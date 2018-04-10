Спасатели снова ищут погибших на месте крушения самолёта Ан-148, который два месяца назад разбился в Раменском районе

Поиски возобновили после жалоб одной из родственников погибших. Она сообщила, что на месте падения лайнера остаются фрагменты тел и обломки самолета.

Группа спасателей Ногинского центра МЧС приехала на место падения самолёта утром. И начала обследовать этот район. О найденных фрагментах тел пока не сообщалось. На место катастрофы приедут сегодня родные погибших, высокопоставленные сотрудники Следственного комитета, а также губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Именно туда в город Орск лайнер вылетел из Москвы 11 февраля. Но почти сразу упал. Должен приехать начальник главка МЧС по Московской области Сергей Полетыкин. Он расскажет людям о ходе поисков, сообщает ТАСС. Катастрофа лайнера Ан-148 в последние дни опять оказалась в центре внимания. После того как некоторые родственники погибших рассказали о происходящем спустя два месяца после трагедии. Юлия Синицына, дочь одной из жертв авиакатастрофы накануне сообщила Эху, что приехала возложить цветы на поле возле деревни Степановское в Раменском районе. И увидела там останки жертв катастрофы и разбросанные части самолёта. По словам Синицыной, территория, где упал лайнер до сих пор не оцеплена. Женщина записала видеообращение к президенту Путину и попросила его вмешаться в ситуацию.

В авиакатастрофе в Подмосковье погибли все, кто был на борту – 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительной версии, пилоты не включили обогрев приборов. Суд в Орске сегодня начнёт рассмотрение первого иска родственников погибших. Они требуют возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца, сообщает ТАСС.