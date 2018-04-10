Z Архив новостей новости
5 39 6 6331
11:00, 10 апреля 2018

Курс евро на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с апреля 2016 года

Курс доллара к рублю на Московской бирже обновил максимум с декабря 2016 г., превысив 63 руб., и составил 63,55 руб. (рост на 2,89 руб. к предыдущему закрытию). Курс евро превысил 78 руб. и составил 78,42 руб. (рост на 3,72 руб. к предыдущему закрытию) впервые с 6 апреля 2016 года.

Комментарии

39

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

aroswen 10 апреля 2018 | 11:10

хуйло: "сверхзадача россиян - рывок в развитии страны" бугагага

Рывок состоялся!!! )))

danko_swinja 10 апреля 2018 | 11:10

aroswen: рвоосвин.

deti_sgoreli_izza_karlika 10 апреля 2018 | 11:17

danko_swinja: БУГАГА!!))))) СРАЗУ ВИДНЫ НАСТОЯЩИЕ ЗАСЛУГИ НАЦЛИДЕРА И ЕГО КООПЕРАТИВА ОЗЕРО.

dataan 10 апреля 2018 | 11:11

aroswen: Тугодум, любая экономика радуется удешевление своей валюты.

dorin1987 10 апреля 2018 | 11:12

___: /любая экономика радуется удешевление своей валюты/ - Нда? По каким причинам, уточните?

dataan 10 апреля 2018 | 11:20

dorin1987: Ну не позорьтесь, ей богу.

dorin1987 10 апреля 2018 | 11:30

____: /Ну не позорьтесь, ей богу./ - Т.е. ответа у Вас нет. Т.е. предыдущая Ваша фраза - акт метеоризма в лужу от Вашего имени. Принято. Благодарю.

amebix 10 апреля 2018 | 11:16

dataan: для радости надо производить свои компьютеры, оргтехнику, комплектующие, высокотехнологичный продукт и далее, а мы это всё завозим из Китая, Европы и США.

vse_tam_budem 10 апреля 2018 | 11:24

dataan: любая экономика радуется удешевление своей валюты
----------------------------
Ага, ага. Зимбабвийская так дорадовалась, что нули на банкнотах не вмещались и .......перешла на доллары США - вот радости то ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

tks 10 апреля 2018 | 11:26

dataan: Дяденька, вы совсем дурак? При такой слабейшей экономике, как при вашем Путэне, это скорее, нокдаун.

alextheterrible 10 апреля 2018 | 11:27

dataan: Больше всего удешевлению своей валюты радуется Зимбабве, там она удешевилась в десятки тысяч раз!

roman_l Роман Филиппов 10 апреля 2018 | 11:29

dataan: это когда нет зависимости от импорта, а в российской экономике она близка к 100%.

nitsahon 10 апреля 2018 | 11:11

aroswen: пока что - похоже - в противоположном направлении..

bugbugbug 10 апреля 2018 | 11:38

Вот тебе и "потешные санкции", которые "не действуют"

aisterh 10 апреля 2018 | 11:41

aroswen: А где ОНО кстати? Ни слуху ни духу

noxepy666 10 апреля 2018 | 11:13

Я сама кассирша, дочь финансиста, поверьте, не всё так однозначно! На самом деле, во многих обменных пунктах уже давно готовы доллары по двести рублей (есть и нефть по двадцать долларов). И все брокеры готовы продавать россиянам эту радость, но просто все очень запуганы.Повсюду агенты Путина, и если у кого найдут электронной табло для валюты с тремя ячейками, сразу отправляют в Гулаг.

anticolorad 10 апреля 2018 | 11:14

noxepy666: это у вас уже истерика, портянки.

dataan 10 апреля 2018 | 11:22

anticolorad: Да нет. Это у вас подпиндосники. :)

don_ballon 10 апреля 2018 | 11:21

noxepy666: "Я институтка, я дочь камергера..." :)

kara 10 апреля 2018 | 11:14

а что на это скажет начальница центробанка? раньше они нам рассказывали про зависимость от нефти, но нефть стоит, а теперь про что рассказывать будут?

vlabumur 10 апреля 2018 | 11:18

kara: Глава Банка России Эльвира ​Набиуллина: ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в текущих условиях. Евро - 78,3 рубля, доллар - 63,5 рубля.

vilingrad 10 апреля 2018 | 11:17

Тут у Горного немного рублей осталось. Скинемся? В венесуэльской валюте? Килограмм по пять с носа- Горному счастье:)

chubuk 10 апреля 2018 | 11:19

А.Кох.
"...Вы голосовали за Путина? Вы думали это такой смешной перфоманс с мультиками про ядерные ракеты и оккупацию Крыма? Вы думали вас это не коснется? Ну да, ну да… Вы думали: причем тут я? Я просто смотрю телевизор! Это же все не про меня! Это все где-то там, в другом мире…
Вот сейчас, кстати, Дериписку меньше всех жалко. Он, надеюсь, не пропадет. Ему для нормальной жизни и ста миллионов хватит. (Надеюсь, что из всех многочисленных миллиардов у него сотка лимонов в евро или швейцарских франках имеется).
Вы себя пожалейте, олухи! Хиханьки да хаханьки закончились! Кто там бодро кричал: «Можем повторить»? И заливался (вместе со своими Искандерами) веселым хохотом…
Ну, давайте! Повторяйте! Как вы там хотели? Всех раком поставить? Ну, же! Вперед!

