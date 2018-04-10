Международные платежные системы Виза и Мастер-Кард готовится запустить в России сервисы перевода денег с карты на карту по номеру мобильного телефона. Платформа намерена работать с картами всех банков, к ней уже изъявили желание подключиться ВТБ, Тинькофф-банк и Почта-банк, — пишет газета «Ведомости».