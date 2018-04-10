Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Юлию Скрипаль выписывают из больницы, — сообщает телеканал Скай-Ньюз со ссылкой на собственный источник. Телеканал отмечает, что первоначально Скрипаль должна была покинуть больницу еще вчера, однако источник пока не смог подтвердить, что это произошло.
В марте бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы после отравления нервно-паралитическим веществом. По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. В Москве это отрицают.
Комментарии26
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traviliberalovgazamiudushlivami 10 апреля 2018 | 10:13
Ух ты еще одно доказательства постановочного спектакля, вот так вот после бова и комы сразу выписывают.
temruc 10 апреля 2018 | 10:17
traviliberalovgazamiudushlivami: Тебя бы попробовать "инсценировать" долбоеба!
ivfn 10 апреля 2018 | 10:22
temruc:
Ты придурок не хами с утречка то. Ты опровергни ,не долбоеб.
evgolius7 10 апреля 2018 | 10:23
«Британские спецслужбы, заметая следы, сожгли нашего кота огнеметом, а морских свинок зарядили в установку "Тюльпан" и выстрелили в сторону химполигона Шиханы»,- заявила пресс-секретарша МИДа РФ.
(с)
xoxlbizombi 10 апреля 2018 | 10:30
/Юлию Скрипаль выписывают из больницы/
Нужно боооольше гречки.
andy116k 10 апреля 2018 | 10:37
evgolius7: А Вы оказывается совсем глупый человек.
vlabumur 10 апреля 2018 | 10:54
traviliberalovgazamiudushlivami:
еще одно доказательства
+++++++++++++++++++++++++++++++
Это не ваше плохое знание медицины.
glotov 10 апреля 2018 | 10:13
Англичане ни за что ни про что траванули девушку в рамках операции "инсценировка". Тут же Запад провернул инсценировку химатаки в Сирии. Как таких Земля носит?
fantom10 10 апреля 2018 | 10:17
Юлия, выздоравливай! Путин до тебя более не дотянется.
protiv777 10 апреля 2018 | 10:26
fantom10: О себе подумай. До тебя дотянется.
vladimir1_57 10 апреля 2018 | 10:27
fantom10: Путин до тебя более не дотянется
\\
- кто это?
- это неуловимые Скрипали
- почему неуловимые?
- потому, что ... никому не нужны
post_v 10 апреля 2018 | 10:19
в "безопасное от российских дипломатов" место ?
mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 10:20
А племянница с лубянки так и не смогла к ней попасть?
protiv777 10 апреля 2018 | 10:23
Скрипали в коме
Юленька очнулась, папа в коме
Юленька говорит, папа отдыхает.
Юленька выписывается вчера..... нет сегодня.
ТОЛЬКО МЫ ВАМ ИХ НЕ ПОКАЖЕМ.
А если еще эти Скрипали? Не кремированы ли они еще раньше котика?
andre_klimov 10 апреля 2018 | 10:26
protiv777:
Ловля "на живца", скорее всего. Пока досужая публика матерится - будет проведена очередная дератизация.
scullll 10 апреля 2018 | 10:23
Прав Небензя, охарактеризовавший вчера на Совбезе мелкобританскую провокацию:" Убожество"...
ostapbey 10 апреля 2018 | 10:45
scullll: "..какая цель, такая й пуль.." (с)..
Поэтому пули на Россию льют из правильного материалу..
Даже..
sg80g 10 апреля 2018 | 10:23
И куда им теперь? Ни дома, ни скамейки, ни даже кота..
И каково теперь будет жить с осознанием что их "отравление" использовалось как информационное прикрытие настоящего преступления в Сирии, возможно даже мироовй войне... Но иуда должен был сознавать, что подписывая договор с дьволом он продал душу и жизнь его теперь не стоит ни копейки..
xoxlbizombi 10 апреля 2018 | 10:32
sg80g: /Ни дома, ни скамейки/
Ни ручки двери, обмазанной гречкой.
glotov 10 апреля 2018 | 10:35
sg80g: Вполне может быть, что он договор и не подписывал, либо подписал, будучи уже обработанным ядохимикатами соответствующим образом.
max3446 10 апреля 2018 | 10:28
Возможное тайное переселение Скрипалей будет расценено Россией как похищение граждан страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.
По его словам, переселение Сергея и Юлии Скрипалей будет расцениваться как грубое нарушение норм международного права.
Кроме того, дипломат отметил, что поведение британской стороны является нарушением обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции.
«В случае если тайное переселение Сергея и Юлии Скрипалей все же будет осуществлено, возможность услышать их версию событий 4 марта будет, весьма вероятно, утрачена», — заявил пресс-секретарь посольства России.
lisitsa1962 10 апреля 2018 | 10:38
max3446: "Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может там помогут."(С)
ostapbey 10 апреля 2018 | 10:41
max3446: Похищение?? Так вот оно что!!!!!
А Лавров каждый день кокс принимает в трауре по похищенным дочерям совместно с РОДНИНОЙ!
!Беги в НАРКОмат с утра, пока у них ломка не началась. И за твои теории получишь две понюшки!!!
В каждую ноздрю. Даже)))
lion64___3 10 апреля 2018 | 10:35
Либо вовсе не было никакого отравления боевым ОВ, либо хозяева просто пустили в расход протухшего шпиона с дочкой в целях экономии средств бюджета. Один кот успел сбежать, а второй, судя по всему, попал на стол в качестве жаркого к борьке с терезкой.
sergushakil 10 апреля 2018 | 10:38
Интересно, когда Скрипалям изменят внешность, они как Родченков тоже дадут интервью с новыми лицами? И скажут, что сделали это в целях безопасности.
ostapbey 10 апреля 2018 | 10:52
sergushakil: ничего интересного нет..
У России столько беглых шпионов, что лучше ничего не менять..
Вот ты думаешь что китайцы "все на одно лицо"?
А это же, точно так же,. и к русским беглым шпионам относится!!
Даже..