Российский Красный Крест планируется передать под контроль государства
Соответствующий законопроект дорабатывают профильные министерства, — сообщает «Коммерсантъ».
Ранее организацию неоднократно критиковали за непрозрачность отчетности. В частности, о расходовании средств, собранных для пострадавших от наводнения в Крымске.
Комментарии11
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post_v 10 апреля 2018 | 10:42
2014 год
"Десять российских "гуманитарных конвоев" могли привезти на Донбасс все, что угодно, в том числе оружие и боеприпасы… Мне не хочется кидать камень в огород наших структур, нашего государства, я законопослушный гражданин России. Но есть международное право. Что такое МЧС - военизированная структура российского государства. Как военизированная структура попала на территорию чужого государства? Не важно какого, самопровозглашенного или это Украина - это чужое государство, это не Россия. Попала она туда как? Она субъект международного гуманитарного права? Нет. Она регламентирована какой-то конвенцией? Нет. Тогда что это? Это вторжение, это нарушение, этого делать нельзя.
Об этом заявил "Укринформу" руководитель Московского городского отделения Российского Красного Креста Игорь Трунов"
evgolius7 10 апреля 2018 | 10:48
Всё у нас через ж........
Даже Красный крест ворует....
А под государством воровать перестанет?
nikitin43 10 апреля 2018 | 11:07
evgolius7: поставят контролировать КК чекистов которые просрали кокс в аргентине , ФНПР они же контролируют , опять же госкорыто .
olegleon 10 апреля 2018 | 10:50
post_v: " руководитель Московского городского отделения Российского Красного Креста Игорь Трунов" "
"Адрес: 125080, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22, вход со стороны Панфилова 22, (Коллегия адвокатов "Трунов, Айвар и партнеры")"
какое совпадение!
pusto1 10 апреля 2018 | 10:48
а вы подумали, что они из швейцарии :)
neon999 10 апреля 2018 | 11:05
Всех настоящих врачей зачистят. А поставленные смотрящие будут брать взятки как
пожарники из МЧС. К пожарам добавятся еще и эпидемии.
bratec_kot 10 апреля 2018 | 11:12
Ну-ну. Под контролем государства все становится таким "прозрачным")))). Взять хотя бы доходы руководства госкорпораций))))))
ed10075 10 апреля 2018 | 11:13
Формулировка "под контроль государства" не может не тревожить, так как государство сегодня - "клептократия".
electroknight 10 апреля 2018 | 11:22
Правильно делают. Государство же у нас такое эффективное. Чего ни коснётся — обращается в золото, становится прозрачным, как слеза Путина.
andy66 10 апреля 2018 | 11:38
Международный Красный Крест - это огромные финансы и гуманитарная помощь из-за рубежа. Государство именно это хочет контролировать... любое бабло проплывающее мимо - для российского государства является личным оскорблением
trender 10 апреля 2018 | 11:41
И правильно. И пусть возьмут под контроль! А то, как Камаз с гуманитаркой на дамбасе перевернется, так вместо пряников из него оружие сыпется. Даже неудобно как-то.
А с другой стороны - война идет 4 года, а ни боеприпасы, ни техника, ни топливо у доведенных до отчаяния шахтеров никак не кончается. Сейчас мы можем сказать, что это всё Красный Крест и какой-то полумесяц, а мы не в курсе, настамнет. А когда передадут государству, то после первого же ДТП или случайного подрыва белого Камаза на мине, придется брать на себя ответственность государственной машине. А на ней и так уже клейма негде ставить. :-(
Может и не выдержать.