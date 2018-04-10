/Юлия Скрипаль выписана из больницы вечером в понедельник/

Она находится в безопасном месте, — сообщает ВВС. Как ожидается, сегодня днем врачи выступят с заявлением.

4-го марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Британская сторона считает, что за отравлением стоит Россия. В Москве это отрицают.