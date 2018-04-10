Оргкомитет по подготовке к ЧМ-2018 в течение недели рассмотрит возможность переноса фан-зоны от главного здания МГУ

Оргкомитет по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года в течение недели рассмотрит возможность переноса фан-зоны от главного здания МГУ на Ворбьевых горах на другую площадку, — рассказал «Эху Москвы» представитель протестующих студентов Виталий Землянский после встречи с руководителем оргкомитета, вице-премьером Дворковичем.

Студенты предлагают организовать фан-зону на ВДНХ.