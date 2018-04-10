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11:31, 10 апреля 2018

Российские спецслужбы с начала года предотвратили шесть терактов

Российские спецслужбы с начала года предотвратили шесть терактов, в том числе в день выборов на избирательных участках, а также в торговом центре в Самаре, — сообщил директор ФСБ Александр Бортников. По его данным, все теракты были предотвращены на стадии подготовки, — сообщает ТАСС.

Комментарии

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dedmoroz 10 апреля 2018 | 11:46

Это на шесть больше ,чем планировалось террористами. Стахановцы.

budweiser23 10 апреля 2018 | 12:01

Враг не успевает подумать, а бортников его уже нейтрализовал! Мастер!

prutkov100 10 апреля 2018 | 12:18

Уже "миллиард" предотвращенных террактов и ни одного показательного суда , совпадение ......

vasilevich58 10 апреля 2018 | 12:29

Почему-то мне кажется, что врут, как всегда.

pusto1 10 апреля 2018 | 12:34

это всё про якобы намерение поджечь охапку сена :) итак шесть раз хотели.

pusin_patriot 10 апреля 2018 | 12:10

dedmoroz: Они их научились предотвращать на стадии замысла, по мысли, дальше будут на уровне генов по рождению.

hodak47 10 апреля 2018 | 12:39

dedmoroz: Могли бы написать шесть с половиной,но поскромничали...

agamasat 10 апреля 2018 | 11:46

Сами организуют, сами же и предотвращают по плану.

jetsam 10 апреля 2018 | 11:51

а че кемерово тц?
в какой графе - просрали или предотвратили ?

hello2k 10 апреля 2018 | 11:53

jetsam: А с чего ты решил, что это был "теракт", упоротый клоун?

jetsam 10 апреля 2018 | 11:59

hello2k: вам смайлики ставить? вы сарказм в методичке не изучали?
идиото? руссо туристо облико дэбило?

honduras_on_kolima 10 апреля 2018 | 12:11

hello2k: // А с чего ты решил, что это был "теракт", упоротый клоун? //
Удило ватное, кто здесь упоротый клоун, это большой вопрос.
Теперь следи за мыслью.
Если теракт предотвращён, значит он кем-то готовился.
А это уже статья УК.
И ещё одно следствие из предотвращения - несостоявшихся террористов должны были повязать.
И есть за год предотвращено ХХ терактов, то вскоре должно быть ХХ судебных процессов.
Внимание, вопрос: где эти процессы?
Чтобы до тебя уж точно дошло, процитирую вашего живого классика: где посадки?

piter_ug 10 апреля 2018 | 11:51

Соревнование между отделами подготовки и предотвращения?

ostapbey 10 апреля 2018 | 12:11

piter_ug: отдел очистки был по тревоге перекинут в СОЛСБЕРИ!!
В полном составе и с полной выкладкой..
Даже..

platonnekafrin 10 апреля 2018 | 11:52

По полтеракта в месяц! ВЫ что тут на полставки устроились?!

malanoff 10 апреля 2018 | 11:57

По телевизору показывают Россию окруженную врагами. А на деле за 3 месяца готовилось 6 терактов на такой громадной территории. Чо-то не сходится. Зато якобы политический экстремизм у нас зашкаливает. Тюрьмы наполняются.

tks 10 апреля 2018 | 12:00

Бери гастера, который ни бельмеса по русски, "найди" у него "экстремисткую" литературу, а в гараже - канистру с бензином, и вот он, готовенький террорист!

physik 10 апреля 2018 | 12:04

Странно, что в сообщении не упоминался Телеграм.
Подозреваю, что это скрытая реклама Телеграма, так как выяснится, что террористы его НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ, и, поэтому были быстро и эффективно вычислены спецслужбами.
А вот если они его таки ИСПОЛЬЗОВАЛИ, то получится, что и без получения ключей шифрования можно прекрасно бороться с терроризмом.

pepetz 10 апреля 2018 | 12:11

Какой год талдычат о предотвращенных терактах, а не арестованных, ни осужденных как не было, так и нет.

oppicruss 10 апреля 2018 | 12:11

западной нечисти больше ничего не остается, как платить оппозиционерам и террористам за теракты или другую грязь. Западное быдло не может остановить рост и укрепление России, вот и отыгрывается на нас, россиянах....

trekhgorny 10 апреля 2018 | 12:28

oppicruss: восточной нечисти больше ничего не остается, как платить оппозиционерам и террористам за теракты или другую грязь. Восточное быдло не может остановить рост и укрепление Европы, вот и отыгрывается на нас, европейцах...

agamasat 10 апреля 2018 | 12:41

oppicruss: серп и молот, кпрф, рус, rus - все эти упоминания в никах уже свидетельствуют о полном повреждении мозга. Это не Запад находится в мировом пространстве россии, а россию допустили в мировое пространство Запада, где она насвинячила изрядно! Если хотите жить в суверенитете по своим понятиям, то и закройтесь занавесом от остального мира - не торгуйте, не используйте, не смотрите, не читайте! Носитесь на лошадях по своей территории, плетите лапти и лбами стучитесь в храмах, прославляя своего царя, бога, попа и барина.

dsa_dsf 10 апреля 2018 | 12:24

Наверно демотиваторы в векашечке залочили а их авторов посадили?

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curious69_ 10 апреля 2018 | 12:26

Верю Верю ... Ждите скоро информацию о шести уголовных дела за перепост в соцсетях.

vova36 10 апреля 2018 | 12:29

прикольно - в день выборов

yrka 10 апреля 2018 | 12:30

Ух ты! А суды будут? Или так же как с предыдущими 300-ми в прошлом году? Главное прокукарекать в телевизоре.

dr_nemos 10 апреля 2018 | 12:31

Бравурные рапорты уже вызывают усмешку....а иногда и подозрения в компетентности фсб в условиях повальной клептократии

(комментарий скрыт)

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