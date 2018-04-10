Житель Японии Масадзо Нонака внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой мужчина на планете
Ему 112 лет и 259 дней.
Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании – он скончался в феврале этого года.
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Ему 112 лет и 259 дней.
Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании – он скончался в феврале этого года.
Комментарии4
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glotov 10 апреля 2018 | 12:09
Надо же! Родился сразу после русско-японской войны.
vasilevich58 10 апреля 2018 | 12:31
Выглядит, конечно, страшновато!
Не дай Бог дожить до такого!
ladyirina 10 апреля 2018 | 12:17
На фоне российских новостей порадуемся хоть за далёкую прекрасную Японию......
hodak47 10 апреля 2018 | 12:53
С путиным согласовано?...