П.С. А теперь представьте, что это эмбарго. И не на алюминий, а на нефть с газом! Что притихли? Дошло? Дебилы, бл…"

antimalin 10 апреля 2018 | 11:26

chubuk: А теперь представьте, что это эмбарго. И не на алюминий, а на нефть с газом!
///////////

Хотите европейцев оставить без нефти и газа?
Какой же вы жестокий.

vinibi 10 апреля 2018 | 11:29

antimalin: Гермафродиты пригожинские- вам педрилам тут слово не давали!!!

anticolorad 10 апреля 2018 | 11:34

antimalin: а че, только у вас нефть и газ?

banzai58 10 апреля 2018 | 11:37

antimalin: Вы за них не переживайте. Ну - вырастут отпускные цены процентов на 10 - и что? А если учесть, что большая часть отпускных цен это разные акцизы, а их можно и убавить, то потребители вообще ничего не заметят.

suburban 10 апреля 2018 | 11:20

Вот и обгадился в очередной раз путинский режим. А расхлебывать все будут простые люди - это с них будут взяты деньги на помощь дерипаскам и прочим путинским дружкам-миллиардерам. Ну ничо, сами же проголосовали за это - получайте, распишитесь за стабильность!

alisakitty 10 апреля 2018 | 11:32

suburban: Это п...ц. Опять подорожает все- продукты, лекарства, одежда, машины, бытовая техника.
Как следствие, спад продаж на всех рынках, понижение зарплат, безработица... Хорошо ватники проголосовали за стабильность 18 марта...

nelumbo 10 апреля 2018 | 11:22

"Кушать подано, садитесь жрать пожалуйста" :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

don_ballon 10 апреля 2018 | 11:23

Понятно, что рубль был переоценён, но что за кипиш, санкции ещё и не начались, по-сути? Так, показательная порка Дерипаски.

tks 10 апреля 2018 | 11:23

Рвётся в клочья путиномика как грязная ветхая тряпка!

oppicruss 10 апреля 2018 | 11:30

зря свиньи оппозиционные радуются, нам по х** вся эта шумиха, и не такое переживали и выстояли. А западный мир как был в жо*е, так оттуда уже никогда и не вылезет, и Россия помогать этим маразматикам больше не будет!

anticolorad 10 апреля 2018 | 11:36

oppicruss: вот же как вонючее портянское отродье все наизнанку выворачивает...запад, оказывается, в жопе все это время был! Это они плелись все это время в хвосте ведущей риссянской экономики мира! И с завистью поглядывал на большинство передовых стран мира, которые сплотились вокруг роисси!
Не визжи, проси у пригожина парабеллум - и в бой!

drtomsky 10 апреля 2018 | 11:30

Подарок к инаугурации Таврического.

che21 10 апреля 2018 | 11:30

Заепал этот плешивый козел,когда тварь сдохнет!?

kp6ic 10 апреля 2018 | 11:35

che21: che21:
все лучшее, что может дать современный мир по продлению жизни, у него есть. и еще больше. лет до 90 он точно будет править.

kp6ic 10 апреля 2018 | 11:33

скрепоносно. что ж, 80 процентов это выбрали. придется жрать. водички принесите запить.

(комментарий скрыт)

pls215 10 апреля 2018 | 11:36

Опять за счет народа Правительство решает свои финансовые проблемы, почему растет доллар при росте нефти. ЦБ просто занимается ручным регулированием.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 6218 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 437 6 7576 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 185 6 17747 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 104 6 8126 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

+ Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по угрозе международному миру и безопасности…

5 183 6 16235 07:59
8читать ;смотреть
Kсирия, рф, конфликты, оружие, политика, оон, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 112 6 10360 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 309 6 30761 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 111 6 11091 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14407 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 101 6 11033 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Кирилл Мартынов: Почему забота о человеческой жизни не приоритет для власти? Нам кажется, что мы работаем на государство и платим ему налоги, но в действительности политиэкономическая функция российских граждан сводится к потреблению товаров и услуг на внутреннем рынке…

5 95 6 10805 05.04
Kполитика, общество, безопасность, государство, экономика, мнения
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 101 6 11669 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 297 6 35894 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 219 6 27411 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 160 6 19883 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 90 6 11403 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения

Популярное за неделю

Новости

Оснащённый ракетами «Томагавк» американский эсминец приблизился к порту Тартус в Сирии Он находится примерно в 100 километрах от места, где расположена российская военно-морская база…

5 61 6 41492
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 119 6 186514 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 69 6 19782 06.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Команда 2000: что стало с людьми, которые привели Путина к власти По этой фотографии можно не только понять, кто привел Путина к первой победе 18 лет назад, но и посмотреть, с кем ему с самого начала было «комфортно работать»...

5 154 6 316057 04.04
Kпутин, власть, политика, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 165 6 175533 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6875581
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3397415

Сегодня в эфире