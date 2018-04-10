Z Архив новостей новости
5 38 6 6308
Эксклюзив Эха 12:00, 10 апреля 2018

Курс рубля по отношению к основным валютам продолжает существенно снижаться после открытия торгов на Московской бирже

За евро дают уже больше 78 рублей. В последний раз такая ситуация наблюдалась почти два года назад.

Всего через полтора часа после открытия биржи евро торговался на отметке в 78 рублей 42 копейки это более чем на три с половиной рубля выше уровня закрытия вчерашней сессии. Стоимость одного доллара, тем временем, уже пробила отметку в 63 рубля. Стремительный рост курсов основных валют к рублю начался вчера на фоне введения Вашингтоном экономических санкций против целого ряда российских компаний и физических лиц, которых американский Минфин считает особо приближёнными к Кремлю. Несмотря на ограничительные меры, экономика и финансовая сфера всё же смогут адаптироваться к новым условиям, — в этом уверена председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, она заявила об этом на проходящем в Москве биржевом форуме. По её словам, повышенная волатильность на рынках — это естественный процесс. Набиуллина заверила, что для стабилизации ситуации ЦБ может задействовать широкий набор инструментов, однако пока необходимости в этом регулятор не видит.

Случившийся накануне обвал фондового рынка и резкое снижение стоимости бумаг крупных компаний, привел к тому что всего за сутки 50 богатейших российских бизнесменов потеряли 12 миллиардов долларов.

Экономические последствия для России от введения новых санкций со стороны США серьёзнее, чем правительство могло предположить. Такое мнение «Эху Москвы» высказал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его словам, единственное, что сдерживает стремительное падение рубля – это цены на нефть. Гринберг назвал это «серьезным сигналом для российского бизнеса». «Пока речь идет о вреде, который будет нанесен собственникам капитала. Но в перспективе это может принять обширный характер», — отметил он. Эксперт подчеркнул, что властям придется адаптироваться к ситуации. «Правительство стоит перед дилеммой, что делать с курсом и с рынком, и как помочь вдруг обедневшим магнатам. Надо ли прибегать к интервенциям или нет. Я бы через некоторое время ввел какие-то валютные ограничения, чтобы предотвратить резкое падение. Если правительство сможет как-то реструктурировать долги крупных компаний, которые попали под санкции, то, может, паника утихнет», — добавил Гринберг.

Комментарии

38

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kottigr1 10 апреля 2018 | 12:12

Верх тупости путинистов.. Сначала путинисты обокрали всю Россию, а потом всё украденное у них изъяли американские копы...

general_123 10 апреля 2018 | 12:21

Обычно рубль зависит от нефти.
Сейчас рубль зависит от идиотов.

puli2_4 10 апреля 2018 | 12:25

general_123: Я конечно, извиняюсь, но это заслуга тех , кто голосовал за пупкина .

pusin_patriot 10 апреля 2018 | 12:33

general_123: Сейчас рубль зависит от США, спасибо Путину, с колен и уважают!

y_y_y 10 апреля 2018 | 12:36

pusin_patriot:
//с колен и уважают//
Уважение тут не причем, тут только , а вот насколько встали с колен посмотреть интересно. Собственно, насколько быстро утихнет паника на рынках и будет хорошим показателем, ИМХО.

Еще интересно, а вмешается ли ЦБ.

vasilevich58 10 апреля 2018 | 12:21

Путин опять всех переиграл!
Всех нас, разумеется!

vasilevich58 10 апреля 2018 | 12:25

Только начали обустраиваться в жопе, как нас послали ещё дальше!

platonnekafrin 10 апреля 2018 | 12:26

vasilevich58: Всех нас, разумеется!
- Всех нах..Всех нах... Допосылался...

mihan 10 апреля 2018 | 12:32

vasilevich58: Как всегда, гениальная "многоходовочка"....)))))

