Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке госпереворота в стране. Об этом корр. ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай/

Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест.