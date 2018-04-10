Российский рубль заметно подешевел на торгах в Москве

Доллар стоит более 63 рублей, евро — более 78 рублей, — сообщает «Интерфакс».

Эксперты объясняют это ухудшением внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения санкционного списка.

Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности. Необходимости экстренных мер со стороны ЦБ сейчас нет, — заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

При этом Набиуллина подчеркнула, что у ЦБ есть широкие возможности для того, чтобы действовать в разных ситуациях в случае необходимости.