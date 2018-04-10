Сотрудники ФБР в ходе обыска изъяли документы у юриста Дональда Трампа Майкла Коэна
Эти меры были предприняты в рамках расследования о вмешательстве Кремля в президентские выборы.
Агенты ФБР нагрянули с обыском в нью-йоркский офис Майкла Коэна – об этом написала газета The New York Times. По словам его представителя, сотрудников бюро интересовали документы «защищенные адвокатской тайной» — в частности переписка с Дональдом Трампом и бумаги, связанные с выплатой 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс, которая получила деньги за обещание молчать о своей связи с Трампом десятилетней давности.
Обыск у юриста частично был связан с расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве Кремля в президентские выборы. В прошлом году Коэну пришлось отчитывался перед Конгрессом по вопросу о контактах с российскими властями. В частности с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым он обсуждал возможность строительства небоскреба в Москве.
Коэна называют одним из самых близких советников Дональда Трампа с 2007 года.
Комментарии2
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olegleon 10 апреля 2018 | 10:14
"– Папочка, у Топтунова дачу отбирают.
– И правильно отбирают. Давно пора! С жульем, допустим, надо бороться!
– Ну почему он жулик? Человек умеет жить.
– Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк!
– Семен Васильич, это его дело.
– Нет, наше! Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы. "
вот и в США с преступниками борьба идёт. начинают с обыска
buzukin939 10 апреля 2018 | 10:19
Да это просто антисемитизЬм какой-то - обыск у Коэна, мля! Никудышного президента выбрали - своего адвоката сдал :) Ну ужо зять ему клизму поставит...