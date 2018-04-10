Курс рубля по отношению к основным валютам продолжает существенно снижаться после открытия торгов на Московской бирже
За евро дают уже больше 78 рублей. В последний раз такая ситуация наблюдалась почти два года назад.
Всего через полтора часа после открытия биржи евро торговался на отметке в 78 рублей 42 копейки это более чем на три с половиной рубля выше уровня закрытия вчерашней сессии. Стоимость одного доллара, тем временем, уже пробила отметку в 63 рубля. Стремительный рост курсов основных валют к рублю начался вчера на фоне введения Вашингтоном экономических санкций против целого ряда российских компаний и физических лиц, которых американский Минфин считает особо приближёнными к Кремлю. Несмотря на ограничительные меры, экономика и финансовая сфера всё же смогут адаптироваться к новым условиям, — в этом уверена председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, она заявила об этом на проходящем в Москве биржевом форуме. По её словам, повышенная волатильность на рынках — это естественный процесс. Набиуллина заверила, что для стабилизации ситуации ЦБ может задействовать широкий набор инструментов, однако пока необходимости в этом регулятор не видит.
Случившийся накануне обвал фондового рынка и резкое снижение стоимости бумаг крупных компаний, привел к тому что всего за сутки 50 богатейших российских бизнесменов потеряли 12 миллиардов долларов.
Экономические последствия для России от введения новых санкций со стороны США серьёзнее, чем правительство могло предположить. Такое мнение «Эху Москвы» высказал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его словам, единственное, что сдерживает стремительное падение рубля – это цены на нефть. Гринберг назвал это «серьезным сигналом для российского бизнеса». «Пока речь идет о вреде, который будет нанесен собственникам капитала. Но в перспективе это может принять обширный характер», — отметил он. Эксперт подчеркнул, что властям придется адаптироваться к ситуации. «Правительство стоит перед дилеммой, что делать с курсом и с рынком, и как помочь вдруг обедневшим магнатам. Надо ли прибегать к интервенциям или нет. Я бы через некоторое время ввел какие-то валютные ограничения, чтобы предотвратить резкое падение. Если правительство сможет как-то реструктурировать долги крупных компаний, которые попали под санкции, то, может, паника утихнет», — добавил Гринберг.
Комментарии38
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kottigr1 10 апреля 2018 | 12:12
Верх тупости путинистов.. Сначала путинисты обокрали всю Россию, а потом всё украденное у них изъяли американские копы...
general_123 10 апреля 2018 | 12:21
Обычно рубль зависит от нефти.
Сейчас рубль зависит от идиотов.
puli2_4 10 апреля 2018 | 12:25
general_123: Я конечно, извиняюсь, но это заслуга тех , кто голосовал за пупкина .
pusin_patriot 10 апреля 2018 | 12:33
general_123: Сейчас рубль зависит от США, спасибо Путину, с колен и уважают!
y_y_y 10 апреля 2018 | 12:36
pusin_patriot:
//с колен и уважают//
Уважение тут не причем, тут только , а вот насколько встали с колен посмотреть интересно. Собственно, насколько быстро утихнет паника на рынках и будет хорошим показателем, ИМХО.
Еще интересно, а вмешается ли ЦБ.
vasilevich58 10 апреля 2018 | 12:21
Путин опять всех переиграл!
Всех нас, разумеется!
vasilevich58 10 апреля 2018 | 12:25
Только начали обустраиваться в жопе, как нас послали ещё дальше!
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 12:26
vasilevich58: Всех нас, разумеется!
- Всех нах..Всех нах... Допосылался...
mihan 10 апреля 2018 | 12:32
vasilevich58: Как всегда, гениальная "многоходовочка"....)))))
avp235 10 апреля 2018 | 12:21
kottigr1:
Почему-то вспомнилось: -"Мне очень жаль, Билл, что твоя Гнедая сломала ногу, но Боливар не вынесет двоих!.. "
vlabumur 10 апреля 2018 | 12:28
kottigr1:
Просто Путин не те мультики показал.На инаугурации покажет новые и нас как все забоятся.
puli2_4 10 апреля 2018 | 12:38
vlabumur: Ага , так забоятся , что введут санкции пуще прежнего , со страху конечно . Например эмбарго на нефть и его продукты. Тогда заживем как в сказке про рыбака и рыбку .
vlabumur 10 апреля 2018 | 13:19
puli2_4: заживем как в сказке
+++++++++++++++++++++++++++++++
В страшной сказке.
. – ведь в конце концов кто знает! Может быть, так надо! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда! — Может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва?... (с)
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 12:38
kottigr1: Верх тупости путинистов..
- Они даже не читали историю про то, как Бендер перешел румынскую границу с орденом "Золотого теленка"...
mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 12:14
Если от всех последующих санкций будет такая же "польза", то сколько ещё продержится путиномика и что от неё останется?!
hunterhead 10 апреля 2018 | 12:24
mikhail_spb_: "Если от всех последующих санкций будет такая же "польза", то сколько ещё продержится путиномика и что от неё останется?!"
