Сотрудники авиакомпании Эр Франс начали двухдневную забастовку
Они требуют повышения зарплаты на 6%. Во время забастовки будет отменено примерно четверть рейсов.
По данным управления парижских аэропортов, все рейсы в Россию и из России будут отправлены и приняты.
Комментарии1
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cattt 10 апреля 2018 | 09:49
Вот это, я понимаю, профсоюзы, а у нас, как были школой коммунизьма, так и остались.