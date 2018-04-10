Дворкович: Правительство России будет способствовать сохранению стабильной работы компаний, попавших под санкции США
Правительство России будет способствовать сохранению стабильной работы компаний, попавших под американские санкции, — заявил вице-премьер Дворкович. По его словам, спешки в принятии решений о мерах поддержки быть не должно. Тем временем, на валютной бирже рубль возобновил падение. Евро стоит более 76 рублей, а доллар более 61 рубля — впервые с января прошлого года.
Комментарии59
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evgolius7 10 апреля 2018 | 10:36
Забыли патриоты, как сткеры на машины клеили " ТРАМП НАШ ! ".
На орались? Отпразновали?
Многоховики млин....
Обама был таким пушистым, а вы его обделывали...
А Трамп вас кинул...и не только кинул , но плянул в вашу патриотическую рожу.
А что вам остаётся?
Только утереться...Искандеры уже не катят.
cap_ 10 апреля 2018 | 10:42
Ваши военные в Крыму- А ты докажи! Это самооборона
Ваши войска на Донбассе - А ты докажи, это шахтеры
Вы сбили боинг - А ты докажи! Это хохлы!
Вы вмешивались в выборы - А докажи! Это не мы
Вы отравили Британцев - А ты докажи! Это вы сами
Вы убили людей в Сирии- А докажи, это ЦРУ...
neburzhui2 10 апреля 2018 | 10:45
Национализировать компании и всю шоблу воровскую разогнать. :-))
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 10:54
neburzhui2: А ку-ку -Дерибаска всего лишь временный рулевой, зиц-председатель. И потом любая приватизация или национализация при нынешней системе всегда проходит в пользу узкого круга. Так же было и при Совке ;))
georg100 10 апреля 2018 | 10:57
Кредиты компаний Дерипаски в госбанках спишут, а расходы банков возместят клиенты, то есть мы. Через процентные ставки например или через повышение налогов с 13% до 15%
snamor 10 апреля 2018 | 11:02
georg100: Да нет. Просто спишут 25% будущих налогов с Русала и всё.
evgolius7 10 апреля 2018 | 10:45
cap_:
А ведь действительно.
Вот это их коронное "а вы докажите" уже не работает.
Никто им ничего не собирается доказывать.
Ни по одному вопросу.
Кажется, гопники это осознали и растерялись.
Мальгин.
snamor 10 апреля 2018 | 10:49
evgolius7: Если не собираешься доказывать - то автоматически становишься гопником. Как-то так.
evgolius7 10 апреля 2018 | 10:52
snamor:
Если послушать "патриотов", у России осталось лишь 2 проблемы: кот Скрипаля и виза племянницы Скрипаля.
Низких пенсий, десятков миллионов нищих, зажравшегося чиновничества, гниющих больниц, разбитых дорог, стагнирующей экономики, массовой утечки мозгов просто не существует.
(с)
snamor 10 апреля 2018 | 10:59
evgolius7: Я вот патриот России и знаю что у России куча проблем. Вы зачем "специальных патриотов" слушаете? Как буд-то радуетесь что есть с кем матом друг друга обложить. Это не совсем нормально.
sergo13 10 апреля 2018 | 11:40
cap_: А вы видели, что бы хоть в одном суде в мире доказвали вину - преступнику? Зачем?
Вину доказывают судьям!
А это уже дело преступника - признавать или нет, и его признание никому не нужно и от этого никому ни холодно ни жарко!
snamor 10 апреля 2018 | 10:44
evgolius7: Вам плюнули в лицо! Что вам остаётся?! Только утереться... Ха-ха-ха...
Евгений, вам не кажется, что вы перекидываетесь какашками с лицами с нестабильной психикой?! У вас же были и объективные комменты или мне показалось?
dorin1987 10 апреля 2018 | 10:46
evgolius7: /На орались? Отпразновали? / - А что, искандеры больше не смеются? Никто больше не радуется санкциям? Никто больше не просит и его в список добавить?
snamor 10 апреля 2018 | 10:52
dorin1987: Смеются сейчас над английским цирком. А Запад наращивает конфронтацию. Это раскалывает сам Запад. США вс Европа, Западные страны ЕС вс Восточные, Север ЕС вс Юг ЕС и т.п.
dorin1987 10 апреля 2018 | 10:57
____: /Смеются сейчас над английским цирком/ - Т.е. искандеры отсмеялись? Не на долго х хватило....
/над английским цирком/ - Цирк режима царька РФ уже подзатерли?
