В Волоколамске местный совет депутатов принял решение провести референдум по поводу работы мусорного полигона Ядрово, — сообщает Интерфакс со ссылкой на мэра города Петра Лазарева. По его словам, решение принято единогласно, дата проведения референдума пока не определена.

С начала этого года в Волоколамске проходят массовые акции с требованием закрыть мусорный полигон. Ситуация обострилась после массового отравления детей.