А не пора уже нацлидеру сделать заявление про пользу санкций? :-D
alisakitty 10 апреля 2018 | 12:38
mikhail_spb_: На Путина и его подельников мне насрать. Я вот думаю, что делать, когда продукты и жизненно важные лекарства пропадут, как это уже было перед падением совка.
dorin1987 10 апреля 2018 | 12:50
mikhail_spb_: /то сколько ещё продержится путиномика/ - Пока 86% овощного населения будет верить что все это - происки врагов ымперии РФ, вставшей с колен. Гляньте на Корею - терпят же.
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 12:14
Сегодня волатильность решила наплевать на набиулльность. Последняя утерлась и заверила, что всё опять под контролем.
kottigr1 10 апреля 2018 | 12:17
platonnekafrin: Непоколебимой гранитной глыбой стоит рубль, пока над ним в бушующем море экономики штормит..
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 12:19
kottigr1: Какой "гранитной глыбой"?" Стоит он колом из берёзы, а в остальном всё правильно.
jetsam 10 апреля 2018 | 12:26
platonnekafrin: нифига. лежит бревном и каждый пнуть норовит.
scorpio_ 10 апреля 2018 | 12:15
Объявление на avito.ru: "Куплю смеющиеся искандеры. Дорого. Сиськи Семенович просьба не предлагать, так как не смешно"
danka_perdanka 10 апреля 2018 | 12:26
scorpio_: привет Анатольевне из Брянска
pergamsky Георгий Пичугин 10 апреля 2018 | 12:17
Доллар и евро "не где - то там"... На них живут наши зарубежные пенсионеры (их там бросили ловкие ребята типа Кудрина, Грефа, Медведева, Набиуллиной и пр...). Поэтому повышение курса инвалюты даже на одну единицу - это для них трагедия (мусорные баки, свалки и т.д).. Пора бы. Набиуллиной. знать - как и где живут россияне - когда-то призванные "поднимать" окраины империи...
albert_streiselkuchen 10 апреля 2018 | 12:18
"За евро дают уже больше 78 рублей."
А за рубль скоро будут давать в морду...
pulalala 10 апреля 2018 | 12:22
Деревянный можно спасти только молитвами.
Раз Шойгу серъезно молчит (ракеты еще не почистили от ржавчины),
то именно Кирилл должен организовать Великий крестный ход вокруг русской биржи.
И бить челом прямо в доллар.
Иначе семейство Кабаевых-Шамаловых может быть пущено по миру.
ura_123 10 апреля 2018 | 12:23
Что-то не видать патриков,монголов и других мразей для комментариев к очередному прорыву днища.
navsegda 10 апреля 2018 | 12:27
ura_123: Они мечтают о войне на других ветках
yazva_sibirskaya 10 апреля 2018 | 12:30
ura_123: идиоты в обменники небось побежали
scorpio_ 10 апреля 2018 | 12:36
yazva_sibirskaya: Если бы. Вы пробовали обменять 11-80 одной купюрой на доллар?
vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 12:25
Нужно срочно открывать Пункты Помощи Постадавшим от враждебных санкций Подлого Запада!
Ну, в смысле, чтобы сознательные пенсионеры, учителя и врачи несли свои деньги в помощь пострадавшим от санкций Ротенбергам, Дерипаскам и промчим тимченкам.
А Ты пожертвовал свои сбережения Родине?
dr_nemos 10 апреля 2018 | 12:26
Интересно, чего ждали?...талоны на усиленное питание......
kemyul 10 апреля 2018 | 12:29
пока еще что то дают, а как сказал классик "скоро будут давать в морду"
val_9 10 апреля 2018 | 12:32
Сегодня трое богатейших россиян потеряли 12 миллиардов долларов.
Завтра их поищут в карманах остальных россиян. (c)
ed10075 10 апреля 2018 | 12:34
Все бросились ругать америкосов с их санкциями, а скорее всего власть решила "под шумок" санкций отпустить рубль в свободное падение, куда он давно просился, да только до выборов его нужно было сдерживать.
dedctolet 10 апреля 2018 | 12:38
Поздно пить Боржоми.Предупреждали и не раз,что будет больно.Но,как говорится,пока гром не грянет ,мужик не перекрестится .Остается только ремешки подтянуть,на поясе.пока на поясе
moncegorskyi 10 апреля 2018 | 12:40
Больше деревянных поступит в бюджет от такого курса рубля. А значит вате повысят уже не в деревянных а в ватных рублях зарплаты и пенсии... как раз на калоши хватит. Потому что хорошие импортные вещи будут стоить... о чем я. Какие хорошие импортные вещи. Скоро забудем про это. Монголы будут нам поставлять, как в начале 90х после развала сссра, нам китайцы поставляли пуховики.