/А Запад наращивает конфронтацию/ - Точно! Это "Запад" няшмяш аннексировал. Это "Запад" лугандон создал. "Запад" посылает "ихтамнетов" куда попало. "Запад" воняет "новичками" вокруг.
snamor 10 апреля 2018 | 11:05
dorin1987: Над одним и тем же смеются только идиоты.
В России тоже есть над чем смеяться.
На Украине смеяться можно почти надо всем. Цирк шапито.
Запад придумывает фейковые новости и под них наращивает конфронтацию с Россией.
dorin1987 10 апреля 2018 | 11:10
___: / Над одним и тем же смеются только идиоты. / - Т.е. Вы только что оскорбили всех ваших коллег, которые тут целыми днями натужно шутят по одним и тем же поводам.
/В России тоже есть над чем смеяться. / - Вот и работайте над своей страной, не суйте сопливый нос в чужие.
/На Украине смеяться можно почти надо всем. Цирк шапито. / - Награда.
/Запад придумывает фейковые новости/ - А Вы сейчас готовы доказать их фейковость? Или единственное, что Вы доказываете - правдивость поговорки "не мешки ворочать"?
snamor 10 апреля 2018 | 11:22
dorin1987: на 1 и 3) Вы меня с кем-то спутали.
на 2) Это просто ваше хамство. Отвечать хаму, не уважать себя (первый и последний раз). Спишу на невнимательность.
4) Вы утверждаете, что запад не поддерживал ни одной фейковой новости против России?! :)
dorin1987 10 апреля 2018 | 11:38
snamor: /на 1 и 3) Вы меня с кем-то спутали. / - Нет, адресно Вам. Если у Вас смелости не хватает - это не моя проблема.
/на 2) Это просто ваше хамство. / - Нет, это Ваше нежелание делать что-то для своей страны, и неуемное желание самореализоваться за счет т.н. юмора относительно чужих стран. Просто же.
/ Вы утверждаете,/ - Это Вы утверждаете. Вы не внимательно читаете (либо долбитесь в глазки). Я утверждаю, что Вам нечем доказать т.н. "фейковость", и Вы просто пустозвоните тут.
ostapbey 10 апреля 2018 | 11:04
snamor: Ты чего это над русским миром ухмыляешься?? Вон Лугандония уже рыдает и обливается!!
От твоего русского миру.
Даже..
snamor 10 апреля 2018 | 11:08
ostapbey: Вот над Лугандонией смеяться, это также примерно как с Искандерами. Вы одного поля ягодки.
rampa 10 апреля 2018 | 11:17
snamor: "Смеются сейчас над английским цирком." - может и смеются, но почему-то поддерживают. Наверное, смеяться все же приятнее, чем бояться
snamor 10 апреля 2018 | 11:30
rampa: Может бояться амеров, вот и поддерживают. Но радует, что уже не все одним фронтом. Дальше будет нарастать раскол. А почему, потому что нельзя собственные принципы спускать в унитаз.
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 10:57
dorin1987: Остался только один -самый стойко-иопанутый - Косачев кажется ;)) Хотя по большому счету в его жизни мало что поменялось.
rottor 10 апреля 2018 | 11:10
evgolius7: "Искандеры уже не катят."
Катят, и ещё как!
А если Искандер не докатит - то помогут ЯРСы и Воеводы.
Полоумные ублюдки-политики ради денег и власти готовы превратить планету в Марс.
svirepyi_gary 10 апреля 2018 | 10:38
Отец Нектарий
Санкции направлены не против нас, не против России, а исключительно против Путина, его друзей и его окружения. Но по какой то дикой, необъяснимой и нелепой случайности именно им принадлежат все активы России.
