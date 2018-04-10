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10:30, 10 апреля 2018

Дворкович: Правительство России будет способствовать сохранению стабильной работы компаний, попавших под санкции США

Правительство России будет способствовать сохранению стабильной работы компаний, попавших под американские санкции, — заявил вице-премьер Дворкович. По его словам, спешки в принятии решений о мерах поддержки быть не должно. Тем временем, на валютной бирже рубль возобновил падение. Евро стоит более 76 рублей, а доллар более 61 рубля — впервые с января прошлого года.

Комментарии

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evgolius7 10 апреля 2018 | 10:36

Забыли патриоты, как сткеры на машины клеили " ТРАМП НАШ ! ".
На орались? Отпразновали?
Многоховики млин....
Обама был таким пушистым, а вы его обделывали...
А Трамп вас кинул...и не только кинул , но плянул в вашу патриотическую рожу.
А что вам остаётся?
Только утереться...Искандеры уже не катят.

cap_ 10 апреля 2018 | 10:42

Ваши военные в Крыму- А ты докажи! Это самооборона
Ваши войска на Донбассе - А ты докажи, это шахтеры
Вы сбили боинг - А ты докажи! Это хохлы!
Вы вмешивались в выборы - А докажи! Это не мы
Вы отравили Британцев - А ты докажи! Это вы сами
Вы убили людей в Сирии- А докажи, это ЦРУ...

neburzhui2 10 апреля 2018 | 10:45

Национализировать компании и всю шоблу воровскую разогнать. :-))

grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 10:54

neburzhui2: А ку-ку -Дерибаска всего лишь временный рулевой, зиц-председатель. И потом любая приватизация или национализация при нынешней системе всегда проходит в пользу узкого круга. Так же было и при Совке ;))

georg100 10 апреля 2018 | 10:57

Кредиты компаний Дерипаски в госбанках спишут, а расходы банков возместят клиенты, то есть мы. Через процентные ставки например или через повышение налогов с 13% до 15%

snamor 10 апреля 2018 | 11:02

georg100: Да нет. Просто спишут 25% будущих налогов с Русала и всё.

evgolius7 10 апреля 2018 | 10:45

cap_:
А ведь действительно.
Вот это их коронное "а вы докажите" уже не работает.
Никто им ничего не собирается доказывать.
Ни по одному вопросу.
Кажется, гопники это осознали и растерялись.
Мальгин.

snamor 10 апреля 2018 | 10:49

evgolius7: Если не собираешься доказывать - то автоматически становишься гопником. Как-то так.

evgolius7 10 апреля 2018 | 10:52

snamor:
Если послушать "патриотов", у России осталось лишь 2 проблемы: кот Скрипаля и виза племянницы Скрипаля.
Низких пенсий, десятков миллионов нищих, зажравшегося чиновничества, гниющих больниц, разбитых дорог, стагнирующей экономики, массовой утечки мозгов просто не существует.
(с)

snamor 10 апреля 2018 | 10:59

evgolius7: Я вот патриот России и знаю что у России куча проблем. Вы зачем "специальных патриотов" слушаете? Как буд-то радуетесь что есть с кем матом друг друга обложить. Это не совсем нормально.

sergo13 10 апреля 2018 | 11:40

cap_: А вы видели, что бы хоть в одном суде в мире доказвали вину - преступнику? Зачем?
Вину доказывают судьям!
А это уже дело преступника - признавать или нет, и его признание никому не нужно и от этого никому ни холодно ни жарко!

snamor 10 апреля 2018 | 10:44

evgolius7: Вам плюнули в лицо! Что вам остаётся?! Только утереться... Ха-ха-ха...

