 2018 | 12:23
scullll: после этих 2 консервных банок,
вам вместо 11.80 еще лет 50 придется овес с полей жрать...
scullll 10 апреля 2018 | 12:27
jetsam: Уже 4 года жрём, ты забыл чтоль, хохол? И ежами закусываем.
А укрогабония шлет нам гуманитарную помощь...
Методичку смени, скучно.
jetsam 10 апреля 2018 | 12:33
scullll: я то русский. профиль хоть глянь.
а ты просто дебил без национальности..
igorkot____1 10 апреля 2018 | 12:23
scullll: Плавает г@вно типа тебя, а эсминец подошел!
lion64___3 10 апреля 2018 | 12:26
igorkot____1: этот именно приплыл
ura_123 10 апреля 2018 | 12:30
lion64___3: Не це хлопчик,приплывал туда "Кузя", немилосердно дымя всеми трубами ядерного реактора)))
honduras_on_kolima 10 апреля 2018 | 12:30
terens: // Самолет недолго перекрасить в сирийский //
Перекрасить?
Ну ты даёшь, клоун.
И что, краска изменит силуэт F-16 на Су-25?
В следующий раз читай, что пишешь.
scullll: // Приплыть то приплыл. Теперь вопрос самый главный хватит ли ума у американцев стрелять и хватит ли воли у Путина потопить эти 2 консервных банки. //
О, ещё один мозговой ампутант.
На твой главный вопрос амеры уже ответили.
Такой же ракетный эсминец, как и вышеописанный, уже засаживал Асаду весь свой боекомплект томагавков.
И воли Пукина хватило только на то, чтобы похныкать задним числом, распустив по-павлиньи хвост перед такими упоротыми портянками как ты.
scullll 10 апреля 2018 | 12:38
honduras_on_kolima: Ну что, гондурасина, Совбез смотрел? Что там со спором то, а? Опять соснул херца?))) А что там с " хорватским вариантом"? Ваш наркоманский сброд захватил Донбасс?)
Так что вали отсюда, блевота укрогабонская. Иди задницу пополируй какому-нибудь американцу.
honduras_on_kolima 10 апреля 2018 | 12:52
scullll: // Ну что, гондурасина, Совбез смотрел? Что там со спором то, а? Опять соснул херца?))) //
Слышь, удило ватное, я давал прогноз по голосованию, если будет вынесена прозападная резолюция.
И что, было уже голосование?
Если да, то дай пруф на его результаты.
Ах, не было...
Тогда кто соснул, удило?
// А что там с " хорватским вариантом"? //
Записывай, не надейся на дырявую память.
Хорватский вариант готовился лет 7-8.
А перед финальным наступлением была стадия миротворцев - это в Лугандоне ещё только предстоит.
Так что не спеши, удило, всему своё время.
Заодно можешь ответить на вопросы про 25 млн. хайтековских рабочих мест или удвоению ВВП (не путать с ВВХ). Все сроки давно прошли, и как?
Кстати, о птичках - намедни Турция заявила, что поддерживает амеро-украинский вариант миротворцев, т.е. по всей территории лепрозория, включая границу с большим лепрозорием, через которую идут гуманитарные танки и снаряды.
Ну, а по шанмырку у них с самого начала позиция была явно в пику кремлядям - и ничего, глотают.
Так что и дальше поставляйте им почти бесплатно ЗРК - имея образцы, легче будет с ними справляться, тем более что их делали хронически }|{опорукие репоеды.
bilrot 10 апреля 2018 | 13:12
scullll: На совбезе Небензя предупредил США о последствиях . Вы то же предупредили .
val_9 10 апреля 2018 | 12:15
Это ерунда, главное, что "Между Россией и Северной Кореей налажен хороший политический диалог, — заявил Сергей Лавров"
kinnlade 10 апреля 2018 | 12:15
Пиндосы известные ссыкуны! Болтовня одна
navsegda 10 апреля 2018 | 12:35
kinnlade: 07.04.2017 60 крылатых ракет «Томагавк» были направлены по самолётам и инфраструктуре и снаряжены как осколочно-фугасными, так и кассетными боеприпасами. В результате удара было уничтожено от 6 до 20 самолётов сирийских ВВС и несколько других целей, взлётно-посадочная полоса и многие другие объекты авиабазы, а также часть самолётов не были повреждены[6]. По разным данным, жертвами удара стали по несколько военнослужащих и мирных жителей, ранения получили около двух с половиной десятков человек
Правы многие комментаторы , у русских короткая память
zollendorf 10 апреля 2018 | 12:45
kinnlade:
Мы там есть, а "вас там нет". Так? Спросите своего главпетуха. Ну и кто из нас ссыкун?
kinnlade 10 апреля 2018 | 13:10
zollendorf: Грязный эмигрант
terens 10 апреля 2018 | 12:16
Вангую, что это израиль или турция как всегда насрут всем в карман. Самолет недолго перекрасить в сирийский а зная подлую натуру евреев я не удивляюсь уже почему это лидеры недружественных Израилю или Турции стран периодически в самые ответственные моменты "Стреляют себе в ногу"/
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 12:17
В ответ на действия США Россия отправит ракету, оснащенную крылатыми эсминц ами.
ura_123 10 апреля 2018 | 12:18
Ватко,не переживай! Всё равно из 60 ракет ни одна в цель не попалёт,как в прошлый раз.
