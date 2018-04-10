Курс евро на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с апреля 2016 года
Курс доллара к рублю на Московской бирже обновил максимум с декабря 2016 г., превысив 63 руб., и составил 63,55 руб. (рост на 2,89 руб. к предыдущему закрытию). Курс евро превысил 78 руб. и составил 78,42 руб. (рост на 3,72 руб. к предыдущему закрытию) впервые с 6 апреля 2016 года.
Комментарии39
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aroswen 10 апреля 2018 | 11:10
хуйло: "сверхзадача россиян - рывок в развитии страны" бугагага
Рывок состоялся!!! )))
danko_swinja 10 апреля 2018 | 11:10
aroswen: рвоосвин.
deti_sgoreli_izza_karlika 10 апреля 2018 | 11:17
danko_swinja: БУГАГА!!))))) СРАЗУ ВИДНЫ НАСТОЯЩИЕ ЗАСЛУГИ НАЦЛИДЕРА И ЕГО КООПЕРАТИВА ОЗЕРО.
dataan 10 апреля 2018 | 11:11
aroswen: Тугодум, любая экономика радуется удешевление своей валюты.
dorin1987 10 апреля 2018 | 11:12
___: /любая экономика радуется удешевление своей валюты/ - Нда? По каким причинам, уточните?
dataan 10 апреля 2018 | 11:20
dorin1987: Ну не позорьтесь, ей богу.
dorin1987 10 апреля 2018 | 11:30
____: /Ну не позорьтесь, ей богу./ - Т.е. ответа у Вас нет. Т.е. предыдущая Ваша фраза - акт метеоризма в лужу от Вашего имени. Принято. Благодарю.
amebix 10 апреля 2018 | 11:16
dataan: для радости надо производить свои компьютеры, оргтехнику, комплектующие, высокотехнологичный продукт и далее, а мы это всё завозим из Китая, Европы и США.
vse_tam_budem 10 апреля 2018 | 11:24
dataan: любая экономика радуется удешевление своей валюты
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Ага, ага. Зимбабвийская так дорадовалась, что нули на банкнотах не вмещались и .......перешла на доллары США - вот радости то ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
tks 10 апреля 2018 | 11:26
dataan: Дяденька, вы совсем дурак? При такой слабейшей экономике, как при вашем Путэне, это скорее, нокдаун.
alextheterrible 10 апреля 2018 | 11:27
dataan: Больше всего удешевлению своей валюты радуется Зимбабве, там она удешевилась в десятки тысяч раз!
roman_l Роман Филиппов 10 апреля 2018 | 11:29
dataan: это когда нет зависимости от импорта, а в российской экономике она близка к 100%.
nitsahon 10 апреля 2018 | 11:11
aroswen: пока что - похоже - в противоположном направлении..
bugbugbug 10 апреля 2018 | 11:38
Вот тебе и "потешные санкции", которые "не действуют"
aisterh 10 апреля 2018 | 11:41
aroswen: А где ОНО кстати? Ни слуху ни духу
noxepy666 10 апреля 2018 | 11:13
Я сама кассирша, дочь финансиста, поверьте, не всё так однозначно! На самом деле, во многих обменных пунктах уже давно готовы доллары по двести рублей (есть и нефть по двадцать долларов). И все брокеры готовы продавать россиянам эту радость, но просто все очень запуганы.Повсюду агенты Путина, и если у кого найдут электронной табло для валюты с тремя ячейками, сразу отправляют в Гулаг.
anticolorad 10 апреля 2018 | 11:14
noxepy666: это у вас уже истерика, портянки.
dataan 10 апреля 2018 | 11:22
anticolorad: Да нет. Это у вас подпиндосники. :)
don_ballon 10 апреля 2018 | 11:21
noxepy666: "Я институтка, я дочь камергера..." :)
kara 10 апреля 2018 | 11:14
а что на это скажет начальница центробанка? раньше они нам рассказывали про зависимость от нефти, но нефть стоит, а теперь про что рассказывать будут?
vlabumur 10 апреля 2018 | 11:18
kara: Глава Банка России Эльвира Набиуллина: ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в текущих условиях. Евро - 78,3 рубля, доллар - 63,5 рубля.
vilingrad 10 апреля 2018 | 11:17
Тут у Горного немного рублей осталось. Скинемся? В венесуэльской валюте? Килограмм по пять с носа- Горному счастье:)
chubuk 10 апреля 2018 | 11:19
А.Кох.
