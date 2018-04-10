В Москве на три года осужден гражданин США Джордж Хагер, обещавший за $7 млн устройство на должность заместителя руководителя Росрыболовства. Место заинтересовало только сотрудников ФСБ и полиции, один из которых под видом предпринимателя заплатил мошеннику и его подельникам $300 тыс. По версии следствия, в доле с аферистами мог быть экс-советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов, которого объявили в розыск.