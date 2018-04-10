Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых «Приморских партизан»
Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых «Приморских партизан» – оно в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех человек в сентябре 2009 года, — передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
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redactor 10 апреля 2018 | 09:43
Додавили...
olegleon 10 апреля 2018 | 10:06
неужели сочли, что четверых не марсиане убили???
"А что же тебе за него? Талоны на усиленное питание? Угробили вы женщину, пыхтеть за это придётся всерьёз." (место встречи...)