Z Архив новостей новости
5 26 6 2723
10:04, 10 апреля 2018

Юлию Скрипаль выписывают из больницы

Юлию Скрипаль выписывают из больницы, — сообщает телеканал Скай-Ньюз со ссылкой на собственный источник. Телеканал отмечает, что первоначально Скрипаль должна была покинуть больницу еще вчера, однако источник пока не смог подтвердить, что это произошло.

В марте бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и  его дочь Юлия были госпитализированы после отравления нервно-паралитическим веществом. По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. В Москве это отрицают.

Комментарии

26

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

traviliberalovgazamiudushlivami 10 апреля 2018 | 10:13

Ух ты еще одно доказательства постановочного спектакля, вот так вот после бова и комы сразу выписывают.

temruc 10 апреля 2018 | 10:17

traviliberalovgazamiudushlivami: Тебя бы попробовать "инсценировать" долбоеба!

ivfn 10 апреля 2018 | 10:22

temruc:
Ты придурок не хами с утречка то. Ты опровергни ,не долбоеб.

evgolius7 10 апреля 2018 | 10:23

«Британские спецслужбы, заметая следы, сожгли нашего кота огнеметом, а морских свинок зарядили в установку "Тюльпан" и выстрелили в сторону химполигона Шиханы»,- заявила пресс-секретарша МИДа РФ.
(с)

xoxlbizombi 10 апреля 2018 | 10:30

/Юлию Скрипаль выписывают из больницы/
Нужно боооольше гречки.

andy116k 10 апреля 2018 | 10:37

evgolius7: А Вы оказывается совсем глупый человек.

vlabumur 10 апреля 2018 | 10:54

traviliberalovgazamiudushlivami:
еще одно доказательства
+++++++++++++++++++++++++++++++
Это не ваше плохое знание медицины.

glotov 10 апреля 2018 | 10:13

Англичане ни за что ни про что траванули девушку в рамках операции "инсценировка". Тут же Запад провернул инсценировку химатаки в Сирии. Как таких Земля носит?

fantom10 10 апреля 2018 | 10:17

Юлия, выздоравливай! Путин до тебя более не дотянется.

protiv777 10 апреля 2018 | 10:26

fantom10: О себе подумай. До тебя дотянется.

vladimir1_57 10 апреля 2018 | 10:27

fantom10: Путин до тебя более не дотянется
\\
- кто это?
- это неуловимые Скрипали
- почему неуловимые?
- потому, что ... никому не нужны

post_v 10 апреля 2018 | 10:19

в "безопасное от российских дипломатов" место ?

mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 10:20


А племянница с лубянки так и не смогла к ней попасть?

protiv777 10 апреля 2018 | 10:23

Скрипали в коме
Юленька очнулась, папа в коме
Юленька говорит, папа отдыхает.
Юленька выписывается вчера..... нет сегодня.
ТОЛЬКО МЫ ВАМ ИХ НЕ ПОКАЖЕМ.
А если еще эти Скрипали? Не кремированы ли они еще раньше котика?

andre_klimov 10 апреля 2018 | 10:26

protiv777:
Ловля "на живца", скорее всего. Пока досужая публика матерится - будет проведена очередная дератизация.

scullll 10 апреля 2018 | 10:23

Прав Небензя, охарактеризовавший вчера на Совбезе мелкобританскую провокацию:" Убожество"...

ostapbey 10 апреля 2018 | 10:45

scullll: "..какая цель, такая й пуль.." (с)..
Поэтому пули на Россию льют из правильного материалу..
Даже..

sg80g 10 апреля 2018 | 10:23

И куда им теперь? Ни дома, ни скамейки, ни даже кота..
И каково теперь будет жить с осознанием что их "отравление" использовалось как информационное прикрытие настоящего преступления в Сирии, возможно даже мироовй войне... Но иуда должен был сознавать, что подписывая договор с дьволом он продал душу и жизнь его теперь не стоит ни копейки..

xoxlbizombi 10 апреля 2018 | 10:32

sg80g: /Ни дома, ни скамейки/
Ни ручки двери, обмазанной гречкой.

glotov 10 апреля 2018 | 10:35

sg80g: Вполне может быть, что он договор и не подписывал, либо подписал, будучи уже обработанным ядохимикатами соответствующим образом.

(комментарий скрыт)

max3446 10 апреля 2018 | 10:28

Возможное тайное переселение Скрипалей будет расценено Россией как похищение граждан страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

По его словам, переселение Сергея и Юлии Скрипалей будет расцениваться как грубое нарушение норм международного права.

Кроме того, дипломат отметил, что поведение британской стороны является нарушением обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции.

«В случае если тайное переселение Сергея и Юлии Скрипалей все же будет осуществлено, возможность услышать их версию событий 4 марта будет, весьма вероятно, утрачена», — заявил пресс-секретарь посольства России.

lisitsa1962 10 апреля 2018 | 10:38

max3446: "Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может там помогут."(С)

ostapbey 10 апреля 2018 | 10:41

max3446: Похищение?? Так вот оно что!!!!!
А Лавров каждый день кокс принимает в трауре по похищенным дочерям совместно с РОДНИНОЙ!
!Беги в НАРКОмат с утра, пока у них ломка не началась. И за твои теории получишь две понюшки!!!
В каждую ноздрю. Даже)))

lion64___3 10 апреля 2018 | 10:35

Либо вовсе не было никакого отравления боевым ОВ, либо хозяева просто пустили в расход протухшего шпиона с дочкой в целях экономии средств бюджета. Один кот успел сбежать, а второй, судя по всему, попал на стол в качестве жаркого к борьке с терезкой.

sergushakil 10 апреля 2018 | 10:38

Интересно, когда Скрипалям изменят внешность, они как Родченков тоже дадут интервью с новыми лицами? И скажут, что сделали это в целях безопасности.

ostapbey 10 апреля 2018 | 10:52

sergushakil: ничего интересного нет..
У России столько беглых шпионов, что лучше ничего не менять..
Вот ты думаешь что китайцы "все на одно лицо"?
А это же, точно так же,. и к русским беглым шпионам относится!!
Даже..

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 6218 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 437 6 7576 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 185 6 17747 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 104 6 8126 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

+ Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по угрозе международному миру и безопасности…

5 183 6 16235 07:59
8читать ;смотреть
Kсирия, рф, конфликты, оружие, политика, оон, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 112 6 10360 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 309 6 30761 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 111 6 11091 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14407 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 101 6 11033 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Кирилл Мартынов: Почему забота о человеческой жизни не приоритет для власти? Нам кажется, что мы работаем на государство и платим ему налоги, но в действительности политиэкономическая функция российских граждан сводится к потреблению товаров и услуг на внутреннем рынке…

5 95 6 10805 05.04
Kполитика, общество, безопасность, государство, экономика, мнения
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 101 6 11669 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 297 6 35894 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 219 6 27411 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 160 6 19883 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 90 6 11403 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения

Популярное за неделю

Новости

Оснащённый ракетами «Томагавк» американский эсминец приблизился к порту Тартус в Сирии Он находится примерно в 100 километрах от места, где расположена российская военно-морская база…

5 61 6 41492
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 119 6 186514 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 69 6 19782 06.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Команда 2000: что стало с людьми, которые привели Путина к власти По этой фотографии можно не только понять, кто привел Путина к первой победе 18 лет назад, но и посмотреть, с кем ему с самого начала было «комфортно работать»...

5 154 6 316057 04.04
Kпутин, власть, политика, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 165 6 175533 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6875581
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3397415

Сегодня в эфире