Если уж господь-вседержитель наслал на нас Путина, то надо ещё лет 6 потерпеть.
Христос терпел и нам то грешным велел.
Потерпим до 2024 году, в войну и не такое терпели.
Господь не допустит никакой смены режима в России, господь хранит Россию.
mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 10:38
Стабильность жуликов, воров и бандитов - главная забота правительства, - добавил Дворняжкин.
lager23 10 апреля 2018 | 10:39
Да, да, дварковский прав в реанимации спешки быть не должно!
piter_ug 10 апреля 2018 | 10:40
//будет способствовать//
Значит и на пособников будут наложены санкции.
Вот только как же будет жить уточкин-тосканский без виноградников и «хатынки» в Италии???
condor00 10 апреля 2018 | 10:45
Для тех, кто ещё не понял... Дворкович дал практически развёрнутое разъяснение статьи Суркова.
peresvet73 10 апреля 2018 | 10:46
Дворкович, Медведев... - призраки путинского режима.
ulagai 10 апреля 2018 | 10:46
Дуркович-пацан ты небедный,достань свои бабки и помоги паске с друганами.
stas_russkiy 10 апреля 2018 | 10:46
А этот "успокоитель" спросил у озёрных богатеньких холуёв, желают-ли они сменить цивилизованную западную жизнь для себя, своих подстилок и выродков на "российские офшоры"?
Им впадлу жить в хлеву, рядом со скотом, который они доят. Им придётся в город выезжать со взводом автоматчиков, как подстилка плешивого, а, иначе порвут на ссанные тряпки...
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 11:05
stas_russkiy: Да ни кто не порвет - всем пох и нах;)) Да наладят две новых офшорных зоне - на Востоке и на Западе ;)) И будет все как надо - Руссал перегистрируют на острове Русский и освободят от т вывозных пошлин, например. Роттенберги зарегится на Западе ;))
Самый прикол -вилла в Черногории ничуть не хуже виллы в Италии;))
ostapbey 10 апреля 2018 | 11:18
grossalexis_032018: а сколько ты себе купишь у Русала тазиков люминиевывовых??
Раньше хоть вьетнамцы с корейцами скупали тазы, миски и вилки..
А теперь тебе одному придется поддерживать РусАл!!!
Же даже)))
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 11:37
ostapbey: Я сам торговал тазиками ;)) Точнее Я махнул некоторое количество тазиков на комп для кафедры. Реально комп Я забирал из общежития АН на Ленинском у вьетнамцев.
Один Я не потяну, но вместе с Димоном легко - надо только своих обзвонить и стрелку забить.
mamiluk 10 апреля 2018 | 10:49
"По его словам, спешки в принятии решений о мерах поддержки быть не должно..."
__________________-
правильно говорит чиновник-"спешить не надо..."обирать население нужно не спеша: аккуратно считая каждую копейку....главное не пропустить ни одного холопа.
andy66 10 апреля 2018 | 10:50
"Все что вы заберете у нас - мы тут же заберем у населения РФ" (С)
это и называется - взять в заложники население своей страны
vlasti_kranty 10 апреля 2018 | 10:54
кажись галера тонуть начала... и что-то раб молчит.....
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 11:03
vlasti_kranty: Простата и прострация...
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 10:55
Команда водолазов без спешки, размеренно, с достоинством и пивом, а главное, без одевания гидрокостюмов, дождалась пока тонувшие потонут, а утонувшие всплывут. И баграми их! Баграми! К берегу! К берегу! Спасли.
oppicruss 10 апреля 2018 | 10:57
западные гниды из кожи вон лезут, чтобы нагадить россиянам и уничтожить Россию. Но они забывают, что Россия и не такое переживала и побеждала. Поэтому, пусть хоть обсе*уться от злости, но мы переживем и этот кризис, а на них как плевал народ России, так и дальше это будет делать!
ostapbey 10 апреля 2018 | 11:08
oppicruss: а что не такое россия создавала, чтоб потом преодолевала??
Неужто ты опять будешь русским коммунизмом ООН пугать??
