Курс рубля по отношению к основным валютам продолжает существенно снижаться после открытия торгов на Московской бирже

За евро дают уже больше 78 рублей. В последний раз такая ситуация наблюдалась почти два года назад.

Всего через полтора часа после открытия биржи евро торговался на отметке в 78 рублей 42 копейки это более чем на три с половиной рубля выше уровня закрытия вчерашней сессии. Стоимость одного доллара, тем временем, уже пробила отметку в 63 рубля. Стремительный рост курсов основных валют к рублю начался вчера на фоне введения Вашингтоном экономических санкций против целого ряда российских компаний и физических лиц, которых американский Минфин считает особо приближёнными к Кремлю. Несмотря на ограничительные меры, экономика и финансовая сфера всё же смогут адаптироваться к новым условиям, — в этом уверена председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, она заявила об этом на проходящем в Москве биржевом форуме. По её словам, повышенная волатильность на рынках — это естественный процесс. Набиуллина заверила, что для стабилизации ситуации ЦБ может задействовать широкий набор инструментов, однако пока необходимости в этом регулятор не видит.

Случившийся накануне обвал фондового рынка и резкое снижение стоимости бумаг крупных компаний, привел к тому что всего за сутки 50 богатейших российских бизнесменов потеряли 12 миллиардов долларов.

Экономические последствия для России от введения новых санкций со стороны США серьёзнее, чем правительство могло предположить. Такое мнение «Эху Москвы» высказал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его словам, единственное, что сдерживает стремительное падение рубля – это цены на нефть. Гринберг назвал это «серьезным сигналом для российского бизнеса». «Пока речь идет о вреде, который будет нанесен собственникам капитала. Но в перспективе это может принять обширный характер», — отметил он. Эксперт подчеркнул, что властям придется адаптироваться к ситуации. «Правительство стоит перед дилеммой, что делать с курсом и с рынком, и как помочь вдруг обедневшим магнатам. Надо ли прибегать к интервенциям или нет. Я бы через некоторое время ввел какие-то валютные ограничения, чтобы предотвратить резкое падение. Если правительство сможет как-то реструктурировать долги крупных компаний, которые попали под санкции, то, может, паника утихнет», — добавил Гринберг.