Z Архив новостей новости
5 16 6 854
11:32, 10 апреля 2018

Выписанная Юлия Скрипаль продолжит лечение — директор больницы

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия выписана из окружной больницы в Солсбери после отравления нервнопаралитическим веществом, но ее лечение пока не закончено.
Об этом заявила директор больницы Кристин Бланшард.

Состояние Сергея Скрипаля позволяет надеяться на его выписку из окружной больницы Солсбери. «Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу со временем», — заявила Бланшард, чьи слова цитирует Национальная служба здравоохранения Англии.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

igorkot____1 10 апреля 2018 | 11:46

Какой то облом у орков снова вышел. Западная медицина показала в очередной раз свою эффективность.

hello2k 10 апреля 2018 | 11:49

igorkot____1: О, а вот и первый шизоид.

sg80g 10 апреля 2018 | 11:51

igorkot____1:
Только в твоем случае она оказалось бессильной. Хотя, наверное, и не виновата. Чтобы вылечить какой то орган (мозг в твоем случае), нужно чтобы пациент его как минимум имел..

pusin_patriot 10 апреля 2018 | 11:56

sg80g: Лучше поинтересуйтесь что им вкололи или могли вколоть. Судя по признакам их внешний вид напоминал перебравших нариков при обнаружении. Потом полицейский при контакте тоже в аут, а вот после этого уже становится понятно, что дело с чем-то отравляющим.
Что обычно колят при общих признаках отравления у них и могло ли это купировать действие Новичка? Вот в чем вопрос. Но это если вы не предвзяты и рассматриваете российский след в совершении этого преступления в купе с другими версиями.

sg80g 10 апреля 2018 | 12:19

pusin_patriot: Лучше поинтересуйтесь что им вкололи или могли вколоть.

У КОГО я могу поинтересоваться??? Все концы в воду англыф попрятали. Все, что мого содержать слыды яда - ВСЕ уничтожено. Рядом такая мощная лаборатория. Что, нельзя было образцы надежно изолировать для изучения? Остается джентльменам верить на слово? Как я могу быть не предвзятым, если "джентльмены" кроме "Бля буду.." ничем доказать не могут? Ах, да, еще смс...

nanaryfive 10 апреля 2018 | 11:54

igorkot____1: Да...да... хохло-тролль...они ещё и воскрешать умеют...не то что в рашкегавняшке...

ivfn 10 апреля 2018 | 11:58

igorkot____1:
//Выписанная Юлия Скрипаль продолжит лечение //
Живая то она не особенно востребована. Вдруг что не то ляпнет ,уж лучше лечить.
// Западная медицина показала в очередной раз свою эффективность. //
Ответы@Mail.Ru: Полечить зубы в России ( пока ) дешевле раз в десять чем в США, но почему...
otvet.mail.ru›question/207086595
россияне едут лечить зубы в ЕС. ... Граждане США ездят лечить зубы в Мексику или Доминикану, в Россию слишком дорого лететь через все полушарие. Читать ещё

Почему иностранцы ездят лечиться в Россию
bfm.ru›news/333712
Еще более выгодны для европейцев услуги в сфере репродуктивной медицины, офтальмологии, протезирования зубов и травматологии. ... 15 сентября 2016, 18:20 Общество. Почему иностранцы ездят лечиться в Россию. Читать ещё

Почему иностранцы ездят лечиться в Россию - noblesse...
maxfux.livejournal.com›1153195.html
и невозможное возможно в стране возможностей больших... Почему иностранцы ездят лечиться в Россию. ... Он был в таком восторге от цен и качества услуг стоматолога, что все (!) австрийцы после него тоже поехали лечить зубы. Читать ещё

Стоматологический туризм: Насколько выгодно лечить...
artofcare.ru›top/5108.html
Жители западных европейских стран все чаще отказываются лечить зубы на родине и ... «В основном ездят лечить желудочно-кишечный тракт ... Причем, по ее словам, если разделять Западную и Восточную Европу, то турпоток из России... Читать ещё


Почему иностранцы ездят лечиться в Россию
big-rostov.ru›…pochemu…ezdyat-lechitsya-v-rossiyu/
Наши конгрессы, которые проходят на территории России, с точки зрения научно-познавательной, намного выше. И сейчас иностранцы приезжают на российские конгрессы, а не мы ездим в Европу. Читать ещё

