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12:03, 10 апреля 2018

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Юлия, выписана из больницы, но ее лечение пока не закончено

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Юлия, выписана из больницы, но ее лечение пока не закончено, — сообщила директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард. По ее словам, Сергей Скрипаль идет на поправку медленнее чем дочь, но в итоге он тоже сможет покинуть больницу.

Комментарии

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ura_123 10 апреля 2018 | 12:12

Ждём тётю Веру в гости с букетиком цветочков от лугового?

ura_123 10 апреля 2018 | 12:14

ura_123: "Луговых цветов" )))

pit_heap 10 апреля 2018 | 12:18

Лучший коммент в английской Дайли Майл под новостью о ее выписке: "нервные агенты почти на 100% смертельны. Это точно нервный агент?"
Другой наиболее популярный:
"Все это немного удобно. Смертельный нервный агент, который не убивает. Таинственные исчезающие полицейские. Домашние животные убиты и уничтожены. Я чувствую запах чего-то гнилого".
Read more: Yulia-Skripal-discharged-hospital.

pusin_patriot 10 апреля 2018 | 12:24

pit_heap: Приводите статистику наших убийств Новичком, если заверяете вместе с телевизором об его эффективности и гарантированном результате по применению (мол если бы наш - точно хана).

Значит у вас есть статистика убийств людей российским Новичком, если вы утверждаете об его исключительной эффективности?

pit_heap 10 апреля 2018 | 12:31

pusin_patriot: Это спецы заявляют.Много раз сказано(в том числе и на Эхе):"одного миллиграмма достаточно для летальной дозы."
Но ваша логика потрясает: если он считается неэффективным, то зачем его использовать для убийства? И почему тогда нельзя убить более простым методом-подстроив аварию или ограбление? Зачем такие сложности? ПО вашей логике получается что результатом для ГРу или ФСБ или русских агентов было испытание газа новичок,а не убийство Скрипалей.

pusin_patriot 10 апреля 2018 | 12:37

pit_heap: Если его реально в 1995 году сделали и он пролежал на полочке, поинтересовались бы у разработчиков про свойства, прежде чем командировочку в Ландоны выписывать. Ну нужно же иметь хоть грамм мозга?

2) Не знаю. Два варианта. Либо думали никто воообще не узнает и общие признаки отравления как у нариков. Либо специально шли на показательную расправу чтобы запугать всех возможных перебежчиков, когда здесь уже всё расшатывается и элиты смотрят в ту сторону всё пристальнее, как там по Улюкаеву, помните? "От Путина не увольняются".

pit_heap 10 апреля 2018 | 12:51

pusin_patriot:
April 1 2018, 6:00pm.The Times: London murder rate beats New York as stabbings surge
Таймс сообщает Лондон обогнал Нью-Йорк по количеству убийств.Как видите инсценировать убийство под видом грабежа для спец.служб не проблема.А показательность тем кому надо и так понятна.
В ваших рассуждениях раздвоение логики. Кровавое ФСБ выбирает Трампа, организуют брексит... итд по списку,но Скрипаля тихо завалить не могут
П.С. про просроченный газ хранящийся на полочке повеселили.

viktorova 10 апреля 2018 | 12:40

pit_heap: конечно, спецы только в России. В Англии спецов нет. Как они там вообще выживают, непонятно.

vasilevich58 10 апреля 2018 | 12:36

Родина ждёт тебя, чтобы завершить начатое, девочка!

anemon 10 апреля 2018 | 12:29

pit_heap: Точно из Лахты комментировали.

vezdehod 10 апреля 2018 | 13:08

Глаквное не показывать её российскому консулу - тогда,действительно не воскреснет.

nanaryfive 10 апреля 2018 | 12:13

Скрипаль воскресе! Спасиба хосподи шо путену просроченный новичёк подсунули.

igorkot____1 10 апреля 2018 | 12:18

снова вышел. Западная медицина показала в очередной раз свою эффективность. Ватные пердаки от досады горят адским огнем.

pusin_patriot 10 апреля 2018 | 12:30

igorkot____1: Да скорее всего что-то не так у них пошло. От времени и цианит теряет свойства до полной безобидности. Плюс антидоты им там общие могли вколоть и могло повезти с группой. Потом да, по медицинке там получше Воронежа. Сложилось.

Теперь будем ждать пресс-конференций, результатов, показания потерпевших, результатов расследования. Они ведь никуда не денутся и будут, как бы волосы тут на себе не рвали в истериках. И от российских киллеров потерпевших теперь будут держать на длинном расстоянии, а все приезжие с непонятными корнями в том регионе под круглосуточным наблюдением.

pit_heap 10 апреля 2018 | 12:57

pusin_patriot: Точно-точно.Медицинка в Британии ездит в таких скафандрах как показали британцы в первые часы после отравления.)

vvs_zel 10 апреля 2018 | 12:55

nanaryfive: Скорее всего дело в том, что намазали ядовитым гелем ручку двери. Всё-таки через кожу яд проникал медленно. Если был бы аэрозоль, то шансов было бы меньше, но он быстро рассеивается. Агент мог бы пройти мимо и пшикнуть из баллончика в лицо, но тогда Скрипаля и других прохожих насторожил бы костюм химзащиты, если конечно агент не самоубийца.

skeptic 10 апреля 2018 | 13:10

vvs_zel: логично. Я ещё предполагаю, что Скрипали должны были зайти внутрь квартиры и там умереть, но что-то пошло не так и вместо этого они отправились в ресторан и потеряли сознание только спустя несколько часов. То есть доза была очень незначительная. Поэтому и выжили

andreyoo 10 апреля 2018 | 12:13

выписана из больницы, но ее лечение пока не закончено...
---
С бритов все смешнее и смешнее.
И куда она выписана? Амбулаторное лечение на дому? Так дом же так сильно отравлен, что его даже сносить хотят. А другой дом у нее в России. Но туда-то кто ее пустит.

viktorova 10 апреля 2018 | 12:43

andreyoo: чтобы ты знал. В Великобритании, гражданам, у которых нет жилья и работы государство оплачивает жильё и выплачивает пенсию всего около 1000 фунтов в месяц. Бездомных граждан там нет.

andreyoo 10 апреля 2018 | 12:15

А кстати, почему до сих пор нет монолога Ахеджаковой "Выздоравливай, Юля!"?
И еще кстати, а Надя продолжает голодать. Но это никому уже не интересно?

supalov 10 апреля 2018 | 12:39

Покинуть в неизвестном направлении?

moncegorskyi 10 апреля 2018 | 12:45

Сейчас потребуют в ООН чтобы Англия выдала озерским недотравленых наших граждан. А иначе обвинят англосаксов в киднеппинге. Мол, у нас они быстрее на поправку пойдут оба, и папа и дочь. Так как натуральными травами луговыми будем лечить...

klukvik 10 апреля 2018 | 13:09

ни автомобиль... ни отраву нормальную сделать... ))

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