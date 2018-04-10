Виза и Мастер-Кард готовится запустить в России сервисы перевода денег с карты на карту по номеру мобильного телефона
Международные платежные системы Виза и Мастер-Кард готовится запустить в России сервисы перевода денег с карты на карту по номеру мобильного телефона. Платформа намерена работать с картами всех банков, к ней уже изъявили желание подключиться ВТБ, Тинькофф-банк и Почта-банк, — пишет газета «Ведомости».
Комментарии4
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testmeter 10 апреля 2018 | 11:04
Без SWIFT через месяц-другой классно все это будет работать...
Тинькофф рулит
gvs 10 апреля 2018 | 11:09
Перевод денег по мобильному телефону дежурного ФСБ. )))
neon999 10 апреля 2018 | 11:25
Прелестно, учитывая, что телефонные компании по щелчку пальцев переадресовывают звонки спецслужбам сливая все их пароли. Стало быть, и криминальные структуры (в симбиозе со спецслужбами) получат возможность перечислять ваши денежки на свои карты.
alexeycapitan 10 апреля 2018 | 11:31
В Сбере это уже давно работает. Очень удобно.