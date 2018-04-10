Российские бизнесмены потеряли 16 миллиардов долларов на фоне падения фондового рынка из-за американских санкций, — сообщает агентство Блумберг.

Больше других пострадал основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, который не был внесен в санкционный список. Потанин потерял более двух с четвертью миллиардов долларов. Что касается Олега Дерипаски, Блумберг оценивает его убытки за вчерашний день в 905 миллионов долларов, а совокупные потери с пятницы — 2 миллиарда.

Правительство поддержит российские компании, которые попали под новые санкции США. В России, в том числе, могут создать для них офшоры.

Самые серьезные проблемы могут возникнуть у Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, поскольку у «Русала» есть кредиты в долларах. Компания получила запрет на экспорт алюминия в США и может столкнуться с ограничениями при поставках в другие страны, пишет газета «Коммерсантъ». Источники издания сообщили, что обещанная господдержка для En+ и «Русала» может включать целый ряд мер, так считают в инвестиционных компаниях. Среди них рефинансирование зарубежных долгов в российских госбанках и перевод долларовых кредитов в другие валюты. «Русалу» государство окажет помощь в случае временного снижения производства, когда компания будет перенаправлять торговые потоки не только из США и Северной Америки. Меры поддержки включают создание территорий со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский, рассказали источники газеты «Ведомости». По их данным, проект разработан в Минэкономики и сейчас его обсуждают с профильными ведомствами.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия «оставляет за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры».