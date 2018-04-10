Сотрудники ФБР в ходе обыска изъяли документы у юриста Дональда Трампа Майкла Коэна

Эти меры были предприняты в рамках расследования о вмешательстве Кремля в президентские выборы.

Агенты ФБР нагрянули с обыском в нью-йоркский офис Майкла Коэна – об этом написала газета The New York Times. По словам его представителя, сотрудников бюро интересовали документы «защищенные адвокатской тайной» — в частности переписка с Дональдом Трампом и бумаги, связанные с выплатой 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс, которая получила деньги за обещание молчать о своей связи с Трампом десятилетней давности.

Обыск у юриста частично был связан с расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве Кремля в президентские выборы. В прошлом году Коэну пришлось отчитывался перед Конгрессом по вопросу о контактах с российскими властями. В частности с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым он обсуждал возможность строительства небоскреба в Москве.

Коэна называют одним из самых близких советников Дональда Трампа с 2007 года.