До сих пор вокруг земли летают)))
mark60n 10 апреля 2018 | 13:20
ura_123: Захарка,ну ты то что так ссышь?Сгорим все вместе.Даже если Россия взорвет весь ядерный арсенал на своей территории,крында будет всем землянам.Повезет больше тем,которые погибнут сразу.Остальные будут мучиться несколько лет.
jetsam 10 апреля 2018 | 12:20
к букмекеру бегом.
ставки на отмазку типа
"не заметили", "не там пролетели", "нам позвонили"...
кривизна земли уже не канает...
a8olduin 10 апреля 2018 | 12:21
Так начиналась третья мировая война развязанная США.
dsa_dsf 10 апреля 2018 | 12:27
a8olduin: за братушку Асадушку готов в ядерной войне сдохнуть?
scullll 10 апреля 2018 | 12:29
dsa_dsf: А ты за дональдошку трампушку готов?
navsegda 10 апреля 2018 | 12:37
a8olduin: засцыте , отмажетесь пропагандой , как в прошлый раз
petrovich_spb 10 апреля 2018 | 12:24
Срочно буксировать "адмирала Кузю"! Через его дымовую завесу "томагавки" не пролетят)).
rampa 10 апреля 2018 | 12:27
подумаешь, в Твиттере обвинил. Наш президент такими глупостями, как интернет, не интересуется
sg80g 10 апреля 2018 | 12:29
Более 3 тысяч боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" смогли покинуть населенный пункт Дума в пригороде Дамаска.
Договоренность о выходе боевиков из Восточной Гуты была достигнуты в минувшие выходные между властями Сирии и полевыми командирами "Джейш аль-Ислам". В обмен боевики обязались освободить захваченных ими ранее местных жителей. Они насильно удерживались исламистами еще с 2013 года. К настоящему времени на свободу отпущены 56 заложников.
Согласно достигнутым новым договоренностям с "Джейш аль-Исламом", в общей сложности планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.
Последние ослоебы из последнего города сваливают. Кого и для чего там хлором Асад поливал???
hodak47 10 апреля 2018 | 12:37
Ещё бы и авианосец к Крыму ,да не поместится...
zhukovazhan 10 апреля 2018 | 12:40
Зачем Трампу бомбить Сирию, величие Америки в его понимании не в этом, да и к РФ у него отношение намного лучше, нежели нам, россиянам, это кажется.
vsehporvem 10 апреля 2018 | 12:46
zhukovazhan: А вот и нет! Он пообещал, а значит обязан исполнить. Иначе он просто киздабол!
rolar 10 апреля 2018 | 12:45
Свои эсминцы подгоним.
vsehporvem 10 апреля 2018 | 12:51
rolar: Зачем? Эсминцы это уже позапрошлый век
rolar 10 апреля 2018 | 13:11
vsehporvem: Согласен. Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!
kunst54 10 апреля 2018 | 12:52
Взмывая выше ели,
Не ведая преград,
Крылатые ракеты
Летят, летят, летят.
mikr 10 апреля 2018 | 13:00
У американцев нет ни единого шанса ударить по Сирии и не понести за это жесткого наказания. Никто не знает, чем закончится весьма вероятная война. Но все отлично понимают, что в ответ на американскую провокацию нельзя промолчать. В этом случае России все равно придется защищаться, но уже на более худших позициях. Поэтому горахздо правильней
mikr 10 апреля 2018 | 13:05
mikr: Поэтому гораздо лучше будет ответить сейчас, чем потом. А там - будь что будет.
Кстати, далеко не факт, что американцы при таких обстоятельствах отважатся нападать на Россию. Они не очень любят воевать, если не уверены в победе. А в данном случае им ее никто не гарантирует.
vsehporvem 10 апреля 2018 | 13:08
mikr: У пиндосов слишком мало вариантов - они сами туда себя загнали.
mikr 10 апреля 2018 | 13:13
vsehporvem: Ну почему же? В прошлом году Трамп весьма недвусмысленно погнал авианосцы к берегам Северной Кореи. Ну, и где эти авианосцы?
klukvik 10 апреля 2018 | 13:14
"США направили к Сирии эсминец" - Вагнера играть будет))