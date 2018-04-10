Дворкович: Правительство России будет способствовать сохранению стабильной работы компаний, попавших под санкции США

Правительство России будет способствовать сохранению стабильной работы компаний, попавших под американские санкции, — заявил вице-премьер Дворкович. По его словам, спешки в принятии решений о мерах поддержки быть не должно. Тем временем, на валютной бирже рубль возобновил падение. Евро стоит более 76 рублей, а доллар более 61 рубля — впервые с января прошлого года.