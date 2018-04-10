Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Юлия, выписана из больницы, но ее лечение пока не закончено, — сообщила директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард. По ее словам, Сергей Скрипаль идет на поправку медленнее чем дочь, но в итоге он тоже сможет покинуть больницу.