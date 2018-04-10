Спасатели снова ищут погибших на месте крушения самолёта Ан-148, который два месяца назад разбился в Раменском районе
Поиски возобновили после жалоб одной из родственников погибших. Она сообщила, что на месте падения лайнера остаются фрагменты тел и обломки самолета.
Группа спасателей Ногинского центра МЧС приехала на место падения самолёта утром. И начала обследовать этот район. О найденных фрагментах тел пока не сообщалось. На место катастрофы приедут сегодня родные погибших, высокопоставленные сотрудники Следственного комитета, а также губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Именно туда в город Орск лайнер вылетел из Москвы 11 февраля. Но почти сразу упал. Должен приехать начальник главка МЧС по Московской области Сергей Полетыкин. Он расскажет людям о ходе поисков, сообщает ТАСС. Катастрофа лайнера Ан-148 в последние дни опять оказалась в центре внимания. После того как некоторые родственники погибших рассказали о происходящем спустя два месяца после трагедии. Юлия Синицына, дочь одной из жертв авиакатастрофы накануне сообщила Эху, что приехала возложить цветы на поле возле деревни Степановское в Раменском районе. И увидела там останки жертв катастрофы и разбросанные части самолёта. По словам Синицыной, территория, где упал лайнер до сих пор не оцеплена. Женщина записала видеообращение к президенту Путину и попросила его вмешаться в ситуацию.
В авиакатастрофе в Подмосковье погибли все, кто был на борту – 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительной версии, пилоты не включили обогрев приборов. Суд в Орске сегодня начнёт рассмотрение первого иска родственников погибших. Они требуют возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца, сообщает ТАСС.
Комментарии10
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gregor 10 апреля 2018 | 10:14
Спасатели снова ищут погибших на месте крушения самолёта Ан-148, который два месяца назад разбился в Раменском районе
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Мрак .
vasyakirin 10 апреля 2018 | 10:44
gregor: Ну если вОШЬДЬ отреагировал на женщину, то явно не чисто с падением...
kaminas 10 апреля 2018 | 10:18
А смысл ?
Доблестные МЧС собрали деньги ,драгоценности , документы , ....зачем им уши ?
kir_pich_101 10 апреля 2018 | 10:25
Запросто могут остаться, зима, снежная каша с землёй, лёд...
А вот ложь, которая сопровождает всё это, на могут подтвердить объективно...
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 10:48
kir_pich_101: Вполне так себе могли и остаться и фрагменты тел и самолета. Это ж к вопросу - оцепить или доложить. охранять или отчитаться. От суда же вопросы по Кемереву - при таких крупных пожарах количество жертв и найденных останков меняется после 2х недель, даже в таком не большом городе.
vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 10:35
"остаются фрагменты тел?"
Да эти самые "фрагменты" с 1941 года "остаются" и на фиг никакой власти не нужны, что советской, что российской... "биомасса", одним словом. Пушечное мясо.
oldcitizen 10 апреля 2018 | 10:45
Катастрофу опять списали на пилотов. Хоть убей, не могу понять, почему неверные показатели прибора скорости, да хоть и полный его отказ, должны привести к падению весьма надёжной современной машины?
Если в дороге откажет спидометр, то водитель направит автомобиль под откос? Правда, вроде бы, на борту возникла перепалка между пилотами из-за разности показаний двух приборов. Так, дело тогда в подготовке этих самых пилотов. Кто нас возит?
razval74 10 апреля 2018 | 11:06
oldcitizen: именно. Один из пилотов закончил за бабки ускоренные курсы взлет-посадка в частной школе, другой был командиром неделю. Их нельзя было вместе сажать, но опытные разбежались по заграницам.
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 11:31
razval74: Да все норм было у парней, вот только на летунах нельзя так же припахивать, как водителях маршруток. Те то от перенапряга в столбы въезжают.
какая вам дилетантам хрен разница - он упал по совокупности. По той же совокупности - горят ТЦ, взрываются газовые баллоны и лопаются трубы с кипятком.
ly4_sveta 10 апреля 2018 | 10:46
Цинизм, халатность, бессердечность. И слова Путина
о нарушении демографии, по поводу сгоревших детей.
Наплевательское отношение и равнодушие. МЧС - это
блат, форма с ощущением власти, деньги и коррупция.