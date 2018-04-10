Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке госпереворота в стране. Об этом корр. ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай/
Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
lion64___3 10 апреля 2018 | 11:24
Ищут они сало и пыво, собранное для "хироини".
Сала и пыва хироям!Хироям-сала!
andreyko_75 10 апреля 2018 | 11:35
Помню плакаты и баннеры в Украине "Наша Надія" !
Она там в форме десантника после фотошопа.
Свободу Надежде Савченко из бандеровских застенков.
gvs 10 апреля 2018 | 11:25
И что нашли? Заминированные прокладки? )))
severnaya_storona 10 апреля 2018 | 11:27
шо, вже не хероиня? а як же акции #фриСавченко, "вона голодуе вже 125 днив" и прочий укробред?
nanaryfive 10 апреля 2018 | 11:33
Сцуко... Хде Еуропейские "правозащитники"? Free Савченко! Хде Ахеджакова? Старая маразматичка.
protiv777 10 апреля 2018 | 11:35
Где причитания бабы Лии?
Где визги белоленточников?
Где призывы освободить Наденьку международных правозащитников?
ГДЕ НЕГОДОВАНИЕ ЗАПАДА?
glotov 10 апреля 2018 | 11:37
То есть, возведение монументов в ее честь по всей Украине откладывается?
sg80g 10 апреля 2018 | 11:42
Смешно.. Судят за попытку госпереворота те, кто его 4 года назад и организовал...
А вообще чекисты разучились работать. Садят Надьку голодать - она поотм ни в одни свои штаны не влезает. Травят страшным ядом Скрипалей - те проспались и очнулись с новым гражданством.