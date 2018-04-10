Между Россией и Северной Кореей налажен хороший политический диалог, — заявил Сергей Лавров
Между Россией и Северной Кореей налажен хороший политический диалог, — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Переговоры глав МИДов двух стран проходят в Москве. Как сообщили на Смоленской площади, министры обсуждают ситуацию на Корейском полуострове, актуальные международные проблемы и международное сотрудничество.
Комментарии55
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gyvate22 10 апреля 2018 | 12:37
Пилять... Как мы рады! Щастье-то какое!!!
ihtamnet 10 апреля 2018 | 12:38
Какой успех! Молодец Лавров, гордимся, ёпта.
sofist22 10 апреля 2018 | 12:54
Надо полагать, что и меморандум какой-нибудь подписали?
koltak76_ 10 апреля 2018 | 12:56
Рукопожатный Вова и Толстый Ын теперь лучшие друзья!
Россия - вперед!!!!!!!!!!!
ostanovka 10 апреля 2018 | 13:10
Кимку тоже решили приобщить к узкому кругу российских наркодилеров.
Ким весело согласился: как он здорово сможет нагадить проклятому Китаю, который есть-то дает, но работать, гад, заставляет!!!