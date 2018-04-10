США готовятся нанести удар по Сирии

К сирийскому побережью выдвигается американский ракетный эсминец, — сообщает Уолл-Стрит Джорнал. Ранее президент Трамп пообещал дать ответ на применение химического оружия в сирийском городе Дума. Вашингтон обвиняет в этом официальный Дамаск и Россию. Трамп пообещал принять решение по Сирии в ближайшие 48 часов.