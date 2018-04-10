США готовятся нанести удар по Сирии
К сирийскому побережью выдвигается американский ракетный эсминец, — сообщает Уолл-Стрит Джорнал. Ранее президент Трамп пообещал дать ответ на применение химического оружия в сирийском городе Дума. Вашингтон обвиняет в этом официальный Дамаск и Россию. Трамп пообещал принять решение по Сирии в ближайшие 48 часов.
Комментарии40
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
evgolius7 10 апреля 2018 | 09:45
Пригожин...уводи вагнеровцев на фиг...
Покрошит Трамп их....как морковь.
Потом на похороны все пенсионеры страны будут скидываться.
Пошли своих троллей в Сирию!
Пусть мелочь будут крошить .
kottigr1 10 апреля 2018 | 09:47
evgolius7: Звонок Трампа Путину:
- Ваши в Сирии есть ?
- Так.. Нет. Победили же там всех..
- Огонь.. !
deti_sgoreli_izza_karlika 10 апреля 2018 | 09:49
kottigr1: УДАЧИ, АМЕРИКА!!!! Я за тебя.
vargor 10 апреля 2018 | 10:06
deti_sgoreli_izza_karlika: А что ты делаешь на российскм сайте, вражина?
vargor 10 апреля 2018 | 10:03
kottigr1: Россия предупредила США по спецканалам и в ООН оттяжёлых последствих если США под ложным предлогом ударят по Сирии. Самолёты ВКС уже кружат над американским эсминцем, а подводные лодки готовы к залпу.
lager23 10 апреля 2018 | 10:06
vargor: не надо трепаться! У путена член на 6 часов после вчерашнего обвала рынка...
bozman1944 10 апреля 2018 | 10:08
vargor: Смотри, как бы твои трусы не порвались от этого залпа.
vilingrad 10 апреля 2018 | 10:08
vargor: Россия предупредила США по спецканалам и в ООН оттяжёлых последствих если США под ложным предлогом"
Бебензя покажит голый зад?
rom8883 10 апреля 2018 | 09:46
Берегись американский эсминец! Портянки валенками закидают! (Шапки кончились).
navsegda 10 апреля 2018 | 09:48
Ну посмотрим как русские атакуют американский эсминец , держу пари засцут
udalennyi2 10 апреля 2018 | 09:52
Там кривизна земли. С300 смторят на пролетающие Томагавки и горько плачут
andre_klimov 10 апреля 2018 | 09:53
navsegda:
А я не уверен, что эсминец будет использован по назначению. Достаточно самого факта прибытия в район боевых действий и декларации намерения, по-моему. Нет, безусловно, Трампу ничего не стоит исполнить свои обещания, но просто я думаю что Асад - не идиот. И к тому же недавняя встреча по делёжке Сирии между Россией, Ираном и Турцией (без его участия, разумеется) сделала его ещё более вдумчивым. Опять же - пример Каддафи свербит....
sg80g 10 апреля 2018 | 10:04
andre_klimov: но просто я думаю что Асад - не идиот
То есть Вы тоже считаете что вряд ли Асад стал разбрасываться хлором в такой ситуации? Тем более что в военном плане это не дает НИЧЕГО!
andre_klimov 10 апреля 2018 | 10:08
sg80g:
Поскольку только Россия, а не Асад или турки или иранцы заблаговременно стали кричать о "провокации с применением хим.оружия" - вполне возможно, что и не Асад. После раздела Сирии "тройкой" Асад стал ненужен и его можно убирать. В том числе и устроив провокацию с хим.оружием, как Россия и пообещала.
kinnlade 10 апреля 2018 | 09:54
navsegda: kottigr1: deti_sgoreli_izza_karlika: Каких только недоумков не встретишь на эхе, очнитесь люди , это не игрушки!
vinibi 10 апреля 2018 | 09:56
kinnlade: А травить мирных людей химией- для вас мразь игрушки???
polerio 10 апреля 2018 | 10:01
vinibi: ты тупоголовый долбоеб. На таких идиотах, как ты и держаться сказки про химатаки.
vinibi 10 апреля 2018 | 10:04
polerio: Пригожинский чухан- тупоголовые долбо.. бы ваши родители родившие сдуру по-пьяне подобного конченного без мозгов олигофрена, свято верующего кремлевской пропаганде тв!!!
boseal 10 апреля 2018 | 10:04
vinibi: Заниматься постановочными инсценировками для реализации своих целей, при которых еще и мирные жители гибнут, вот это точно нехорошо. Причем поймали на "горячем" адептов демократии в этот раз, ибо об этой постановочной атаке российский Генштаб сообщил за несколько дней. Уплывает аки песок сквозь пальцы у США возможность сделать из Сирии очередную "ближневосточную анархию".
ukov 10 апреля 2018 | 09:58
kinnlade:
очнитесь люди , это не игрушки!