Евгений, вам не кажется, что вы перекидываетесь какашками с лицами с нестабильной психикой?! У вас же были и объективные комменты или мне показалось?

dorin1987 10 апреля 2018 | 10:46

evgolius7: /На орались? Отпразновали? / - А что, искандеры больше не смеются? Никто больше не радуется санкциям? Никто больше не просит и его в список добавить?

snamor 10 апреля 2018 | 10:52

dorin1987: Смеются сейчас над английским цирком. А Запад наращивает конфронтацию. Это раскалывает сам Запад. США вс Европа, Западные страны ЕС вс Восточные, Север ЕС вс Юг ЕС и т.п.

dorin1987 10 апреля 2018 | 10:57

____: /Смеются сейчас над английским цирком/ - Т.е. искандеры отсмеялись? Не на долго х хватило....
/над английским цирком/ - Цирк режима царька РФ уже подзатерли?
/А Запад наращивает конфронтацию/ - Точно! Это "Запад" няшмяш аннексировал. Это "Запад" лугандон создал. "Запад" посылает "ихтамнетов" куда попало. "Запад" воняет "новичками" вокруг.

snamor 10 апреля 2018 | 11:05

dorin1987: Над одним и тем же смеются только идиоты.

В России тоже есть над чем смеяться.

На Украине смеяться можно почти надо всем. Цирк шапито.

Запад придумывает фейковые новости и под них наращивает конфронтацию с Россией.

dorin1987 10 апреля 2018 | 11:10

___: / Над одним и тем же смеются только идиоты. / - Т.е. Вы только что оскорбили всех ваших коллег, которые тут целыми днями натужно шутят по одним и тем же поводам.
/В России тоже есть над чем смеяться. / - Вот и работайте над своей страной, не суйте сопливый нос в чужие.
/На Украине смеяться можно почти надо всем. Цирк шапито. / - Награда.
/Запад придумывает фейковые новости/ - А Вы сейчас готовы доказать их фейковость? Или единственное, что Вы доказываете - правдивость поговорки "не мешки ворочать"?

snamor 10 апреля 2018 | 11:22

dorin1987: на 1 и 3) Вы меня с кем-то спутали.
на 2) Это просто ваше хамство. Отвечать хаму, не уважать себя (первый и последний раз). Спишу на невнимательность.

4) Вы утверждаете, что запад не поддерживал ни одной фейковой новости против России?! :)

dorin1987 10 апреля 2018 | 11:38

snamor: /на 1 и 3) Вы меня с кем-то спутали. / - Нет, адресно Вам. Если у Вас смелости не хватает - это не моя проблема.
/на 2) Это просто ваше хамство. / - Нет, это Ваше нежелание делать что-то для своей страны, и неуемное желание самореализоваться за счет т.н. юмора относительно чужих стран. Просто же.
/ Вы утверждаете,/ - Это Вы утверждаете. Вы не внимательно читаете (либо долбитесь в глазки). Я утверждаю, что Вам нечем доказать т.н. "фейковость", и Вы просто пустозвоните тут.

ostapbey 10 апреля 2018 | 11:04

snamor: Ты чего это над русским миром ухмыляешься?? Вон Лугандония уже рыдает и обливается!!
От твоего русского миру.
Даже..

snamor 10 апреля 2018 | 11:08

ostapbey: Вот над Лугандонией смеяться, это также примерно как с Искандерами. Вы одного поля ягодки.

rampa 10 апреля 2018 | 11:17

snamor: "Смеются сейчас над английским цирком." - может и смеются, но почему-то поддерживают. Наверное, смеяться все же приятнее, чем бояться

snamor 10 апреля 2018 | 11:30

rampa: Может бояться амеров, вот и поддерживают. Но радует, что уже не все одним фронтом. Дальше будет нарастать раскол. А почему, потому что нельзя собственные принципы спускать в унитаз.

grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 10:57

dorin1987: Остался только один -самый стойко-иопанутый - Косачев кажется ;)) Хотя по большому счету в его жизни мало что поменялось.

rottor 10 апреля 2018 | 11:10

evgolius7: "Искандеры уже не катят."
Катят, и ещё как!
А если Искандер не докатит - то помогут ЯРСы и Воеводы.
Полоумные ублюдки-политики ради денег и власти готовы превратить планету в Марс.

