МЧС повторно обследует место крушения АН-148 в Подмосковье

Туда уже прибыла дополнительная группировка спасателей, — сообщает корреспондент ТАСС.

Накануне родственница одной из погибших, Юлия Синицына, рассказала Медузе, что на месте падения самолета спустя два месяца остаются останки погибших.

АН-148 разбился в Подмосковье 11 февраля, сразу после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.