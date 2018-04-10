Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых «Приморских партизан» – оно в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех человек в сентябре 2009 года, — передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.