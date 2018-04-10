Юлия Скрипаль выписана из больницы вечером в понедельник
Она находится в безопасном месте, — сообщает ВВС. Как ожидается, сегодня днем врачи выступят с заявлением.
4-го марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Британская сторона считает, что за отравлением стоит Россия. В Москве это отрицают.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
glotov 10 апреля 2018 | 10:37
В "безопасном" - это означает в таком месте , где англичане смогут ей безнаказанно манипулировать как угодно.
danko_swinja 10 апреля 2018 | 10:51
glotov: верно.
duch_nic 10 апреля 2018 | 11:01
//Она находится в безопасном месте…//
Арестована.
antimalin 10 апреля 2018 | 11:09
4-го марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.
/////////
Нет подтверждения от ОЗХО ООН, что это было нервно-паралитическое вещество.
Мелкобриты прячут и уничтожают улики.
Боятся, что их вранье станет достоянием мирового сообщества и общественности.
duch_nic 10 апреля 2018 | 11:16
antimalin: //Мелкобриты прячут и уничтожают улики. //
Это да.
Могут и Юлю убить "в её интересах". С них станется.
remote456 10 апреля 2018 | 11:35
duch_nic: Повешена и закопана.
cap_ 10 апреля 2018 | 10:37
Полный и окончательный Оруэлл.
Знаете, как называется русское военное командование в Сирии?
"Центр по примирению враждующих сторон"!
xoxlbizombi 10 апреля 2018 | 10:38
/Юлия Скрипаль выписана из больницы вечером в понедельник/
Нужно бооольше гречки.
remote456 10 апреля 2018 | 11:38
xoxlbizombi: "Возмутительно, - сказал Лавров, - что англичане препятствуют Юлии Скрипаль питаться родными продуктами, содержащими так много полезных элементов".
andy116k 10 апреля 2018 | 10:40
cap_: Вообще-то, операцией в Сирии командует генштаб. А та структура, что Вы назвали, эвакуирует боевиков с членами их семей на комфортабельных автобусах, разрешая им взять с собой стрелковое оружие.
udalennyi2 10 апреля 2018 | 10:43
Фсбешники ни на что не способны, ни человека отравить, ни наладить трафик кокса в Кремль, ни поссать в пробирки не обоссав все вокруг.
olegleon 10 апреля 2018 | 10:38
отравленная смертельным химоружием, если верить британским властям, выписана из больницы. за Юлю можно порадоваться. а вот Тереза и Борис что-то окончательно притихли, как только вынуждены были допустить экспертов ОЗХО к расследованию. даже "хайли лайкли" уже не говорят
lion64___3 10 апреля 2018 | 10:46
olegleon: борька с терезкой после возлияния и употребления наркоты сожрали кота скрипалей вместо кролика.
sg80g 10 апреля 2018 | 10:44
Нет такого места, куда бы не дотянулась кровавая рука чекистов )))
Вон береза сидел под охраной израильского спецназовца в закрытой ванной и там дотянулся ученик майора Пронина..
А сейчас кто то возможно уже набирает текст зловещего смс "Юлия изменившимся лицом бежит скамейке. Грузите гречку бочками"
Во что выродились английские спецслужбы?? Жалкая неправдоподобная топорно выполненная провокация.. Кто теперь определит а был ли Новичок? Уничтожено все, где его можно было бы идентифицировать. Осталиь только они сами и то уезжают неведомо куда. Остались легенды про ШИханы и смс-ка - ВСЕ! И эта страна усиленно выдает себя за правовое государство. Сдыдобище..
Нет, эта цивилизация обречена.
marek 10 апреля 2018 | 10:49
А вот теперь появляется вопрос.
Литвиненко умер. В прессе появилась его фотография. Случай широко освещался в СМИ.
Но здесь нет ничего. Ни фото, ни каких-либо публичных заявлений потерпевших (кроме письменного). Никаких видео-свидетельств - только толкования в прессе, какие-то слова неназванных источников информации. Мне кажется это странным.
opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 11:02
marek: Вот поэтому ничего и нет..Не хотят чтобы Юлию или её отца постигла участь Литвиненко..
protiv777 10 апреля 2018 | 11:13
marek: glotov: Я думаю это безопасное место крематорий. И что то подсказывает, что их там спрятали намного раньше кота.
vargor 10 апреля 2018 | 10:49
А почему британские власти не разрешают провести с дочкой Скрипаля прессконференцию? Есть что скрывать? Конечно, есть. Пока не заставят Юлию выучить тексты, что нужно отвечать журналистам, общение с ними не позволят.
vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 10:51
Вот и Юлия Скрипаль вслед за Волоколамском и Кемерово подвела Владимира Владимировича...
Это заговор НАТО и Меркель, не иначе!
silver1972 10 апреля 2018 | 10:54
Уже выписали?! Я помню грибницей траванулся, и то дольше в больнице провалялся. Может это гамбургер был просроченный , а не ужасный Новитчьйёк!
opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 11:05
silver1972: Из какой палаты стучите?
physik 10 апреля 2018 | 11:07
silver1972: Ты ври, да не завирайся.
Считать-то умеешь? Сомневаюсь.
Отравление произошло 4 марта, а сегодня 10 апреля Это что же, ты с отравлением грибницей лежал в больнице (под капельницей) 5 недель?
Организм явно подорван лежанием на диване.
mamiluk 10 апреля 2018 | 10:56
Российские спецслужбы никак не угомонятся...уж очень хочется им взять "интервью" у "недобитых шпионов"...сплошь гебешные сми-просто жаждут их узреть...да кишка тонка...не видать им Скрипалей как Шарапова-дырку от бублика они получат...Скрипали давно тю-тю!
vlabumur 10 апреля 2018 | 10:57
Дай Бог ей здоровья!
neon999 10 апреля 2018 | 10:59
Распиаренную тетю подослать не удалось ?
Рыцари плаща и кинжала зря старались, обрабатывая ее.
severnaya_storona 10 апреля 2018 | 11:00
Скрипали: Мы еще поскрипим!
vlabumur 10 апреля 2018 | 11:04
Вы будете смеяться, но:
: Курс доллара превысил 63 руб
А курс евро превысил 77 рублей
mikr 10 апреля 2018 | 11:06
От этих англичан можно ожидать всего чего угодно. У если они несчастного котика усыпили "чтобы не мучился", то еще пару человек кремировать - вообще не проблема. Тем более, что уже объявлено, что Скрипалям якобы поменяют внешность и документы. На языке пиндосов это означает утилизацию без оставления следов, поскольку живые Скрипали могут неожиданно всплыть и дать нежелательные показания.
protiv777 10 апреля 2018 | 11:07
Юлю выписали вчера
Нет , Юлю выписали сегодня
Нет, снова вчера
Вы господа, аккуратней с рассылкой методичек. Местные белоленточные прокладки не успевают ориентироваться.