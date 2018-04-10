Оргкомитет по подготовке к ЧМ-2018 в течение недели рассмотрит возможность переноса фан-зоны от главного здания МГУ
Оргкомитет по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года в течение недели рассмотрит возможность переноса фан-зоны от главного здания МГУ на Ворбьевых горах на другую площадку, — рассказал «Эху Москвы» представитель протестующих студентов Виталий Землянский после встречи с руководителем оргкомитета, вице-премьером Дворковичем.
Студенты предлагают организовать фан-зону на ВДНХ.
Комментарии2
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rom8883 10 апреля 2018 | 09:43
А кому захотелось около МГУ? Зачем?
a_111111 10 апреля 2018 | 10:07
rom8883: Лужники рядом