Российские спецслужбы с начала года предотвратили шесть терактов, в том числе в день выборов на избирательных участках, а также в торговом центре в Самаре, — сообщил директор ФСБ Александр Бортников. По его данным, все теракты были предотвращены на стадии подготовки, — сообщает ТАСС.