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09:31, 10 апреля 2018

США готовятся нанести удар по Сирии

К сирийскому побережью выдвигается американский ракетный эсминец, — сообщает Уолл-Стрит Джорнал. Ранее президент Трамп пообещал дать ответ на применение химического оружия в сирийском городе Дума. Вашингтон обвиняет в этом официальный Дамаск и Россию. Трамп пообещал принять решение по Сирии в ближайшие 48 часов.

Комментарии

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evgolius7 10 апреля 2018 | 09:45

Пригожин...уводи вагнеровцев на фиг...
Покрошит Трамп их....как морковь.
Потом на похороны все пенсионеры страны будут скидываться.
Пошли своих троллей в Сирию!
Пусть мелочь будут крошить .

kottigr1 10 апреля 2018 | 09:47

evgolius7: Звонок Трампа Путину:
- Ваши в Сирии есть ?
- Так.. Нет. Победили же там всех..
- Огонь.. !

deti_sgoreli_izza_karlika 10 апреля 2018 | 09:49

kottigr1: УДАЧИ, АМЕРИКА!!!! Я за тебя.

vargor 10 апреля 2018 | 10:06

deti_sgoreli_izza_karlika: А что ты делаешь на российскм сайте, вражина?

vargor 10 апреля 2018 | 10:03

kottigr1: Россия предупредила США по спецканалам и в ООН оттяжёлых последствих если США под ложным предлогом ударят по Сирии. Самолёты ВКС уже кружат над американским эсминцем, а подводные лодки готовы к залпу.

lager23 10 апреля 2018 | 10:06

vargor: не надо трепаться! У путена член на 6 часов после вчерашнего обвала рынка...

bozman1944 10 апреля 2018 | 10:08

vargor: Смотри, как бы твои трусы не порвались от этого залпа.

vilingrad 10 апреля 2018 | 10:08

vargor: Россия предупредила США по спецканалам и в ООН оттяжёлых последствих если США под ложным предлогом"
Бебензя покажит голый зад?

rom8883 10 апреля 2018 | 09:46

Берегись американский эсминец! Портянки валенками закидают! (Шапки кончились).

navsegda 10 апреля 2018 | 09:48

Ну посмотрим как русские атакуют американский эсминец , держу пари засцут

udalennyi2 10 апреля 2018 | 09:52

Там кривизна земли. С300 смторят на пролетающие Томагавки и горько плачут

andre_klimov 10 апреля 2018 | 09:53

navsegda:
А я не уверен, что эсминец будет использован по назначению. Достаточно самого факта прибытия в район боевых действий и декларации намерения, по-моему. Нет, безусловно, Трампу ничего не стоит исполнить свои обещания, но просто я думаю что Асад - не идиот. И к тому же недавняя встреча по делёжке Сирии между Россией, Ираном и Турцией (без его участия, разумеется) сделала его ещё более вдумчивым. Опять же - пример Каддафи свербит....

sg80g 10 апреля 2018 | 10:04

andre_klimov: но просто я думаю что Асад - не идиот

То есть Вы тоже считаете что вряд ли Асад стал разбрасываться хлором в такой ситуации? Тем более что в военном плане это не дает НИЧЕГО!

andre_klimov 10 апреля 2018 | 10:08

sg80g:
Поскольку только Россия, а не Асад или турки или иранцы заблаговременно стали кричать о "провокации с применением хим.оружия" - вполне возможно, что и не Асад. После раздела Сирии "тройкой" Асад стал ненужен и его можно убирать. В том числе и устроив провокацию с хим.оружием, как Россия и пообещала.

kinnlade 10 апреля 2018 | 09:54

navsegda: kottigr1: deti_sgoreli_izza_karlika: Каких только недоумков не встретишь на эхе, очнитесь люди , это не игрушки!

vinibi 10 апреля 2018 | 09:56

kinnlade: А травить мирных людей химией- для вас мразь игрушки???

polerio 10 апреля 2018 | 10:01

vinibi: ты тупоголовый долбоеб. На таких идиотах, как ты и держаться сказки про химатаки.

vinibi 10 апреля 2018 | 10:04

polerio: Пригожинский чухан- тупоголовые долбо.. бы ваши родители родившие сдуру по-пьяне подобного конченного без мозгов олигофрена, свято верующего кремлевской пропаганде тв!!!

boseal 10 апреля 2018 | 10:04

vinibi: Заниматься постановочными инсценировками для реализации своих целей, при которых еще и мирные жители гибнут, вот это точно нехорошо. Причем поймали на "горячем" адептов демократии в этот раз, ибо об этой постановочной атаке российский Генштаб сообщил за несколько дней. Уплывает аки песок сквозь пальцы у США возможность сделать из Сирии очередную "ближневосточную анархию".