______________________________________
Это не люди- это злобные кастрюлеголовые хохлы.
Они ночами у себя волосы на пукане рвут - Крым ушёл безвозвратно.
Слюшай, обыдно..да!
navsegda 10 апреля 2018 | 10:03
ukov: Это СССР ушёл безвозвратно , обидно да ? Политика раши называется реваншизм , там укусили , тут зацапали и всё в бесплодных попытках вернуть типа былое величие , не выйдет ни хрена
rom8883 10 апреля 2018 | 10:03
kinnlade: А что это вы уже просите, а не запугиваете?
navsegda 10 апреля 2018 | 10:05
kinnlade: а никто с вами не играется , просто ставят вас на место , заигрались в сесесер
polikarpich 10 апреля 2018 | 10:07
kinnlade: Вам бы с этими словами лучше к неадекватному "фюлеру" обратиться.
scullll 10 апреля 2018 | 09:49
Топите его.
anticolorad 10 апреля 2018 | 09:50
scullll: усретесь.
scullll 10 апреля 2018 | 09:54
anticolorad: Как только этот крейсер попадет в зону действия противокорабельных ракет, так сразу твои хозяева навалят в штану и побегут плакаться в ООН, выклянчивать санкции злым русским.
Так что засцут пиндосы, а не засцут, будут уничтожены.
vinibi 10 апреля 2018 | 09:58
scullll: Скулящее пригожинское дерьмо- опять вас помоями с кремлевской столовки перекормили???
dorin1987 10 апреля 2018 | 09:55
___: /Топите его/ - Эт Вы кому приказ отдаете? Если "пиндосам" - они и без Вас справляются. А если царьку РФ, так Вы, видно запамятовали его ухмылочку и "она утонула".
В общем, топилку отрастите для начала...
andre_klimov 10 апреля 2018 | 09:56
scullll:
Кого из этих троих? Впрочем - одному уже санкциями прижали в дверях, второй скоро вернётся под санкции, откуда его недавно выпустили. Остался только третий, но он, как любой восточный деспот, сделает кувырок назад с той же скоростью, с какой кувыркался раньше...
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 09:52
Ну что, "за Крым"! "за Путина"!
"Белы простыни берите и на кладбище бегите. Занимайте лучшие места".
wild82 10 апреля 2018 | 09:54
А вот эту новость Эхо упорно игнорирует.
Российские боевые самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским эсминцем USS Donald Cook, находящимся в Средиземном море.
Корабль ВМС США подошел на расстояние в 100 км к сирийскому городу Тартус, где находится российская военно-морская база, передает Hurriyet. Ранее сообщалось, что USS Donald Cook 9 апреля покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. Эсминец оснащен 60 крылатыми ракетами «Томагавк».
Похоже будет в Сирии очень жарко, США нанесут удар, получат ответку по своим кораблям, а вот, что дальше будет... Как бы весь мир не рревратился в ядерный пепел и Россия, и США, И ЕС.. Очень опасная ситуация.
kryymsdyk 10 апреля 2018 | 10:04
wild82: Хрен с ним. Лучше ядерный пепел, чем жить в одной стране с идиотами-путиноидами
blindpew_33 10 апреля 2018 | 09:55
Ага, ага.
Трамп грозен, аж жуть.
Он уже гонял целых две АУГ к берегам Северной Кореи.
Ух как потрясал кулаками!
А теперь втихаря готовится к переговорам с полоумным пупсом.
bratec_kot 10 апреля 2018 | 10:07
blindpew_33:
Таки Трамп добился своего, чучхе сел за переговоры.
navsegda 10 апреля 2018 | 10:07
blindpew_33: Ын сам первым пошёл на попятную , у него мозги , а не вата
bratec_kot 10 апреля 2018 | 09:58
Асад все равно не "жилец". Смысл за него "втираться"? У нас нет политических, экономических, военных ресурсов продолжать эту авантюру! Путин надеется на авось? А выходит жестокий "нихренась"!
andre_klimov 10 апреля 2018 | 10:04
bratec_kot:
Путину нужен не Асад, а - та часть Сирии, которая ему при делёжке досталась. Война за курдские нефтепастбища между тройкой нынешних "союзников" - дело вемени и она более реальна, чем война России против блока НАТО.
janychar 10 апреля 2018 | 10:03
Про ихтамнетов не забудьте.
ivar1964 10 апреля 2018 | 10:06
Самое время для России бросить авиабазы и вернуть домой "советников", "добровольцев", "интернационалистов" и прочих отсутствующих там россиян. Чтобы потом не пришлось в ответ закрывать "Макдональдсы".