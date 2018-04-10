США ответят на химическую атаку в Сирии вне зависимости от решения Совета безопасности ООН, — заявила американский постпред Никки Хейли. По ее словам, Совет безопасности или выполнит свой долг, или покажет полную неспособность защитить народ Сирии.

Российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что факт химической атаки в Думе не подтвержден, и предупредил об опасности военного сценария.

Накануне Дональд Трамп пообещал в течение 48 часов принять решение по Сирии.