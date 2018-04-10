Богатейшие россияне из-за санкций США потеряли около 16 миллиардов долларов
Богатейшие россияне из-за санкций США, введённых в отношении близкого круга президента Путина, потеряли около 16 миллиардов долларов, подсчитало агентство Bloomberg.
Убытки по итогам вчерашнего дня, который СМИ окрестили «чёрным понедельником», понесли 26 из 27 богатейших россиян из рейтинга миллиардеров Bloomberg. Самые серьёзные потери у основного владельца Норильского никеля Владимира Потанина. Его состояние снизилось на 2,2 миллиарда долларов. Примечательно, что Потанин в пятничный санкционный список не попал. Но его имя до этого СШа включили в кремлевский доклад. В тройке российских бизнесменов, которые лишились крупных сумм, глава Лукойла Вагит Алекперов и владелец Реновы Виктор Вексельберг. Они потеряли примерно по 1,3 миллиарда долларов каждый. Президент Лукойла также ранее попал в кремлёвский доклад, а Вексельберг и его Ренова были включены в санкционный список людей из близкого круга Путина. Убытки ещё одного его фигуранта Олега Дерипаски по оценкам Bloomberg с пятницы – дня введения новых санкций – составили 2 миллиарда долларов. Напомню, что вчера компания Дерипаски русал объявила, что санкции США могут привести к техническому дефолту. Несут серьёзные финансовые потери и другие крупные российские бизнесмены. Деловое издание Forbes накануне сообщило, что 50 богатейших россиян только за день потеряли почти 12 миллиардов долларов.
Новые американские санкции негативно повлияли на российскую экономику, — признал вице-премьер Аркадий Дворкович. Он подчеркнул, что правительство поможет сохранить стабильную работу компаний, оказавшихся под санкциями.
Дворкович добавил, что правительство находило способы решения проблем из-за внешних факторов, и сможет найти их и сейчас.
В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина не видит рисков для финансовой стабильности экономики в нынешних условиях. По словам Набиуллиной, новые санкции вызвали повышенную волотильность на российском рынке, но российская экономика адаптируется.
Комментарии19
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stagla 10 апреля 2018 | 11:12
Если они потеряли, то кто-то нашел.
Кто?
dataan 10 апреля 2018 | 11:14
Всё норм. Так и ожидалось. Вот Дерип уже свой бизнес готов отдать государству. Ждем таких же шагов и от других тузов. :)
opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 11:27
dataan: Не государству , а ОПГ России!
u237 10 апреля 2018 | 11:41
dataan: подумай сколько уже заплатила Россия за Крым и сколько ещё заплатит, просто ПОДУМАЙ
tks 10 апреля 2018 | 11:38
stagla:Кто? Может, КОТ (Кто Он Такой?
Теперь Он Колонист)?
odobryam_s 10 апреля 2018 | 11:14
Опять выдоят из страны втрое....
mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 11:15
Действительно, никаких рисков для финансовой стабильности жуликов, воров и бандитов нет.
Все потери им компенсирует безропотное народонаселение.
uhovostro 10 апреля 2018 | 11:19
mikhail_spb_: /безропотное народонаселение/
Маленькая поправочка : не безропотное, а РАДОСТНОЕ...
peresvet73 10 апреля 2018 | 11:16
Богатые тоже плачут! Соберём в помощь "богатейшим россиянам" - народную копеечку!
rottor 10 апреля 2018 | 11:17
Вот ведь мелочь какая, - а приятно!
starsbo 10 апреля 2018 | 11:18
Что бы им всем сдохнуть- краденое в глотку не лезет.
ha12raz 10 апреля 2018 | 11:18
Очень хорошо !
Гнид к ногтю.
А нам терять нечего.
vlabumur 10 апреля 2018 | 11:22
Если рассчитать потери вкладов физлиц (25,5 трлн рублей) из-за падения курса национальной валюты к доллару,то 2,5 трлн рублей совокупно россияне потеряли.
stas_russkiy 10 апреля 2018 | 11:28
vlabumur: "...рассчитать потери вкладов физлиц..."
Эти "физлица" - сами себе злобные буратины. НЕхрен хранить свои деньги в озёрных карманах или в деревянных бумажках...
askold_rurik 10 апреля 2018 | 11:29
За такие деньги могли бы арендовать Крым в течение 50 лет.
И репутацию сохранить.
greeg1 10 апреля 2018 | 11:30
Да и хрен с ними. Надо было бизнесом заниматься, а не в наперстки играть.
tks 10 апреля 2018 | 11:35
Ничего, всем "списочникам" задним числом налоговые вычеты, начиная с марта 2014-го предоставили (тишком так, почти незаметно), теперь в недрах Администрации Узурпатора ещё что-нить баблоёмкое для путистов придумают!
pabolo 10 апреля 2018 | 11:35
Выпускайте Захарову. Они сейчас будет плеваться и выть. И пугать всех своей не мытой головой.
zollendorf 10 апреля 2018 | 11:40
Скажите, русяне, только честно.
Кто больше с@@т (с@@л) вам в подьезды и лифты, Трамп или ЧмОбама?