"...Вы голосовали за Путина? Вы думали это такой смешной перфоманс с мультиками про ядерные ракеты и оккупацию Крыма? Вы думали вас это не коснется? Ну да, ну да… Вы думали: причем тут я? Я просто смотрю телевизор! Это же все не про меня! Это все где-то там, в другом мире…
Вот сейчас, кстати, Дериписку меньше всех жалко. Он, надеюсь, не пропадет. Ему для нормальной жизни и ста миллионов хватит. (Надеюсь, что из всех многочисленных миллиардов у него сотка лимонов в евро или швейцарских франках имеется).
Вы себя пожалейте, олухи! Хиханьки да хаханьки закончились! Кто там бодро кричал: «Можем повторить»? И заливался (вместе со своими Искандерами) веселым хохотом…
Ну, давайте! Повторяйте! Как вы там хотели? Всех раком поставить? Ну, же! Вперед!
П.С. А теперь представьте, что это эмбарго. И не на алюминий, а на нефть с газом! Что притихли? Дошло? Дебилы, бл…"
antimalin 10 апреля 2018 | 11:26
chubuk: А теперь представьте, что это эмбарго. И не на алюминий, а на нефть с газом!
///////////
Хотите европейцев оставить без нефти и газа?
Какой же вы жестокий.
vinibi 10 апреля 2018 | 11:29
antimalin: Гермафродиты пригожинские- вам педрилам тут слово не давали!!!
anticolorad 10 апреля 2018 | 11:34
antimalin: а че, только у вас нефть и газ?
banzai58 10 апреля 2018 | 11:37
antimalin: Вы за них не переживайте. Ну - вырастут отпускные цены процентов на 10 - и что? А если учесть, что большая часть отпускных цен это разные акцизы, а их можно и убавить, то потребители вообще ничего не заметят.
suburban 10 апреля 2018 | 11:20
Вот и обгадился в очередной раз путинский режим. А расхлебывать все будут простые люди - это с них будут взяты деньги на помощь дерипаскам и прочим путинским дружкам-миллиардерам. Ну ничо, сами же проголосовали за это - получайте, распишитесь за стабильность!
alisakitty 10 апреля 2018 | 11:32
suburban: Это п...ц. Опять подорожает все- продукты, лекарства, одежда, машины, бытовая техника.
Как следствие, спад продаж на всех рынках, понижение зарплат, безработица... Хорошо ватники проголосовали за стабильность 18 марта...
nelumbo 10 апреля 2018 | 11:22
"Кушать подано, садитесь жрать пожалуйста" :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
don_ballon 10 апреля 2018 | 11:23
Понятно, что рубль был переоценён, но что за кипиш, санкции ещё и не начались, по-сути? Так, показательная порка Дерипаски.
tks 10 апреля 2018 | 11:23
Рвётся в клочья путиномика как грязная ветхая тряпка!
oppicruss 10 апреля 2018 | 11:30
зря свиньи оппозиционные радуются, нам по х** вся эта шумиха, и не такое переживали и выстояли. А западный мир как был в жо*е, так оттуда уже никогда и не вылезет, и Россия помогать этим маразматикам больше не будет!
anticolorad 10 апреля 2018 | 11:36
oppicruss: вот же как вонючее портянское отродье все наизнанку выворачивает...запад, оказывается, в жопе все это время был! Это они плелись все это время в хвосте ведущей риссянской экономики мира! И с завистью поглядывал на большинство передовых стран мира, которые сплотились вокруг роисси!
Не визжи, проси у пригожина парабеллум - и в бой!
drtomsky 10 апреля 2018 | 11:30
Подарок к инаугурации Таврического.
che21 10 апреля 2018 | 11:30
Заепал этот плешивый козел,когда тварь сдохнет!?
kp6ic 10 апреля 2018 | 11:35
che21: che21:
все лучшее, что может дать современный мир по продлению жизни, у него есть. и еще больше. лет до 90 он точно будет править.
kp6ic 10 апреля 2018 | 11:33
скрепоносно. что ж, 80 процентов это выбрали. придется жрать. водички принесите запить.
pls215 10 апреля 2018 | 11:36
Опять за счет народа Правительство решает свои финансовые проблемы, почему растет доллар при росте нефти. ЦБ просто занимается ручным регулированием.