svirepyi_gary 10 апреля 2018 | 10:38

Отец Нектарий

Санкции направлены не против нас, не против России, а исключительно против Путина, его друзей и его окружения. Но по какой то дикой, необъяснимой и нелепой случайности именно им принадлежат все активы России.
Если уж господь-вседержитель наслал на нас Путина, то надо ещё лет 6 потерпеть.
Христос терпел и нам то грешным велел.
Потерпим до 2024 году, в войну и не такое терпели.
Господь не допустит никакой смены режима в России, господь хранит Россию.

mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 10:38


Стабильность жуликов, воров и бандитов - главная забота правительства, - добавил Дворняжкин.

lager23 10 апреля 2018 | 10:39

Да, да, дварковский прав в реанимации спешки быть не должно!

piter_ug 10 апреля 2018 | 10:40

//будет способствовать//

Значит и на пособников будут наложены санкции.
Вот только как же будет жить уточкин-тосканский без виноградников и «хатынки» в Италии???

condor00 10 апреля 2018 | 10:45

Для тех, кто ещё не понял... Дворкович дал практически развёрнутое разъяснение статьи Суркова.

peresvet73 10 апреля 2018 | 10:46

Дворкович, Медведев... - призраки путинского режима.

ulagai 10 апреля 2018 | 10:46

Дуркович-пацан ты небедный,достань свои бабки и помоги паске с друганами.

stas_russkiy 10 апреля 2018 | 10:46

А этот "успокоитель" спросил у озёрных богатеньких холуёв, желают-ли они сменить цивилизованную западную жизнь для себя, своих подстилок и выродков на "российские офшоры"?

Им впадлу жить в хлеву, рядом со скотом, который они доят. Им придётся в город выезжать со взводом автоматчиков, как подстилка плешивого, а, иначе порвут на ссанные тряпки...

grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 11:05

stas_russkiy: Да ни кто не порвет - всем пох и нах;)) Да наладят две новых офшорных зоне - на Востоке и на Западе ;)) И будет все как надо - Руссал перегистрируют на острове Русский и освободят от т вывозных пошлин, например. Роттенберги зарегится на Западе ;))
Самый прикол -вилла в Черногории ничуть не хуже виллы в Италии;))

ostapbey 10 апреля 2018 | 11:18

grossalexis_032018: а сколько ты себе купишь у Русала тазиков люминиевывовых??
Раньше хоть вьетнамцы с корейцами скупали тазы, миски и вилки..
А теперь тебе одному придется поддерживать РусАл!!!
Же даже)))

grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 11:37

ostapbey: Я сам торговал тазиками ;)) Точнее Я махнул некоторое количество тазиков на комп для кафедры. Реально комп Я забирал из общежития АН на Ленинском у вьетнамцев.
Один Я не потяну, но вместе с Димоном легко - надо только своих обзвонить и стрелку забить.

mamiluk 10 апреля 2018 | 10:49

"По его словам, спешки в принятии решений о мерах поддержки быть не должно..."
__________________-
правильно говорит чиновник-"спешить не надо..."обирать население нужно не спеша: аккуратно считая каждую копейку....главное не пропустить ни одного холопа.

andy66 10 апреля 2018 | 10:50

"Все что вы заберете у нас - мы тут же заберем у населения РФ" (С)

это и называется - взять в заложники население своей страны

vlasti_kranty 10 апреля 2018 | 10:54

кажись галера тонуть начала... и что-то раб молчит.....

platonnekafrin 10 апреля 2018 | 11:03

vlasti_kranty: Простата и прострация...

platonnekafrin 10 апреля 2018 | 10:55

Команда водолазов без спешки, размеренно, с достоинством и пивом, а главное, без одевания гидрокостюмов, дождалась пока тонувшие потонут, а утонувшие всплывут. И баграми их! Баграми! К берегу! К берегу! Спасли.

oppicruss 10 апреля 2018 | 10:57

западные гниды из кожи вон лезут, чтобы нагадить россиянам и уничтожить Россию. Но они забывают, что Россия и не такое переживала и побеждала. Поэтому, пусть хоть обсе*уться от злости, но мы переживем и этот кризис, а на них как плевал народ России, так и дальше это будет делать!

