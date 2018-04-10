США направили к Сирии эсминец, оснащённый крылатыми ракетами

Он, по сообщениям ряда западных СМИ, находится в ста километрах от российской базы в Тартусе. Этому предшествовали обещания президента США Трампа ответить на новую химатаку в Сирии, в которой он обвиняет Дамаск.

Пентагон уже подготовил для президента Трампа серию военных мер, пишет Wall Street Journal. И отправка ракетного эсминца к берегам Сирии вероятно одна из них, не исключает издание. На борту Дональда Кука 56 крылатых ракет Томагавк с дальностью действия более полутора тысяч километров. Эсминец в Средиземном море, в ста километрах от Тартуса, где расположена российская военно-морская база. Боевой корабль по данным турецкой газеты Хюрриет несколько раз облетали российские самолёты. В ближайшее время к эсминцу присоединится ещё один ракетный корабль США Портер. Дональд Трамп вчера заявил, что намерен в течение суток-двух принять решение о возможном ударе по Сирии в ответ на химатаку в городе Дума. По данным медиков и правозащитников самолёт, предположительно сирийский, сбросил над городом бомбу с хлором. Погибло не менее 60ти человек, больше тысячи пострадали. Хозяин Белого дома назвал инцидент варварским и ужасным нападением. До этого Трамп в твиттере обвинил президента Путина, Россию, а также Иран в поддержке режима Башара Асада, назвав его «животным».

В Кремле заявили, что США заняли неконструктивную позицию по ситуации с химатакой под Дамаском.