ИТД и ИТД и ИТД
Так что, германец, какашка мимо . Незачет.

elenaj1959 10 апреля 2018 | 12:03

ivfn: Ездят лечить/вставлять зубы в Россию в основном россияне, живущие в Европе и США, потому что по месту жительства это делать очень дорого.

hello2k 10 апреля 2018 | 11:47

За месяц выздоровела после отравления "боевым газом". Уахахаха. Иногда при серьёзном гриппе можно столько в больнице пролежать, да ещё и выйти с "последствиями". А тут всё нормально, ну так немного подлечиться ещё и полностью здоров. Но либеральное быдло схавает, мозгов то нет.

pusin_patriot 10 апреля 2018 | 11:52

hello2k: Уверены? Мол если был это наш Новичок - точно хана без вариантов?
Попросите куратора предоставить список людей, убитых нашими этим веществом, чтобы однозначно утверждать подобное.

Ведь если они уверенно говорят что от Новичка тоно хана - значит убили уже народу им немеряно и есть статистические данные эффективности применения на людях?

glotov 10 апреля 2018 | 12:07

pusin_patriot: Они говорят о другом: доза любого БОВ, приводящая к потере сознания, однозначно приводит к летальному исходу.

lnmanusnostras1 10 апреля 2018 | 12:31

pusin_patriot: Ты совсем с приветом? Знаешь почему газ называется нервно паралитическим? Потому что у тебя перестает работать нервная система и ты перестаешь дышать, а не гуляешь после отравления, а потом вылечиваешься за пару недель... А уж тем более боевой газ который вообще не оставляет шансов не то что в себя прийти, а даже на то чтобы остаться овощем.

lion64___3 10 апреля 2018 | 11:48

"...продолжит лечение..."
Так вот зачем у Кыиве проводят обыски в квартире де-путанки и хироини! Обнаруженные там сало и пыво переправят в мелкобританию в качестве помощи от свидомитов. Всё будет экономия для королевского бюджета. Мелкобританцы кота, и того сожрали. А тут сало и пыво.

prof57 10 апреля 2018 | 11:55

Надежно припрятали, чтобы лишнего не рассказала. Все названные симптомы характерны для пищевого отравления, а не для отравления нервно паралитическим газом.

a8olduin 10 апреля 2018 | 12:04

Чудны дела твои господи. "Новичёк" просрочен оказался наверное.

lnmanusnostras1 10 апреля 2018 | 12:33

Это просто смешно, боевой газ, а люди еще и не овощами очнулись. Прямо чудо чудное, написанное отличными сценаристами!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 6247 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 437 6 7591 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

США готовятся нанести удар по Сирии К сирийскому побережью выдвигается американский ракетный эсминец…

5 94 6 6769
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 104 6 8341 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 115 6 10417 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 121 6 11776 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 113 6 11164 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 309 6 30773 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14425 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Блоги

+ Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по угрозе международному миру и безопасности…

5 251 6 26099 07:59
8читать ;смотреть
Kсирия, рф, конфликты, оружие, политика, оон, видео, события
Новости

США ответят на химическую атаку в Сирии вне зависимости от решения Совета безопасности ООН Об этом заявила американский постпред Никки Хейли…

5 50 6 5239
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 101 6 11044 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Кирилл Мартынов: Почему забота о человеческой жизни не приоритет для власти? Нам кажется, что мы работаем на государство и платим ему налоги, но в действительности политиэкономическая функция российских граждан сводится к потреблению товаров и услуг на внутреннем рынке…

5 95 6 10821 05.04
Kполитика, общество, безопасность, государство, экономика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 297 6 36004 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 97 6 12023 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 219 6 27419 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения

Популярное за неделю

Новости

Оснащённый ракетами «Томагавк» американский эсминец приблизился к порту Тартус в Сирии Он находится примерно в 100 километрах от места, где расположена российская военно-морская база…

5 61 6 43048
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 119 6 187105 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 70 6 20148 06.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Команда 2000: что стало с людьми, которые привели Путина к власти По этой фотографии можно не только понять, кто привел Путина к первой победе 18 лет назад, но и посмотреть, с кем ему с самого начала было «комфортно работать»...

5 154 6 316536 04.04
Kпутин, власть, политика, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 166 6 176775 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6875773
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3397556

Сегодня в эфире