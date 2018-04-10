Российские бизнесмены потеряли 16 миллиардов долларов на фоне падения фондового рынка из-за американских санкций
Российские бизнесмены потеряли 16 миллиардов долларов на фоне падения фондового рынка из-за американских санкций, — сообщает агентство Блумберг.
Больше других пострадал основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, который не был внесен в санкционный список. Потанин потерял более двух с четвертью миллиардов долларов. Что касается Олега Дерипаски, Блумберг оценивает его убытки за вчерашний день в 905 миллионов долларов, а совокупные потери с пятницы — 2 миллиарда.
Правительство поддержит российские компании, которые попали под новые санкции США. В России, в том числе, могут создать для них офшоры.
Самые серьезные проблемы могут возникнуть у Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, поскольку у «Русала» есть кредиты в долларах. Компания получила запрет на экспорт алюминия в США и может столкнуться с ограничениями при поставках в другие страны, пишет газета «Коммерсантъ». Источники издания сообщили, что обещанная господдержка для En+ и «Русала» может включать целый ряд мер, так считают в инвестиционных компаниях. Среди них рефинансирование зарубежных долгов в российских госбанках и перевод долларовых кредитов в другие валюты. «Русалу» государство окажет помощь в случае временного снижения производства, когда компания будет перенаправлять торговые потоки не только из США и Северной Америки. Меры поддержки включают создание территорий со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский, рассказали источники газеты «Ведомости». По их данным, проект разработан в Минэкономики и сейчас его обсуждают с профильными ведомствами.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия «оставляет за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры».
Комментарии29
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olegleon 10 апреля 2018 | 10:12
"Больше других пострадал основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, который не был внесен в санкционный список."
"- — Слушай, обидно, клянусь обидно, ничего не сделал, только вошел."
deti_sgoreli_izza_karlika 10 апреля 2018 | 10:14
olegleon: Каким нужно быть многоходовочным лузером, чтобы, имея в Белом доме своего человека, получить такие "полезные санкции". И это еще не вечер...
olegleon 10 апреля 2018 | 10:17
deti_sgoreli_izza_karlika: смотря для кого полезные. для Путина они действительно полезные, т.к. олигархи и раньше не были независимые, а теперь вообще ручными станут.
а вот Потаниным и Дерипаскам теперь потуже придётся.
kottigr1 10 апреля 2018 | 10:22
olegleon: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
Судя по эффекту от первых персональных американских экономических санкций те "богатенькие" 0,5% россиян зависят от Госдепа больше чем от Путина...
neburzhui2 10 апреля 2018 | 10:24
Поиграли в капитализм в России и хватит.
Не надо с американскими каталами за один стол садиться. Они эту на-баловку создали и все карты у них краплёные. :-))
kottigr1 10 апреля 2018 | 10:27
neburzhui2: Кто же Вас в приличном доме за один стол посадит !? Играйте в путинизм на здоровье, пока не посинеете... Вон, исторически-русские регионы уже вымирают со скоростью 8% в год..
neburzhui2 10 апреля 2018 | 10:40
kottigr1:
Потому и вымирают, что в капитализме люди не нужны. Роботы дешевле обходятся.
neburzhui2 10 апреля 2018 | 10:42
kottigr1:
В капитализме, Автор, твоё место работы - где-то...
tvitov66 10 апреля 2018 | 10:40
Потеряли .... Ай-я-яй .... Если хорошо придут среди пенсий наших пенсионеров и зарплат наших бюджетников то найдут не только потерянное, но и преумножат ... Платон всемогущий им укажет верный ПУть
pmasel 10 апреля 2018 | 10:44
Так в России всегда так было. При комуняках просто богатых было меньше. Не зря же ходила поговорка вы делаете вид, что платите нам з/п, мы делаем вид, что работаем. Ну и вынос с рабочего места плохо лежащего добра. Даже песенка была "А что артист несет домой?". Грубо говоря, сейчас до совка еще далеко, но ускорение наблюдается.
mark60n 10 апреля 2018 | 11:08
kottigr1: "Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом"
То у другой части населения есть возможность купить себе автомобиль или дом?
kottigr1 10 апреля 2018 | 11:30
mark60n:
"10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. "
Автомобиль и дом может купить только 3% россиян (ВЦИОМ)
kottigr1 10 апреля 2018 | 10:19
deti_sgoreli_izza_karlika: По оценке экспертов, самой большой суммы — $2,25 млрд лишился основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, который в санкционный список американского Минфина не попал.
