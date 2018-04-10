Российский рубль заметно подешевел на торгах в Москве
Доллар стоит более 63 рублей, евро — более 78 рублей, — сообщает «Интерфакс».
Эксперты объясняют это ухудшением внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения санкционного списка.
Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности. Необходимости экстренных мер со стороны ЦБ сейчас нет, — заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
При этом Набиуллина подчеркнула, что у ЦБ есть широкие возможности для того, чтобы действовать в разных ситуациях в случае необходимости.
Комментарии34
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sklar39 10 апреля 2018 | 11:43
Все хорошо, прекрасная маркиза!
dataan 10 апреля 2018 | 11:46
Новость стара. Бакс и евр пошли вниз. Спекулянты Сороса наелись, теперь все вернется восвояси. :)
agamasat 10 апреля 2018 | 11:50
dataan: у меня перед глазами такая картинка: взять коммуниста за шкварник и с разбега головой об бетонную стенку - чтобы череп раскроился.
dataan 10 апреля 2018 | 12:47
agamasat: Прикольно. :)
testmeter 10 апреля 2018 | 11:50
dataan: "Бакс и евр пошли вниз" ///
Это после второго или третьего утреннего стакана началось?
Но по-любому, это же плохо! Ведь, как ты мудро писало в предыдущей ветке, с падением рубля экономика растёт... А, портянь?
haldey 10 апреля 2018 | 11:54
testmeter: Важнее понять, что ЦБ РФ давно пора национализировать, хороший повод!
budweiser23 10 апреля 2018 | 11:56
haldey: как его национализировать если он пиндоский, но никто об этом не задумывается...
kottigr1 10 апреля 2018 | 12:02
haldey: В то время как мировую экономику штормит, рубль стойкой гранитной скалой сохраняет свои позиции в бушующем море экономики..
dataan 10 апреля 2018 | 12:50
testmeter: О, ещё один долбоэкономист выискался :))))))
avp235 10 апреля 2018 | 12:07
dataan:
"Бакс и евр пошли вниз"??? Кто это вам сказал?
С десяти часов евро стоит неподвижно на уровне 74.662, USD = 60.58
y_y_y 10 апреля 2018 | 12:14
avp235:
//Кто это вам сказал?//
Дык в тексте самой новости написано о пиковом уровне бакса в 63 рубля. От которого он несколько отскочил.
Но посмотрим на развитие событий. Забавно, что растут мировые цены на нефть, и как не смешно - на алюминий. ;)
avp235 10 апреля 2018 | 12:33
y_y_y:
Прошу прощения, действительно сайт VTB-брокер со вчерашнего дня не обновляется, а прочие заблокированы, а я-то смотрю и радуюсь, что пронесло, а все гораздо серьезнее!!!
y_y_y 10 апреля 2018 | 12:40
avp235:
ИМХО, дня 3 будет колбасить рынки на таких новостях.
pusin_patriot 10 апреля 2018 | 12:15
dataan: "Бакс и евр пошли вниз."
Ищут новое дно. Там ЦБ наверняка партию валюты слил чтобы поиграть в качели.
Но их выкидыш похоже уже переварили и снова баксы к росту в графиках.
на текущем подскок бакса уже не из за нефти, а из за того, что провал по экономике из за санкций и обвала финансового.
Нефть растет, бакс с евро прыг в гору, рубль бац к дну.
Пока качели, все ищёт точки равновесия, ЦБ пытается погасить заваливая валютой, рынок их первый выкидыш уже переварил, пусть присылают ещё валюты.
lenin3 10 апреля 2018 | 12:11
sklar39: и это ещё инаугурации не было...)))
amebix 10 апреля 2018 | 11:47
Трамп уже ЧМО или как?
pusin_patriot 10 апреля 2018 | 12:04
amebix: Да вообще ППЦ.
Они ещё сейчас совещаются можно ли коалицией российских боевиков с неофициальными статусами под общий замес пустить на фарш в Сирии и возможные последствия от массированных ударов с замесом россиян под ними в Сирии.
Т.е. они уже обсуждают можно ли бомбить россиян в Сирии или пока ещё не очень.
putin_itogy 10 апреля 2018 | 11:47
Ходят слухи, путин парализован..
Состояние здоровья Вождя, примерно такое же как у Каримова.
budweiser23 10 апреля 2018 | 11:58
putin_itogy: Вашими устами мёд бы пить!
dorin1987 10 апреля 2018 | 11:59
putin_itogy: /Ходят слухи, путин парализован.. / - Ну и что? "Дорогойлеонидильич" долго правил в состоянии и похуже.
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 12:07
Черненко не приходя в сознании больше года генсеком был. И принимал мудрые решения.
arye_11 10 апреля 2018 | 11:47
Необходимости экстренных мер со стороны ЦБ сейчас нет, — заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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А мне Эльвира нравится. Умная женщина.
Она как тот капитан яхты, которая с одной стороны должна выполнять все пожелания и распоряжения придурковатого хозяина, а с другой не бросить яхту на скалы.
Лавирует между тем и этим.
И вот результат - яхта побитая, потрепанная, пропускающая воду, но все же вполне на ходу.
y_y_y 10 апреля 2018 | 12:18
arye_11:
//яхта побитая, потрепанная, пропускающая воду//
ИМХО, Вы слишком уж драматично оцениваете рост бакса где-то на 5% за 2 дня. Тем более, что ЦБ пока не вмешивается. И цены на нефть подросли. Посмотрим. ;)
val_9 10 апреля 2018 | 11:47
Эй, быдло скрепоносное! А давайте в ответку айфоны запретим, виндосы и прочую американщину? Впрочем, тогда вам, тролли продажные, срать нечем будет...
chubuk 10 апреля 2018 | 11:48
Опять эта На..булина - рубль начал отрицательный рост)))
pergamsky Георгий Пичугин 10 апреля 2018 | 11:48
Пока Набиуллина не уберется из ЦБ, рубль будет "плыть" в одну сторону...
vata_putya 10 апреля 2018 | 11:49
долбанный ботокс. вата проголосовала , теперь и на пальмовое масло и молочные напитки ценник повысятся
chubuk 10 апреля 2018 | 11:52
Ети мать! Какой-то министр финансов взял в руки ручку - и великая держава с копыт!
chubazzl 10 апреля 2018 | 11:56
немного снизим потребности )
terens 10 апреля 2018 | 12:06
Я думаю, это просто спекуляция на фоне информационного шума. РусАл и иже с ним не имеют такой капитализации что-бы на что-то влиять. они все вместе до фэйсбука не дотягивают. Скорее всего курс постепенно будет падать когда утихнет истерика. Если конечно ее искуственно не будут раздувать. Нефть дорожает. Рисков для экономики РФ нет никаких. Что этот Дерипаска есть что его нету, он все равно работает на свой карман па не на РФ.
alo0000 10 апреля 2018 | 12:10
Экзибишн оф зэ форс со стороны америкосов. А можно эти широкие возможности направить в узкое русло повышения уровня жизни избирателей?
v1nc 10 апреля 2018 | 12:11
История о том, как какая-то гэбистская шваль из подворотни загоняет и Россию и её граждан всё глубже и глубже в жопу цивилизации..
ed10075 10 апреля 2018 | 12:17
Хитра Набиуллина! Кое-как, со скрипом сдерживала курс рубля до выборов, а теперь, под шумок санкций можно и отпустить "деревянный" в свободное падение. На америкосов теперь все можно свалить.
andreu641 10 апреля 2018 | 12:30
доигрались педрилы.