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10:30, 10 апреля 2018

Юлия Скрипаль выписана из больницы вечером в понедельник

Она находится в безопасном месте, — сообщает ВВС. Как ожидается, сегодня днем врачи выступят с заявлением.
4-го марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Британская сторона считает, что за отравлением стоит Россия. В Москве это отрицают.

Комментарии

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glotov 10 апреля 2018 | 10:37

В "безопасном" - это означает в таком месте , где англичане смогут ей безнаказанно манипулировать как угодно.

danko_swinja 10 апреля 2018 | 10:51

glotov: верно.

duch_nic 10 апреля 2018 | 11:01

//Она находится в безопасном месте…//
Арестована.

antimalin 10 апреля 2018 | 11:09

4-го марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.
/////////

Нет подтверждения от ОЗХО ООН, что это было нервно-паралитическое вещество.
Мелкобриты прячут и уничтожают улики.
Боятся, что их вранье станет достоянием мирового сообщества и общественности.

duch_nic 10 апреля 2018 | 11:16

antimalin: //Мелкобриты прячут и уничтожают улики. //
Это да.
Могут и Юлю убить "в её интересах". С них станется.

remote456 10 апреля 2018 | 11:35

duch_nic: Повешена и закопана.

cap_ 10 апреля 2018 | 10:37

Полный и окончательный Оруэлл.

Знаете, как называется русское военное командование в Сирии?

"Центр по примирению враждующих сторон"!

xoxlbizombi 10 апреля 2018 | 10:38

/Юлия Скрипаль выписана из больницы вечером в понедельник/
Нужно бооольше гречки.

remote456 10 апреля 2018 | 11:38

xoxlbizombi: "Возмутительно, - сказал Лавров, - что англичане препятствуют Юлии Скрипаль питаться родными продуктами, содержащими так много полезных элементов".

andy116k 10 апреля 2018 | 10:40

cap_: Вообще-то, операцией в Сирии командует генштаб. А та структура, что Вы назвали, эвакуирует боевиков с членами их семей на комфортабельных автобусах, разрешая им взять с собой стрелковое оружие.

udalennyi2 10 апреля 2018 | 10:43

Фсбешники ни на что не способны, ни человека отравить, ни наладить трафик кокса в Кремль, ни поссать в пробирки не обоссав все вокруг.

olegleon 10 апреля 2018 | 10:38

отравленная смертельным химоружием, если верить британским властям, выписана из больницы. за Юлю можно порадоваться. а вот Тереза и Борис что-то окончательно притихли, как только вынуждены были допустить экспертов ОЗХО к расследованию. даже "хайли лайкли" уже не говорят

lion64___3 10 апреля 2018 | 10:46

olegleon: борька с терезкой после возлияния и употребления наркоты сожрали кота скрипалей вместо кролика.

sg80g 10 апреля 2018 | 10:44

Нет такого места, куда бы не дотянулась кровавая рука чекистов )))
Вон береза сидел под охраной израильского спецназовца в закрытой ванной и там дотянулся ученик майора Пронина..
А сейчас кто то возможно уже набирает текст зловещего смс "Юлия изменившимся лицом бежит скамейке. Грузите гречку бочками"
Во что выродились английские спецслужбы?? Жалкая неправдоподобная топорно выполненная провокация.. Кто теперь определит а был ли Новичок? Уничтожено все, где его можно было бы идентифицировать. Осталиь только они сами и то уезжают неведомо куда. Остались легенды про ШИханы и смс-ка - ВСЕ! И эта страна усиленно выдает себя за правовое государство. Сдыдобище..
Нет, эта цивилизация обречена.

marek 10 апреля 2018 | 10:49

А вот теперь появляется вопрос.
Литвиненко умер. В прессе появилась его фотография. Случай широко освещался в СМИ.
Но здесь нет ничего. Ни фото, ни каких-либо публичных заявлений потерпевших (кроме письменного). Никаких видео-свидетельств - только толкования в прессе, какие-то слова неназванных источников информации. Мне кажется это странным.

opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 11:02

marek: Вот поэтому ничего и нет..Не хотят чтобы Юлию или её отца постигла участь Литвиненко..

protiv777 10 апреля 2018 | 11:13

marek: glotov: Я думаю это безопасное место крематорий. И что то подсказывает, что их там спрятали намного раньше кота.

vargor 10 апреля 2018 | 10:49

А почему британские власти не разрешают провести с дочкой Скрипаля прессконференцию? Есть что скрывать? Конечно, есть. Пока не заставят Юлию выучить тексты, что нужно отвечать журналистам, общение с ними не позволят.

vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 10:51

Вот и Юлия Скрипаль вслед за Волоколамском и Кемерово подвела Владимира Владимировича...
Это заговор НАТО и Меркель, не иначе!

silver1972 10 апреля 2018 | 10:54

Уже выписали?! Я помню грибницей траванулся, и то дольше в больнице провалялся. Может это гамбургер был просроченный , а не ужасный Новитчьйёк!

opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 11:05

silver1972: Из какой палаты стучите?

physik 10 апреля 2018 | 11:07

silver1972: Ты ври, да не завирайся.
Считать-то умеешь? Сомневаюсь.
Отравление произошло 4 марта, а сегодня 10 апреля Это что же, ты с отравлением грибницей лежал в больнице (под капельницей) 5 недель?
Организм явно подорван лежанием на диване.

mamiluk 10 апреля 2018 | 10:56

Российские спецслужбы никак не угомонятся...уж очень хочется им взять "интервью" у "недобитых шпионов"...сплошь гебешные сми-просто жаждут их узреть...да кишка тонка...не видать им Скрипалей как Шарапова-дырку от бублика они получат...Скрипали давно тю-тю!

vlabumur 10 апреля 2018 | 10:57

Дай Бог ей здоровья!

neon999 10 апреля 2018 | 10:59

Распиаренную тетю подослать не удалось ?
Рыцари плаща и кинжала зря старались, обрабатывая ее.

severnaya_storona 10 апреля 2018 | 11:00

Скрипали: Мы еще поскрипим!

(комментарий скрыт)

vlabumur 10 апреля 2018 | 11:04

Вы будете смеяться, но:

: Курс доллара превысил 63 руб
А курс евро превысил 77 рублей

mikr 10 апреля 2018 | 11:06

От этих англичан можно ожидать всего чего угодно. У если они несчастного котика усыпили "чтобы не мучился", то еще пару человек кремировать - вообще не проблема. Тем более, что уже объявлено, что Скрипалям якобы поменяют внешность и документы. На языке пиндосов это означает утилизацию без оставления следов, поскольку живые Скрипали могут неожиданно всплыть и дать нежелательные показания.

protiv777 10 апреля 2018 | 11:07

Юлю выписали вчера
Нет , Юлю выписали сегодня
Нет, снова вчера
Вы господа, аккуратней с рассылкой методичек. Местные белоленточные прокладки не успевают ориентироваться.

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