avp235 10 апреля 2018 | 12:21

kottigr1:
Почему-то вспомнилось: -"Мне очень жаль, Билл, что твоя Гнедая сломала ногу, но Боливар не вынесет двоих!.. "

vlabumur 10 апреля 2018 | 12:28

kottigr1:
Просто Путин не те мультики показал.На инаугурации покажет новые и нас как все забоятся.

puli2_4 10 апреля 2018 | 12:38

vlabumur: Ага , так забоятся , что введут санкции пуще прежнего , со страху конечно . Например эмбарго на нефть и его продукты. Тогда заживем как в сказке про рыбака и рыбку .

vlabumur 10 апреля 2018 | 13:19

puli2_4: заживем как в сказке
+++++++++++++++++++++++++++++++
В страшной сказке.
. – ведь в конце концов кто знает! Может быть, так надо! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда! — Может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва?... (с)

platonnekafrin 10 апреля 2018 | 12:38

kottigr1: Верх тупости путинистов..
- Они даже не читали историю про то, как Бендер перешел румынскую границу с орденом "Золотого теленка"...

mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 12:14


Если от всех последующих санкций будет такая же "польза", то сколько ещё продержится путиномика и что от неё останется?!

hunterhead 10 апреля 2018 | 12:24

mikhail_spb_: "Если от всех последующих санкций будет такая же "польза", то сколько ещё продержится путиномика и что от неё останется?!"

А не пора уже нацлидеру сделать заявление про пользу санкций? :-D

alisakitty 10 апреля 2018 | 12:38

mikhail_spb_: На Путина и его подельников мне насрать. Я вот думаю, что делать, когда продукты и жизненно важные лекарства пропадут, как это уже было перед падением совка.

dorin1987 10 апреля 2018 | 12:50

mikhail_spb_: /то сколько ещё продержится путиномика/ - Пока 86% овощного населения будет верить что все это - происки врагов ымперии РФ, вставшей с колен. Гляньте на Корею - терпят же.

platonnekafrin 10 апреля 2018 | 12:14

Сегодня волатильность решила наплевать на набиулльность. Последняя утерлась и заверила, что всё опять под контролем.

kottigr1 10 апреля 2018 | 12:17

platonnekafrin: Непоколебимой гранитной глыбой стоит рубль, пока над ним в бушующем море экономики штормит..

platonnekafrin 10 апреля 2018 | 12:19

kottigr1: Какой "гранитной глыбой"?" Стоит он колом из берёзы, а в остальном всё правильно.

jetsam 10 апреля 2018 | 12:26

platonnekafrin: нифига. лежит бревном и каждый пнуть норовит.

scorpio_ 10 апреля 2018 | 12:15

Объявление на avito.ru: "Куплю смеющиеся искандеры. Дорого. Сиськи Семенович просьба не предлагать, так как не смешно"

danka_perdanka 10 апреля 2018 | 12:26

scorpio_: привет Анатольевне из Брянска

pergamsky Георгий Пичугин 10 апреля 2018 | 12:17

Доллар и евро "не где - то там"... На них живут наши зарубежные пенсионеры (их там бросили ловкие ребята типа Кудрина, Грефа, Медведева, Набиуллиной и пр...). Поэтому повышение курса инвалюты даже на одну единицу - это для них трагедия (мусорные баки, свалки и т.д).. Пора бы. Набиуллиной. знать - как и где живут россияне - когда-то призванные "поднимать" окраины империи...

albert_streiselkuchen 10 апреля 2018 | 12:18

"За евро дают уже больше 78 рублей."

