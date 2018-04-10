В Москве осужден гражданин США, обещавший за $7 млн устройство на должность зам руководителя Росрыболовства
В Москве на три года осужден гражданин США Джордж Хагер, обещавший за $7 млн устройство на должность заместителя руководителя Росрыболовства. Место заинтересовало только сотрудников ФСБ и полиции, один из которых под видом предпринимателя заплатил мошеннику и его подельникам $300 тыс. По версии следствия, в доле с аферистами мог быть экс-советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов, которого объявили в розыск.
Комментарии8
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luger_max_otto 10 апреля 2018 | 09:39
Мне одному кажется, что клиенты этого бойкого человека имели больше оснований верить ему, чем Путину?
evgolius7 10 апреля 2018 | 09:42
Обама был всё же лучше чем Трамп.
Тот только писал в наших лифтах.
А Трмп обурел по полной.
Срёт на Кремль и смеётся над нашими искандерами.
Зря Путин так топил за Трампа. и шампань в Думе распивали
apels 10 апреля 2018 | 09:45
Ну если считают, что в сговоре был бывший советник начальника по рыбе, то это не афера. Скорее это честная коррупция :) Скрепа! ,Крюк на котором держится наша экономика!
us101 10 апреля 2018 | 09:45
Не удивлюсь если скоро в новостях сообщат что ареставали американца Джона Смита, который зловеще срал в лфтах уренгойских многоэтажек.
platonnekafrin 10 апреля 2018 | 09:46
Это ж сколько кильки нужно съесть, чтобы отбилось семь лимонов зелени. Осетрины, конечно, меньше, но тоже затошнит.
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 10:06
platonnekafrin: Нет в вас рашковане коммерческой хватки ;)) 7 лямов это всего лишь 4-5 средних тунца или одни торги на квоты ;))
testmeter 10 апреля 2018 | 09:56
Так вот, кто виновник коррупции на России! Это пиндосы всю коррупцию у нас устроили!
russky77 10 апреля 2018 | 09:58
Что-ж не называют фамилию этого гражданина США. И давно ли у него появился американский паспорт?