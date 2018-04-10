В Волоколамске местный совет депутатов принял решение провести референдум по поводу работы мусорного полигона Ядрово
В Волоколамске местный совет депутатов принял решение провести референдум по поводу работы мусорного полигона Ядрово, — сообщает Интерфакс со ссылкой на мэра города Петра Лазарева. По его словам, решение принято единогласно, дата проведения референдума пока не определена.
С начала этого года в Волоколамске проходят массовые акции с требованием закрыть мусорный полигон. Ситуация обострилась после массового отравления детей.
Комментарии7
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olegleon 10 апреля 2018 | 10:43
и проведут во всех районах Подмосковья такие референдумы и везде запретят мусорные полигоны и заводы. вот тогда счастье то наступит. только куда будут выбрасывать свой мусор сами жители Волоколамска?
kottigr1 10 апреля 2018 | 10:57
olegleon: С таким гениальным управлением как у Путина, наверное выживут только те россияне, которые проживают около свалок, где уже накоплены огромные внутренние ресурсы в тучные годы... Не понимают люди своего счастья, жалуются на запахи, митингуют...
neon001 10 апреля 2018 | 10:55
по результатам которого 86% будет за продолжение работы полигона?
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 11:00
Только чур не отделяться от страны - свалка не только ваша, но и наша на 76 и 6 десятых!
ha12raz 10 апреля 2018 | 11:11
Да это бунт !......кого они там выбрали, разве не Едрисситов ?
Референдум в РФ запрещен !!!
neon999 10 апреля 2018 | 11:12
Этих депутатов скоро зачистят и пришлют новых, которые будут конролировать, чтобы
народ травился молча и не выступал. Сами дружно голосовали за Путина, вам было
плевать на тех, кого где-то "далеко" убивают спецслужбы и армия, так что теперь заслужили
свое право дохнуть молча и смотреть как теперь уже остальным плевать на вас.
uakolesov 10 апреля 2018 | 11:15
Для властей страшно не содержание референдума, а сам факт его прове
дения.