Юлию Скрипаль выписывают из больницы, — сообщает телеканал Скай-Ньюз со ссылкой на собственный источник. Телеканал отмечает, что первоначально Скрипаль должна была покинуть больницу еще вчера, однако источник пока не смог подтвердить, что это произошло.

В марте бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы после отравления нервно-паралитическим веществом. По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. В Москве это отрицают.