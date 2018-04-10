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10:31, 10 апреля 2018

США ответят на химическую атаку в Сирии вне зависимости от решения Совета безопасности ООН

США ответят на химическую атаку в Сирии вне зависимости от решения Совета безопасности ООН, — заявила американский постпред Никки Хейли. По ее словам, Совет безопасности или выполнит свой долг, или покажет полную неспособность защитить народ Сирии.

Российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что факт химической атаки в Думе не подтвержден, и предупредил об опасности военного сценария.

Накануне Дональд Трамп пообещал в течение 48 часов принять решение по Сирии.

Комментарии

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scullll 10 апреля 2018 | 10:39

Совбез ООН превратился в шарашкину контору...

opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 10:42

scullll: Нашего , так называемого гаранта , благополучие народа не интересует, его интересует личная безопасность, безопасность клана Асадов и наличие памперсов..

dataan 10 апреля 2018 | 10:46

Бзданут пиндосы. И правильно сделают. Ответка будет жесткой от ВС России.

opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 10:55

dataan: Что за ответка? От блогера Горного?

dataan 10 апреля 2018 | 11:17

opiatnovyi63: Потерпи малость. Если пиндосня не сдрейфит, сам всё увидишь.

shicotus_live 10 апреля 2018 | 11:20

США ответят на химическую атаку в Сирии вне зависимости от решения Совета безопасности ООН...
_________________________________
ай молодцы! сами организовали, сами рспиарили, сами же и ответят. и никакие вшивые международные законы и организации им не указ.
Обычная заокеанская братва. Наглая и хамоватая. Таких лечить надо.

telaviv001 10 апреля 2018 | 11:30

shicotus_live: Не совсем так. Сами они не сделают. Надо сохранить лицо, для этого надо создать коалицию. как это ни странно но британцы не спешат. Макрон, с которым Трамп уже созвонился, дал согласие. Не удивительно. Ну этого достаточно. Вариант, когда США (бык) будет пахать а Франция (муха) сидеть на быке вполне устраивает США.

honduras_on_kolima 10 апреля 2018 | 10:53

scullll: // Совбез ООН превратился в шарашкину контору... //
В чём проблема, путриот?
Валите оттуда - и так уже вас попёрли из всех более-менее приличных организаций, только эта и осталась.
Или ждёте, чтобы вас турнули как в своё время Совок из Лиги Наций?

dataan: // Бзданут пиндосы. И правильно сделают. Ответка будет жесткой от ВС России. //
Клоун ватный, вы уже ответку под Хашамом месяц назад показали.
Понимающему пиплу этого хватило.
Готовьте гробы для следующих ответок.

duch_nic 10 апреля 2018 | 10:58

//США ответят на химическую атаку //
Пусть они ответят ЗА химическую атаку.
Сами организовали, самим и отвечать.

arabmot 10 апреля 2018 | 11:09

opiatnovyi63: хорошо бы по нашей Думе БОВ жвавхнуть)))

evgolius7 10 апреля 2018 | 10:43

Путин ответит Трампу...
Сирийская армия такая мощная, что может наносить сокрушительные удары сама по себе.

dataan 10 апреля 2018 | 10:49

evgolius7: Можете ёрничать сколько угодно. Но из 8 ракет "воздух-земля" запущенных вчера Израилем, долетело только 3. 5 штук были сбиты сирийцами(!) простыми средствами ПВО типа Бук.

anticolorad 10 апреля 2018 | 11:01

dataan: ты про томагавки год назад забыл, сколько там твои космические войска сбили?

tks 10 апреля 2018 | 11:17

dataan: Да? А вчерась у Соловья трещали трели, что это это был не Бук, а Панцирь-С1 отличился. В атаке участвовали всего 2 (!) самолёта ВВС Израиля. И об ущербе особо не говорится, хотя он был точно, это высокоточное оружие.

Вы колонну Вагнера для "ответки" возглавить не желаете?

tvitov66 10 апреля 2018 | 10:44

scullll: ПУроклятые пиндосы сперва потравили полонием Литвиненко, затем скрымздили нам Крым, сбили МН17, потравили Скрипалей, а теперь опять потравили сирийских детей - ВОТ ГАДЫ!

dataan 10 апреля 2018 | 10:51

tvitov66: Вы даже представить себе наверно не можете, как вы близки к истине. :)

andreyoo 10 апреля 2018 | 11:14

tvitov66: Не клевещи на американских Добрых Эльфов! Литвиненко и Скрипалей траванул бриты.

testmeter 10 апреля 2018 | 10:59

scullll: Ничего, уберут из Совбеза ООН ваших чурковых небензь, а паРашу из ООН, гладишь и авторитет к этим организациям вернется

sergo13 10 апреля 2018 | 11:14

scullll: Зато ДональдКук уже у берегов Сирии

mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 10:40


Неужели нацдилер не сможет защитить своего кореша-асадушку от американцев?

kinnlade 10 апреля 2018 | 10:44

mikhail_spb_: Вот смотришь ваши комменты и комменты либерасские и комменты эммигранские и думаешь а не так ли Сталин был не прав!

zkotor 10 апреля 2018 | 10:48

kinnlade: вот смотришь комменты сталинистов и думаешь, а не внуки и правнуки ли они мясников сралинского НКВД, вертухаев и прочей заплечных дел мрази?