Даже ещё в список не попал, а на "бабки" уже влетел... !
pro_hanov 10 апреля 2018 | 10:23
kottigr1: Приходят Дерипаска и Потанин к Сечину. Тот сразу пару ярдов зелени Олежеку из бюджета отвешивает. А Потанину даёт лишь корзиночку с колбаской. Он ведь в список не попал! Потанин намёк понимает, Норникель отписывает Игорю Ивановичу. Ну на выходе опера дежурят, как водится. А Потанин выходит с корзиночкой, свободный и налегке)
vilingrad 10 апреля 2018 | 10:12
И это один, малюсенький списочек... Воистину, РФ- великое государство. Но такое- легкое-легкое:)
venmud 10 апреля 2018 | 10:13
Мы с сантехником Степанычем - лучшим финансовым политологом нашего микрорайона решили в конце дня крупный пакет "Русала" взять.
mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 10:18
Говорили про 12 млрд, а теперь уже 16!
Потери "эффективных менеджеров" растут прямо на глазах.
Российское народонаселение должно проявить сострадание и скинуться!
lager23 10 апреля 2018 | 10:25
Димон никчёмное трепло, как только кремлепуты подсчитают сколько надо денег на компенсации санкций, они запрутся в резиденциях кушать ананасы и жевать рябчиков до прихода Последнего Дня!
Жалкие алчные и злобные ничтожества!
vla7815 10 апреля 2018 | 10:26
Народ, держи карманы, ща грабить будут в помощь обедневшим миллиардерам.
pensioner25 10 апреля 2018 | 10:29
Надо написать подробные биографии всех наших олигархов. Более детально остановиться на основном: как, когда и с помощью кого они так здорово разбогатели. Без такой информации мы не поймем, в какой стране живем. А еще обществу не мешало бы знать, как работают их деньги, эффективно ли они распоряжаются трудом и потом "заработанными" средствами.
rampa 10 апреля 2018 | 10:33
похоже ответные действия начались. На открытии Лондонской сессии доллар за полчаса подорожал на 2 рубля и продолжает рости
fikus74 10 апреля 2018 | 10:36
медведев: "пук-пук"
piter_ug 10 апреля 2018 | 10:36
Как-то даже неудобно этих нищебродов называть олигархами.
Они теперь какие-то недоолигархи.
peresvet73 10 апреля 2018 | 10:39
Они потеряли не из-за американских санкций, а из-за политики Путина-76%.
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 10:39
Попросил жену зашить в семье карманы.
- Все?
- Все!!!!!!!!!
lion64___3 10 апреля 2018 | 10:40
Это не бизнесмены, а просто воры в особо крупных размерах. Присвоили народную собственность, производство развалили, выпустили кучу никчемных бумажек и стали ими торговать. Эти бумажонки скупили всякого рода тампакс-брокеры, пейджер-манагеры да офис-сникерсы, переплатили много. Теперь убытки у них большие. А воры остались при деньгах.
zkotor 10 апреля 2018 | 10:41
Оккупанты трофейщики превратившие страну в орудие своих преступлений как обложенные со всех сторон бандюги будут отыгрываться на попавших к ним в заложники терпилах расейских
ly4_sveta 10 апреля 2018 | 10:57
Мощно! Россия - ,,остров" оффшоров! А почему не Крым?
Все понимают... Докатилась гэбня, довыделывлась и доигралась
в шпиономанию и наполеоноведение. Не жилось по законам,
по экономике, по науке, по культуре, по прогрессу...
ly4_sveta 10 апреля 2018 | 11:01
Интересно, а на сколько Путин попал?
Его ведь, как и Потанина, тоже нет в списке, пока...