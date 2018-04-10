Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери, где она лечилась после отравления
Сейчас дочь бывшего российского офицера ГРУ находится в безопасном месте.
Юлию Скрипаль еще в понедельник могли выписать из больницы, где лечили после отравления нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщает телеканал Sky News. Врачи должны сегодня выступить со специальным заявлением о состоянии здоровья дочери бывшего сотрудника ГРУ. По данным BBC, сейчас она доставлена в «безопасное место» и в ближайшее время даст пресс-конференцию. Долгое время девушка была в критическом состоянии, в сознание пришла 27 марта, начала говорить, но с прессой не общалась. Сергей Скрипаль по-прежнему находится в больнице, однако, как отмечают врачи, его состояние «быстро улучшается». Великобритания обвиняет Россию в организации покушения на Сергея Скрипаля и его дочь. Лондон утверждает, что их отравили боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Россия отвергает все обвинения в причастности к инциденту в британском Солсбери.
Комментарии18
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gvs 10 апреля 2018 | 11:11
Самое безопасное место - это то, где сейчас находятся ее кот и морские свинки )))
deti_sgoreli_izza_karlika 10 апреля 2018 | 11:15
gvs: gvs: Правильно бриты всё делают. Надо защитить девушку от любящих рук Родины. Ладно, папашу грохнут, но ведь и ее убрать могут представители народа-богоносца.
antimalin 10 апреля 2018 | 11:16
Тереза Мэй и Борис Джонсон отодвинули Мюнхгаузена на задворки.
В мире набирает силу поговорка "Врёт как английский джентльмен"
opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 11:17
antimalin: Активность пригожинских троллей и других путиноидов по теме отравления Скрипалей говорит о многом!
patrik05 10 апреля 2018 | 11:22
Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери, где она лечилась после отравления...
Теперь, после операции по смене пола, Юлия стала мужчиной, а её пахан - бабой.
ostapbey 10 апреля 2018 | 11:24
patrik05: а ты будучи НОЛЬЧЕТВЕРТЫМ, был бабой???
Поздравляю!! Ты ею и остался!!
Даже
nikitin43 10 апреля 2018 | 11:41
patrik05: в кремле не меняют пол пидорасы , скрепы однако.
shicotus_live 10 апреля 2018 | 11:28
antimalin: Круто! То есть этих самых Скрипалей никто и в глаза не видел. Возможно даже сами англичане)))
Не фигасебе они фуфлогоны)))
Я уж не говорю о том, что как бы мимоходом, английские медики совершили революцию. оказывается, после такой боевой дряни. человек может не то что выжить. но и без последствий))
Нобелевку в студию!))))
ostapbey 10 апреля 2018 | 11:34
shicotus_live: уж ты то хоть не создавай скотус лайф Путину..
Думаешь ему легко сейчас, когда такая неизвестность!!!!
А ведь доклад ему же был что "посылка вручена" а они живы!!!
Значит разводилово!!!
Не так ли??
Даже))
pusin_patriot 10 апреля 2018 | 11:35
antimalin: Лосинонос, по логике телевизора её траванули бритишы, чтобы потом вылечить?
dmitry35 10 апреля 2018 | 11:41
deti_sgoreli_izza_karlika: За границей живёт куча разведчиков- предателей. Никому до них нет дела. Так и семья Скрипалей, на мой взгляд, для российских спецслужб зачем? Их спасать надо от других "защитников".
arabmot 10 апреля 2018 | 11:12
Это не ГРУ, а СРУ - чмори недоделанные.
pusin_patriot 10 апреля 2018 | 11:39
arabmot: Я думаю просто тот "реагент" ч пропорциями не проходил должного испытания на людях.
Да и от времени - срока годности многое может терять свои свойства.
Кстати, вот телевизор говорит, мол если Новичок - то им бы точно хана без вариантов. Они могут предоставить статистику убийств людей нами этим веществом, чтобы однозначно утверждать подобное?
nanaryfive 10 апреля 2018 | 11:14
Сцуко... путену новичёк просроченный подсунули фсб.
lion64___3 10 апреля 2018 | 11:15
Отравили мелкобританцы и своего агента, и его дочку в целях экономии средств королевского бюджета. И даже кота их сожрали борька с терезкой после обильного возлияния, не пропадать же добру. Беда, плохо отравили. Шпион с дочкой выздоровели. Опять расходы для королевского бюджета. К тому же, надо второго кота найти срочно, чем борьке с терезкой закусывать?
ostapbey 10 апреля 2018 | 11:28
lion64___3: а вот при Сталине русские маркадеры не могли допустить подобных ошибок.
А при Путине могут все!!
Потому что если русским шпионам не хватает рублей на госслужбе, , то сам Путин советовал им заниматься БИЗНЕСОМ!!
А какой бизнес может быть?? Бодяжить и продавать!!!
Как Василий Алибабаевич бензин!!
Даже..
lion64___3 10 апреля 2018 | 11:36
ostapbey: значит, Путин ещё и королевским мелкобританским бюджетом стал распоряжаться? И потому они настолько обнищали, что съели одного кота скрипалей, а за вторым который день погоню ведут.
ha12raz 10 апреля 2018 | 11:20
Вот оно чо......МИД РФ бьется в истерике.
Еще и столько шпионов выслано.