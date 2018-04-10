Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери, где она лечилась после отравления...

Сейчас дочь бывшего российского офицера ГРУ находится в безопасном месте.

Юлию Скрипаль еще в понедельник могли выписать из больницы, где лечили после отравления нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщает телеканал Sky News. Врачи должны сегодня выступить со специальным заявлением о состоянии здоровья дочери бывшего сотрудника ГРУ. По данным BBC, сейчас она доставлена в «безопасное место» и в ближайшее время даст пресс-конференцию. Долгое время девушка была в критическом состоянии, в сознание пришла 27 марта, начала говорить, но с прессой не общалась. Сергей Скрипаль по-прежнему находится в больнице, однако, как отмечают врачи, его состояние «быстро улучшается». Великобритания обвиняет Россию в организации покушения на Сергея Скрипаля и его дочь. Лондон утверждает, что их отравили боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Россия отвергает все обвинения в причастности к инциденту в британском Солсбери.