И китайским ботинком по трибуне стучать??
Главное ты тихо разваливайся. самопроизвольно, не как в прошлом веке трижды. А как мпоследний раз ты свой СССР мочил в сортире))
Под танец маленьких лебедей..
Даже..
snamor 10 апреля 2018 | 11:26
ostapbey: Коммунизм вообще-то немецкий. Маркс, Энгельс, нет не слышал? Да и немцев мочили в сортире не меньше. Ничего выжили и даже рукопожатные. Так и с Россией.
ostapbey 10 апреля 2018 | 11:41
snamor: немцы теперь в ВАТТЕРКЛОЗЕТТЕ..
А рукопожаатная Россия строит коммунизм в деревянном домике с перегородкой. С каждой стороны по десять посадочных мест с дыркой. А женщины в России по коммунистически
не общие, поэтому женщины за перегородкой.
В репетузах рязанской верёвочно-канатной фабрики с матрасной ватой в кармане.
tridrikh 10 апреля 2018 | 10:57
не дешевле ли выплачивать пособия оставшимся без работы!!? зачем государству содержать ЧАСТНЫЕ активы дерипаски - здания, оборудование и проч. это его проблемы, а не наши. пусть продает за бесценок. это не дело государства - платить вляпавшемуся олигарху бюджетные деньги.
hiryrg 10 апреля 2018 | 10:58
Дворкович - спаси Россию!
gennomov 10 апреля 2018 | 10:58
Что бы помогать надо зарабатывать, а не по карманам шарить у народонаселения, вам убогим самим помогают благотворительные фонды.
kail34 10 апреля 2018 | 11:02
Ну объясните же,почему частные компании,частный бизнес будут спасать за счет народонаселения страны,тех 86 процентов ,которые с утра до вечера орут крымнаш? Или они хотят,что бы начали орать другие лозунги? Или ждут очередного мужика с кепкой на броневике?
snamor 10 апреля 2018 | 11:12
kail34: Потому что применены нерыночные методы к российской компании, нарушая все принципы ВТО и глобального рынка о которых 30 лет вещает запад. Если не защищать, то потери для экономики России будут на много больше. Понятно?
svetoch 10 апреля 2018 | 11:29
snamor: Защищать можно, но выдвигая УСЛОВИЯ защиты, а не предоставляя карт-бланш. РусАл следует сделать государственной корпорацией - как Газпром, Роснефть или РосАтом.
snamor 10 апреля 2018 | 11:37
svetoch: Может быть это хорошее предложение, может нет. Это повод для публичной дискуссии для профи.
snamor 10 апреля 2018 | 11:41
snamor: Я считаю, что необходим механизм реализации защиты такого рода своих интересов. Должен быть принят закон, в котором четко прописывается, что является нерыночными потерями и в котором будут прописаны механизмы компенсации собственникам. А также предъявленны требования к виновным странам по компенсации. И соответственно при не выполнении этих требований вводятся контрсанкции пакетом. При компенсации потерь санкции снимаются.
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 11:40
svetoch: ВЫ хоть бы в терминологии не путались - все вышеперечисленный компании - компании с государственным участием ;))
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 11:13
kail34: Еще раз для тупых рашкован !!! Запомнии расскажи детишкам !!! Напрягись - это сложная логическая цепочка.
Путин это Россия. Россия это Путин !!! Следовательно друзья и соратники Путина - это друзья России !!!
А друзьям и соратникам нужно помогать !!! Для друзей ни чего не жалко !!!
PS Мужик уже был - на бронике, перед Белым Домом 4)) И два года в России была суверенная демократия, до сентября 1993 года
ed10075 10 апреля 2018 | 11:11
Лишь бы это "стабилизирование" со стороны правительства небуло за счет налогоплательщика.
Хотя о чем это я...
sprav77 10 апреля 2018 | 11:21
Умные в России политики?
sprav77 10 апреля 2018 | 11:36
ВСех членов различных ОПГ к ответу
amebix 10 апреля 2018 | 11:39
Трамп уже ЧМО или как?