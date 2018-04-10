Выписанная Юлия Скрипаль продолжит лечение — директор больницы
Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия выписана из окружной больницы в Солсбери после отравления нервнопаралитическим веществом, но ее лечение пока не закончено.
Об этом заявила директор больницы Кристин Бланшард.
Состояние Сергея Скрипаля позволяет надеяться на его выписку из окружной больницы Солсбери. «Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу со временем», — заявила Бланшард, чьи слова цитирует Национальная служба здравоохранения Англии.
Комментарии16
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igorkot____1 10 апреля 2018 | 11:46
Какой то облом у орков снова вышел. Западная медицина показала в очередной раз свою эффективность.
hello2k 10 апреля 2018 | 11:49
igorkot____1: О, а вот и первый шизоид.
sg80g 10 апреля 2018 | 11:51
igorkot____1:
Только в твоем случае она оказалось бессильной. Хотя, наверное, и не виновата. Чтобы вылечить какой то орган (мозг в твоем случае), нужно чтобы пациент его как минимум имел..
pusin_patriot 10 апреля 2018 | 11:56
sg80g: Лучше поинтересуйтесь что им вкололи или могли вколоть. Судя по признакам их внешний вид напоминал перебравших нариков при обнаружении. Потом полицейский при контакте тоже в аут, а вот после этого уже становится понятно, что дело с чем-то отравляющим.
Что обычно колят при общих признаках отравления у них и могло ли это купировать действие Новичка? Вот в чем вопрос. Но это если вы не предвзяты и рассматриваете российский след в совершении этого преступления в купе с другими версиями.
sg80g 10 апреля 2018 | 12:19
pusin_patriot: Лучше поинтересуйтесь что им вкололи или могли вколоть.
У КОГО я могу поинтересоваться??? Все концы в воду англыф попрятали. Все, что мого содержать слыды яда - ВСЕ уничтожено. Рядом такая мощная лаборатория. Что, нельзя было образцы надежно изолировать для изучения? Остается джентльменам верить на слово? Как я могу быть не предвзятым, если "джентльмены" кроме "Бля буду.." ничем доказать не могут? Ах, да, еще смс...
nanaryfive 10 апреля 2018 | 11:54
igorkot____1: Да...да... хохло-тролль...они ещё и воскрешать умеют...не то что в рашкегавняшке...
ivfn 10 апреля 2018 | 11:58
igorkot____1:
//Выписанная Юлия Скрипаль продолжит лечение //
Живая то она не особенно востребована. Вдруг что не то ляпнет ,уж лучше лечить.
// Западная медицина показала в очередной раз свою эффективность. //
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ИТД и ИТД и ИТД
Так что, германец, какашка мимо . Незачет.
elenaj1959 10 апреля 2018 | 12:03
ivfn: Ездят лечить/вставлять зубы в Россию в основном россияне, живущие в Европе и США, потому что по месту жительства это делать очень дорого.
hello2k 10 апреля 2018 | 11:47
За месяц выздоровела после отравления "боевым газом". Уахахаха. Иногда при серьёзном гриппе можно столько в больнице пролежать, да ещё и выйти с "последствиями". А тут всё нормально, ну так немного подлечиться ещё и полностью здоров. Но либеральное быдло схавает, мозгов то нет.
pusin_patriot 10 апреля 2018 | 11:52
hello2k: Уверены? Мол если был это наш Новичок - точно хана без вариантов?
Попросите куратора предоставить список людей, убитых нашими этим веществом, чтобы однозначно утверждать подобное.
Ведь если они уверенно говорят что от Новичка тоно хана - значит убили уже народу им немеряно и есть статистические данные эффективности применения на людях?
glotov 10 апреля 2018 | 12:07
pusin_patriot: Они говорят о другом: доза любого БОВ, приводящая к потере сознания, однозначно приводит к летальному исходу.
lnmanusnostras1 10 апреля 2018 | 12:31
pusin_patriot: Ты совсем с приветом? Знаешь почему газ называется нервно паралитическим? Потому что у тебя перестает работать нервная система и ты перестаешь дышать, а не гуляешь после отравления, а потом вылечиваешься за пару недель... А уж тем более боевой газ который вообще не оставляет шансов не то что в себя прийти, а даже на то чтобы остаться овощем.
lion64___3 10 апреля 2018 | 11:48
"...продолжит лечение..."
Так вот зачем у Кыиве проводят обыски в квартире де-путанки и хироини! Обнаруженные там сало и пыво переправят в мелкобританию в качестве помощи от свидомитов. Всё будет экономия для королевского бюджета. Мелкобританцы кота, и того сожрали. А тут сало и пыво.
prof57 10 апреля 2018 | 11:55
Надежно припрятали, чтобы лишнего не рассказала. Все названные симптомы характерны для пищевого отравления, а не для отравления нервно паралитическим газом.
a8olduin 10 апреля 2018 | 12:04
Чудны дела твои господи. "Новичёк" просрочен оказался наверное.
lnmanusnostras1 10 апреля 2018 | 12:33
Это просто смешно, боевой газ, а люди еще и не овощами очнулись. Прямо чудо чудное, написанное отличными сценаристами!