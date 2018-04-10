//Выписанная Юлия Скрипаль продолжит лечение //

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия выписана из окружной больницы в Солсбери после отравления нервнопаралитическим веществом, но ее лечение пока не закончено.

Об этом заявила директор больницы Кристин Бланшард.

Состояние Сергея Скрипаля позволяет надеяться на его выписку из окружной больницы Солсбери. «Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу со временем», — заявила Бланшард, чьи слова цитирует Национальная служба здравоохранения Англии.