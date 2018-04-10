Богатейшие россияне из-за санкций США потеряли около 16 миллиардов долларов

Богатейшие россияне из-за санкций США, введённых в отношении близкого круга президента Путина, потеряли около 16 миллиардов долларов, подсчитало агентство Bloomberg.

Убытки по итогам вчерашнего дня, который СМИ окрестили «чёрным понедельником», понесли 26 из 27 богатейших россиян из рейтинга миллиардеров Bloomberg. Самые серьёзные потери у основного владельца Норильского никеля Владимира Потанина. Его состояние снизилось на 2,2 миллиарда долларов. Примечательно, что Потанин в пятничный санкционный список не попал. Но его имя до этого СШа включили в кремлевский доклад. В тройке российских бизнесменов, которые лишились крупных сумм, глава Лукойла Вагит Алекперов и владелец Реновы Виктор Вексельберг. Они потеряли примерно по 1,3 миллиарда долларов каждый. Президент Лукойла также ранее попал в кремлёвский доклад, а Вексельберг и его Ренова были включены в санкционный список людей из близкого круга Путина. Убытки ещё одного его фигуранта Олега Дерипаски по оценкам Bloomberg с пятницы – дня введения новых санкций – составили 2 миллиарда долларов. Напомню, что вчера компания Дерипаски русал объявила, что санкции США могут привести к техническому дефолту. Несут серьёзные финансовые потери и другие крупные российские бизнесмены. Деловое издание Forbes накануне сообщило, что 50 богатейших россиян только за день потеряли почти 12 миллиардов долларов.

Новые американские санкции негативно повлияли на российскую экономику, — признал вице-премьер Аркадий Дворкович. Он подчеркнул, что правительство поможет сохранить стабильную работу компаний, оказавшихся под санкциями.

Дворкович добавил, что правительство находило способы решения проблем из-за внешних факторов, и сможет найти их и сейчас.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина не видит рисков для финансовой стабильности экономики в нынешних условиях. По словам Набиуллиной, новые санкции вызвали повышенную волотильность на российском рынке, но российская экономика адаптируется.