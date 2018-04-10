Между Россией и Северной Кореей налажен хороший политический диалог, — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Переговоры глав МИДов двух стран проходят в Москве. Как сообщили на Смоленской площади, министры обсуждают ситуацию на Корейском полуострове, актуальные международные проблемы и международное сотрудничество.