ukov 10 апреля 2018 | 09:58

kinnlade:
очнитесь люди , это не игрушки!
______________________________________
Это не люди- это злобные кастрюлеголовые хохлы.
Они ночами у себя волосы на пукане рвут - Крым ушёл безвозвратно.
Слюшай, обыдно..да!

navsegda 10 апреля 2018 | 10:03

ukov: Это СССР ушёл безвозвратно , обидно да ? Политика раши называется реваншизм , там укусили , тут зацапали и всё в бесплодных попытках вернуть типа былое величие , не выйдет ни хрена

rom8883 10 апреля 2018 | 10:03

kinnlade: А что это вы уже просите, а не запугиваете?

navsegda 10 апреля 2018 | 10:05

kinnlade: а никто с вами не играется , просто ставят вас на место , заигрались в сесесер

polikarpich 10 апреля 2018 | 10:07

kinnlade: Вам бы с этими словами лучше к неадекватному "фюлеру" обратиться.

scullll 10 апреля 2018 | 09:49

Топите его.

anticolorad 10 апреля 2018 | 09:50

scullll: усретесь.

scullll 10 апреля 2018 | 09:54

anticolorad: Как только этот крейсер попадет в зону действия противокорабельных ракет, так сразу твои хозяева навалят в штану и побегут плакаться в ООН, выклянчивать санкции злым русским.
Так что засцут пиндосы, а не засцут, будут уничтожены.

vinibi 10 апреля 2018 | 09:58

scullll: Скулящее пригожинское дерьмо- опять вас помоями с кремлевской столовки перекормили???

dorin1987 10 апреля 2018 | 09:55

___: /Топите его/ - Эт Вы кому приказ отдаете? Если "пиндосам" - они и без Вас справляются. А если царьку РФ, так Вы, видно запамятовали его ухмылочку и "она утонула".
В общем, топилку отрастите для начала...

andre_klimov 10 апреля 2018 | 09:56

scullll:
Кого из этих троих? Впрочем - одному уже санкциями прижали в дверях, второй скоро вернётся под санкции, откуда его недавно выпустили. Остался только третий, но он, как любой восточный деспот, сделает кувырок назад с той же скоростью, с какой кувыркался раньше...

platonnekafrin 10 апреля 2018 | 09:52

Ну что, "за Крым"! "за Путина"!
"Белы простыни берите и на кладбище бегите. Занимайте лучшие места".

(комментарий скрыт)

wild82 10 апреля 2018 | 09:54

А вот эту новость Эхо упорно игнорирует.

Российские боевые самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским эсминцем USS Donald Cook, находящимся в Средиземном море.

Корабль ВМС США подошел на расстояние в 100 км к сирийскому городу Тартус, где находится российская военно-морская база, передает Hurriyet. Ранее сообщалось, что USS Donald Cook 9 апреля покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. Эсминец оснащен 60 крылатыми ракетами «Томагавк».

Похоже будет в Сирии очень жарко, США нанесут удар, получат ответку по своим кораблям, а вот, что дальше будет... Как бы весь мир не рревратился в ядерный пепел и Россия, и США, И ЕС.. Очень опасная ситуация.

kryymsdyk 10 апреля 2018 | 10:04

wild82: Хрен с ним. Лучше ядерный пепел, чем жить в одной стране с идиотами-путиноидами

blindpew_33 10 апреля 2018 | 09:55

Ага, ага.
Трамп грозен, аж жуть.
Он уже гонял целых две АУГ к берегам Северной Кореи.
Ух как потрясал кулаками!
А теперь втихаря готовится к переговорам с полоумным пупсом.

bratec_kot 10 апреля 2018 | 10:07

blindpew_33:
Таки Трамп добился своего, чучхе сел за переговоры.

navsegda 10 апреля 2018 | 10:07

blindpew_33: Ын сам первым пошёл на попятную , у него мозги , а не вата

bratec_kot 10 апреля 2018 | 09:58

Асад все равно не "жилец". Смысл за него "втираться"? У нас нет политических, экономических, военных ресурсов продолжать эту авантюру! Путин надеется на авось? А выходит жестокий "нихренась"!

andre_klimov 10 апреля 2018 | 10:04

bratec_kot:
Путину нужен не Асад, а - та часть Сирии, которая ему при делёжке досталась. Война за курдские нефтепастбища между тройкой нынешних "союзников" - дело вемени и она более реальна, чем война России против блока НАТО.

janychar 10 апреля 2018 | 10:03

Про ихтамнетов не забудьте.

ivar1964 10 апреля 2018 | 10:06

Самое время для России бросить авиабазы и вернуть домой "советников", "добровольцев", "интернационалистов" и прочих отсутствующих там россиян. Чтобы потом не пришлось в ответ закрывать "Макдональдсы".

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