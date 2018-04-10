Курс евро на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с апреля 2016 года

Курс доллара к рублю на Московской бирже обновил максимум с декабря 2016 г., превысив 63 руб., и составил 63,55 руб. (рост на 2,89 руб. к предыдущему закрытию). Курс евро превысил 78 руб. и составил 78,42 руб. (рост на 3,72 руб. к предыдущему закрытию) впервые с 6 апреля 2016 года.