dataan 10 апреля 2018 | 10:53

zkotor: Вот машинку бы времени сейчас, да к Вашим предкам НКВД направить....
А ведь не так это и фантастично. :)

chubuk 10 апреля 2018 | 11:03

dataan: Не столь фантастично увидеть и вас за соседней тачкой).

sensei54 10 апреля 2018 | 10:53

zkotor: а не внуки и правнуки ли они мясников сралинского НКВД, вертухаев и прочей заплечных дел мрази?
..............................................................
Нет, не внуки.
Это они сами и есть.

tks 10 апреля 2018 | 11:21

sensei54:
dataan в "ответки" дома играл,
Ножичком чикнул себе причиндал...
С воплем: "А'ТАСС!!" dataan прыгнул в окно!
Дедушко старый, ему всё равно! )))

kinnlade 10 апреля 2018 | 11:15

zkotor: Пустые и громкие слова , пустые и глупые люди, в либерализме все пустое и некчемное только язык и пафос,бессмысленно вступать с либерастами в диалог , очень упоротые товарищи , точь в точь как в соседней стране

needroid 10 апреля 2018 | 11:30

kinnlade: )))) да, враги России распетушились )))

sensei54 10 апреля 2018 | 10:48

mikhail_spb_: Защитить - не от существительного "щит", а от глагола "зассыссает".

olegleon 10 апреля 2018 | 10:41

а за убийство народа Сирии американской коалицией кто ответит? может сама Никки? или соврёт как обычно, что на востоке Сирии коалиция убила исключительно террористов, пусть даже те ещё и грудными младенцами были.

lion64___3 10 апреля 2018 | 10:43

Таким образом, даже если и нет никаких доказательств применения ОВ, пиндосы "имеют право" бомбить. Уже много раз после голословных обвинений совершало это бандитское государство свои военные преступления.

terens 10 апреля 2018 | 10:44

Ищь ты. О народе Сирии она печется. Более лицемерных заявлений не придумть. Особенно забота США о народе наблюдалась в Югославии, потом в Ливии. (завалили тирана и сдристнули. а народ сам как хочешь так и е*ись потом)

zkotor 10 апреля 2018 | 10:45

Вася видимо не усвоил урок преподанный на вагнеровских чертях, а что бы самому, да с вовой, да с димоном да со всеми думаками в атаку не сходить?
Давит США асадовских мразей и правильно делает!

sensei54 10 апреля 2018 | 10:57

zkotor: А мне вот Васю жалко.
Лежат перед ним две бумажки.
На одной - подробная инструкция, как себя вести.
На второй - список безвременно ушедших мидовских служащих. Коих уже с десяток набирается.

mppv 10 апреля 2018 | 10:46

Дак провокация была - надо отрабатывать.
Иначе Трампа ждёт печальная судьба

snikkersnepper 10 апреля 2018 | 10:47

Можно подумать, кто-то сомневался.

Лучший способ защитить сирийский народ - это не Совбез ООН, а пеньковая веревка, на которой будут болтаться людоеды, вроде Никки Хейли и тех, кто ею манипулирует.

Только тогда сирийский народ будет в безопасности.

anticolorad 10 апреля 2018 | 11:03

snikkersnepper: все так, только людоед тут путька с асадом

vsehporvem 10 апреля 2018 | 10:48

Опять Вовану придется Трампуше помогать сохранить лицо!!! Вот нафига нам все это надо?

vargor 10 апреля 2018 | 10:57

Эй, Хейли! Народ Срии вас, американцев не звал в Сирию. Знает, какое вы говно. А вот русским сирийцы говорят: "Спасибо Русия!" за освобождение страны от Игил. Под ними было 80% страны, когда туда пришли российские ВКС. А теперь обратная картина. Осталось только американцев выгнать и очистить территорию Сирии от террористов, поддерживаемых США, полностью.
Россия предупредила Америку о последствиях возможного удара по Сирии. Захотят ли они прямого столкновения с Россией? Долго ли продлится их бахвальство?

mamiluk 10 апреля 2018 | 11:04

Послушал я это жалкое блеянье российского"смотреть мне в глаза!"...вся речь была направлена для внутреннего потребления...у присутствующих в ООН,..наверное уши вяли от такого словесного дерьма... уже привычного для РФии...правда иногда создавалось впечатление,что российский представитель...старался ВРАТЬ убедительно....хотя сам понимал,что врет не совсем убедительно...БЕЗ ОГОНЬКА!...и от этого речь получилась скомканной,не убедительной...(нервы,нервы!)ибо: дети и жена и родственники в заложниках у режима...

sergo13 10 апреля 2018 | 11:19

mamiluk: Он привык для бабушек на Р24 выступать)))) Со свинным рылом да в калашный ряд))

mr_samgin 10 апреля 2018 | 11:07

Генштаб России 13 марта сообщил о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

andreyoo 10 апреля 2018 | 11:19

Пока в Сирии не было американцев там: не было ИГИЛ, никому не резали горло, никого не травили химией, никого не бомбили. Убрать американцев и опять станет спокойно.
Американцы в стране как бабы на корабле.

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