ostapbey 10 апреля 2018 | 11:08

oppicruss: а что не такое россия создавала, чтоб потом преодолевала??
Неужто ты опять будешь русским коммунизмом ООН пугать??
И китайским ботинком по трибуне стучать??
Главное ты тихо разваливайся. самопроизвольно, не как в прошлом веке трижды. А как мпоследний раз ты свой СССР мочил в сортире))
Под танец маленьких лебедей..
Даже..

snamor 10 апреля 2018 | 11:26

ostapbey: Коммунизм вообще-то немецкий. Маркс, Энгельс, нет не слышал? Да и немцев мочили в сортире не меньше. Ничего выжили и даже рукопожатные. Так и с Россией.

ostapbey 10 апреля 2018 | 11:41

snamor: немцы теперь в ВАТТЕРКЛОЗЕТТЕ..
А рукопожаатная Россия строит коммунизм в деревянном домике с перегородкой. С каждой стороны по десять посадочных мест с дыркой. А женщины в России по коммунистически
не общие, поэтому женщины за перегородкой.
В репетузах рязанской верёвочно-канатной фабрики с матрасной ватой в кармане.

(комментарий скрыт)

tridrikh 10 апреля 2018 | 10:57

не дешевле ли выплачивать пособия оставшимся без работы!!? зачем государству содержать ЧАСТНЫЕ активы дерипаски - здания, оборудование и проч. это его проблемы, а не наши. пусть продает за бесценок. это не дело государства - платить вляпавшемуся олигарху бюджетные деньги.

hiryrg 10 апреля 2018 | 10:58

Дворкович - спаси Россию!

gennomov 10 апреля 2018 | 10:58

Что бы помогать надо зарабатывать, а не по карманам шарить у народонаселения, вам убогим самим помогают благотворительные фонды.

kail34 10 апреля 2018 | 11:02

Ну объясните же,почему частные компании,частный бизнес будут спасать за счет народонаселения страны,тех 86 процентов ,которые с утра до вечера орут крымнаш? Или они хотят,что бы начали орать другие лозунги? Или ждут очередного мужика с кепкой на броневике?

snamor 10 апреля 2018 | 11:12

kail34: Потому что применены нерыночные методы к российской компании, нарушая все принципы ВТО и глобального рынка о которых 30 лет вещает запад. Если не защищать, то потери для экономики России будут на много больше. Понятно?

svetoch 10 апреля 2018 | 11:29

snamor: Защищать можно, но выдвигая УСЛОВИЯ защиты, а не предоставляя карт-бланш. РусАл следует сделать государственной корпорацией - как Газпром, Роснефть или РосАтом.

snamor 10 апреля 2018 | 11:37

svetoch: Может быть это хорошее предложение, может нет. Это повод для публичной дискуссии для профи.

snamor 10 апреля 2018 | 11:41

snamor: Я считаю, что необходим механизм реализации защиты такого рода своих интересов. Должен быть принят закон, в котором четко прописывается, что является нерыночными потерями и в котором будут прописаны механизмы компенсации собственникам. А также предъявленны требования к виновным странам по компенсации. И соответственно при не выполнении этих требований вводятся контрсанкции пакетом. При компенсации потерь санкции снимаются.

grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 11:40

svetoch: ВЫ хоть бы в терминологии не путались - все вышеперечисленный компании - компании с государственным участием ;))

grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 11:13

kail34: Еще раз для тупых рашкован !!! Запомнии расскажи детишкам !!! Напрягись - это сложная логическая цепочка.
Путин это Россия. Россия это Путин !!! Следовательно друзья и соратники Путина - это друзья России !!!
А друзьям и соратникам нужно помогать !!! Для друзей ни чего не жалко !!!
PS Мужик уже был - на бронике, перед Белым Домом 4)) И два года в России была суверенная демократия, до сентября 1993 года

ed10075 10 апреля 2018 | 11:11

Лишь бы это "стабилизирование" со стороны правительства небуло за счет налогоплательщика.
Хотя о чем это я...

sprav77 10 апреля 2018 | 11:21

Умные в России политики?

sprav77 10 апреля 2018 | 11:36

ВСех членов различных ОПГ к ответу

amebix 10 апреля 2018 | 11:39

Трамп уже ЧМО или как?

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