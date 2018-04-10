Российские спецслужбы с начала года предотвратили шесть терактов
Российские спецслужбы с начала года предотвратили шесть терактов, в том числе в день выборов на избирательных участках, а также в торговом центре в Самаре, — сообщил директор ФСБ Александр Бортников. По его данным, все теракты были предотвращены на стадии подготовки, — сообщает ТАСС.
Комментарии27
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dedmoroz 10 апреля 2018 | 11:46
Это на шесть больше ,чем планировалось террористами. Стахановцы.
budweiser23 10 апреля 2018 | 12:01
Враг не успевает подумать, а бортников его уже нейтрализовал! Мастер!
prutkov100 10 апреля 2018 | 12:18
Уже "миллиард" предотвращенных террактов и ни одного показательного суда , совпадение ......
vasilevich58 10 апреля 2018 | 12:29
Почему-то мне кажется, что врут, как всегда.
pusto1 10 апреля 2018 | 12:34
это всё про якобы намерение поджечь охапку сена :) итак шесть раз хотели.
pusin_patriot 10 апреля 2018 | 12:10
dedmoroz: Они их научились предотвращать на стадии замысла, по мысли, дальше будут на уровне генов по рождению.
hodak47 10 апреля 2018 | 12:39
dedmoroz: Могли бы написать шесть с половиной,но поскромничали...
agamasat 10 апреля 2018 | 11:46
Сами организуют, сами же и предотвращают по плану.
jetsam 10 апреля 2018 | 11:51
а че кемерово тц?
в какой графе - просрали или предотвратили ?
hello2k 10 апреля 2018 | 11:53
jetsam: А с чего ты решил, что это был "теракт", упоротый клоун?
jetsam 10 апреля 2018 | 11:59
hello2k: вам смайлики ставить? вы сарказм в методичке не изучали?
идиото? руссо туристо облико дэбило?
honduras_on_kolima 10 апреля 2018 | 12:11
hello2k: // А с чего ты решил, что это был "теракт", упоротый клоун? //
Удило ватное, кто здесь упоротый клоун, это большой вопрос.
Теперь следи за мыслью.
Если теракт предотвращён, значит он кем-то готовился.
А это уже статья УК.
И ещё одно следствие из предотвращения - несостоявшихся террористов должны были повязать.
И есть за год предотвращено ХХ терактов, то вскоре должно быть ХХ судебных процессов.
Внимание, вопрос: где эти процессы?
Чтобы до тебя уж точно дошло, процитирую вашего живого классика: где посадки?
piter_ug 10 апреля 2018 | 11:51
Соревнование между отделами подготовки и предотвращения?
ostapbey 10 апреля 2018 | 12:11
piter_ug: отдел очистки был по тревоге перекинут в СОЛСБЕРИ!!
В полном составе и с полной выкладкой..
Даже..
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 11:52
По полтеракта в месяц! ВЫ что тут на полставки устроились?!
malanoff 10 апреля 2018 | 11:57
По телевизору показывают Россию окруженную врагами. А на деле за 3 месяца готовилось 6 терактов на такой громадной территории. Чо-то не сходится. Зато якобы политический экстремизм у нас зашкаливает. Тюрьмы наполняются.
tks 10 апреля 2018 | 12:00
Бери гастера, который ни бельмеса по русски, "найди" у него "экстремисткую" литературу, а в гараже - канистру с бензином, и вот он, готовенький террорист!
physik 10 апреля 2018 | 12:04
Странно, что в сообщении не упоминался Телеграм.
Подозреваю, что это скрытая реклама Телеграма, так как выяснится, что террористы его НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ, и, поэтому были быстро и эффективно вычислены спецслужбами.
А вот если они его таки ИСПОЛЬЗОВАЛИ, то получится, что и без получения ключей шифрования можно прекрасно бороться с терроризмом.
pepetz 10 апреля 2018 | 12:11
Какой год талдычат о предотвращенных терактах, а не арестованных, ни осужденных как не было, так и нет.
oppicruss 10 апреля 2018 | 12:11
западной нечисти больше ничего не остается, как платить оппозиционерам и террористам за теракты или другую грязь. Западное быдло не может остановить рост и укрепление России, вот и отыгрывается на нас, россиянах....
trekhgorny 10 апреля 2018 | 12:28
oppicruss: восточной нечисти больше ничего не остается, как платить оппозиционерам и террористам за теракты или другую грязь. Восточное быдло не может остановить рост и укрепление Европы, вот и отыгрывается на нас, европейцах...
agamasat 10 апреля 2018 | 12:41
oppicruss: серп и молот, кпрф, рус, rus - все эти упоминания в никах уже свидетельствуют о полном повреждении мозга. Это не Запад находится в мировом пространстве россии, а россию допустили в мировое пространство Запада, где она насвинячила изрядно! Если хотите жить в суверенитете по своим понятиям, то и закройтесь занавесом от остального мира - не торгуйте, не используйте, не смотрите, не читайте! Носитесь на лошадях по своей территории, плетите лапти и лбами стучитесь в храмах, прославляя своего царя, бога, попа и барина.
dsa_dsf 10 апреля 2018 | 12:24
Наверно демотиваторы в векашечке залочили а их авторов посадили?
curious69_ 10 апреля 2018 | 12:26
Верю Верю ... Ждите скоро информацию о шести уголовных дела за перепост в соцсетях.
vova36 10 апреля 2018 | 12:29
прикольно - в день выборов
yrka 10 апреля 2018 | 12:30
Ух ты! А суды будут? Или так же как с предыдущими 300-ми в прошлом году? Главное прокукарекать в телевизоре.
dr_nemos 10 апреля 2018 | 12:31
Бравурные рапорты уже вызывают усмешку....а иногда и подозрения в компетентности фсб в условиях повальной клептократии