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11:04, 10 апреля 2018

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке госпереворота в стране. Об этом корр. ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай/

Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест.

Комментарии

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lion64___3 10 апреля 2018 | 11:24

Ищут они сало и пыво, собранное для "хироини".
Сала и пыва хироям!Хироям-сала!

andreyko_75 10 апреля 2018 | 11:35

Помню плакаты и баннеры в Украине "Наша Надія" !
Она там в форме десантника после фотошопа.
Свободу Надежде Савченко из бандеровских застенков.

gvs 10 апреля 2018 | 11:25

И что нашли? Заминированные прокладки? )))

severnaya_storona 10 апреля 2018 | 11:27

шо, вже не хероиня? а як же акции #фриСавченко, "вона голодуе вже 125 днив" и прочий укробред?

nanaryfive 10 апреля 2018 | 11:33

Сцуко... Хде Еуропейские "правозащитники"? Free Савченко! Хде Ахеджакова? Старая маразматичка.

protiv777 10 апреля 2018 | 11:35

Где причитания бабы Лии?
Где визги белоленточников?
Где призывы освободить Наденьку международных правозащитников?
ГДЕ НЕГОДОВАНИЕ ЗАПАДА?

glotov 10 апреля 2018 | 11:37

То есть, возведение монументов в ее честь по всей Украине откладывается?

sg80g 10 апреля 2018 | 11:42

Смешно.. Судят за попытку госпереворота те, кто его 4 года назад и организовал...
А вообще чекисты разучились работать. Садят Надьку голодать - она поотм ни в одни свои штаны не влезает. Травят страшным ядом Скрипалей - те проспались и очнулись с новым гражданством.

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