А за рубль скоро будут давать в морду...

pulalala 10 апреля 2018 | 12:22

Деревянный можно спасти только молитвами.
Раз Шойгу серъезно молчит (ракеты еще не почистили от ржавчины),
то именно Кирилл должен организовать Великий крестный ход вокруг русской биржи.
И бить челом прямо в доллар.
Иначе семейство Кабаевых-Шамаловых может быть пущено по миру.

ura_123 10 апреля 2018 | 12:23

Что-то не видать патриков,монголов и других мразей для комментариев к очередному прорыву днища.

navsegda 10 апреля 2018 | 12:27

ura_123: Они мечтают о войне на других ветках

yazva_sibirskaya 10 апреля 2018 | 12:30

ura_123: идиоты в обменники небось побежали

scorpio_ 10 апреля 2018 | 12:36

yazva_sibirskaya: Если бы. Вы пробовали обменять 11-80 одной купюрой на доллар?

vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 12:25

Нужно срочно открывать Пункты Помощи Постадавшим от враждебных санкций Подлого Запада!
Ну, в смысле, чтобы сознательные пенсионеры, учителя и врачи несли свои деньги в помощь пострадавшим от санкций Ротенбергам, Дерипаскам и промчим тимченкам.
А Ты пожертвовал свои сбережения Родине?

dr_nemos 10 апреля 2018 | 12:26

Интересно, чего ждали?...талоны на усиленное питание......

kemyul 10 апреля 2018 | 12:29

пока еще что то дают, а как сказал классик "скоро будут давать в морду"

val_9 10 апреля 2018 | 12:32

Сегодня трое богатейших россиян потеряли 12 миллиардов долларов.
Завтра их поищут в карманах остальных россиян. (c)

ed10075 10 апреля 2018 | 12:34

Все бросились ругать америкосов с их санкциями, а скорее всего власть решила "под шумок" санкций отпустить рубль в свободное падение, куда он давно просился, да только до выборов его нужно было сдерживать.

dedctolet 10 апреля 2018 | 12:38

Поздно пить Боржоми.Предупреждали и не раз,что будет больно.Но,как говорится,пока гром не грянет ,мужик не перекрестится .Остается только ремешки подтянуть,на поясе.пока на поясе

moncegorskyi 10 апреля 2018 | 12:40

Больше деревянных поступит в бюджет от такого курса рубля. А значит вате повысят уже не в деревянных а в ватных рублях зарплаты и пенсии... как раз на калоши хватит. Потому что хорошие импортные вещи будут стоить... о чем я. Какие хорошие импортные вещи. Скоро забудем про это. Монголы будут нам поставлять, как в начале 90х после развала сссра, нам китайцы поставляли пуховики.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 6247 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 437 6 7591 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

США готовятся нанести удар по Сирии К сирийскому побережью выдвигается американский ракетный эсминец…

5 94 6 6769
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 104 6 8341 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 115 6 10417 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 121 6 11776 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 113 6 11164 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 309 6 30773 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14425 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Блоги

+ Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по угрозе международному миру и безопасности…

5 251 6 26099 07:59
8читать ;смотреть
Kсирия, рф, конфликты, оружие, политика, оон, видео, события
Новости

США ответят на химическую атаку в Сирии вне зависимости от решения Совета безопасности ООН Об этом заявила американский постпред Никки Хейли…

5 50 6 5239
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 101 6 11044 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Кирилл Мартынов: Почему забота о человеческой жизни не приоритет для власти? Нам кажется, что мы работаем на государство и платим ему налоги, но в действительности политиэкономическая функция российских граждан сводится к потреблению товаров и услуг на внутреннем рынке…

5 95 6 10821 05.04
Kполитика, общество, безопасность, государство, экономика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 297 6 36004 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 97 6 12023 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 219 6 27419 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения

Популярное за неделю

Новости

Оснащённый ракетами «Томагавк» американский эсминец приблизился к порту Тартус в Сирии Он находится примерно в 100 километрах от места, где расположена российская военно-морская база…

5 61 6 43048
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 119 6 187105 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 70 6 20148 06.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Команда 2000: что стало с людьми, которые привели Путина к власти По этой фотографии можно не только понять, кто привел Путина к первой победе 18 лет назад, но и посмотреть, с кем ему с самого начала было «комфортно работать»...

5 154 6 316536 04.04
Kпутин, власть, политика, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 166 6 176775 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6875773
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3397556

Сегодня в эфире