МЧС повторно обследует место крушения АН-148 в Подмосковье
Туда уже прибыла дополнительная группировка спасателей, — сообщает корреспондент ТАСС.
Накануне родственница одной из погибших, Юлия Синицына, рассказала Медузе, что на месте падения самолета спустя два месяца остаются останки погибших.
АН-148 разбился в Подмосковье 11 февраля, сразу после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Комментарии2
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ostapbey 10 апреля 2018 | 09:47
неплохо бы хоть на этом фронте ко дню победы выиграть победу.
Раз до сих пор герои второй мировой не смогли место в братской могиле выбить..
Вдоль фронтовых рокад ждут участия в победе безсмертным полком..дивизией..Да и армией с фронтом.
Выиграли победу же, которую, деды даже..
mg_vr 10 апреля 2018 | 10:05
дополнительная группировка спасателей/////
группировка? прям по Фрейду...